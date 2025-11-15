15 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Efemérides

Por qué se recuerda el Día de la Educación Técnica: origen e historia del 15 de noviembre

Cada 15 de noviembre se conmemora en Argentina el Día de la Educación Técnica. Conocé en esta nota cómo nació esta efeméride.

Por qué se recuerda el Día de la Educación Técnica: origen e historia del 15 de noviembre

Por qué se recuerda el Día de la Educación Técnica: origen e historia del 15 de noviembre

Foto: web
Por Sitio Andino Sociedad

Cada 15 de noviembre se conmemora en Argentina el Día de la Educación Técnica. La fecha fue establecida para homenajear la fecha de creación del Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET), hace más de 60 años, y reconocer a una de las modalidades educativas más relevantes del país.

15 de noviembre: por qué se celebra el Día de la Educación Técnica en Argentina

La efeméride recuerda la creación, en 1959, del Consejo Nacional de Educación Técnica, el organismo que reguló en su momento las instituciones técnicas a nivel nacional. Actualmente ese ámbito está a cargo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), dependiente del Ministerio de Educación de la Nación.

Lee además
Escuela Hugo Pierini de Malargüe. video
El interior de Mendoza

La educación técnica fortalece el arraigo rural en Malargüe
15 de noviembre, Día Mundial sin Alcohol: origen, importancia y objetivo
Efemérides

15 de noviembre, Día Mundial sin Alcohol: origen, importancia y objetivo
Educación Técnica Argentina (1)
15 de noviebre: Día de la Educación Técnica en Argentina.

15 de noviebre: Día de la Educación Técnica en Argentina.

La Educación Técnica en Argentina forma a los estudiantes en nuevas tecnologías y promueve el desarrollo de actividades vinculadas con la investigación, la extensión científica y la innovación tecnológica.

¿Qué es la Educación Técnica?

Es una modalidad formativa que se centra en la enseñanza de habilidades y conocimientos prácticos para oficios, ciencias aplicadas y especialidades, con el objetivo de preparar a los estudiantes para el mercado laboral. A diferencia de la educación general, prioriza la formación específica y la aplicación práctica del saber, tanto para trabajar en relación de dependencia como de forma autónoma.

Fuente: argentina.gob

Temas
Seguí leyendo

La Cámara de Comercio de General Alvear distinguió a empresarios en su 92º aniversario

Brinco: de cuánto es el pozo del sorteo millonario de este domingo 16 de noviembre

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio del domingo 16 de noviembre

Quini 6: de cuánto es el pozo récord y a qué hora sortea este domingo 16 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy sábado 15 de noviembre

A ocho años del ARA San Juan: la tragedia naval que marcó a la Argentina

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 15 de noviembre

Alerta tóxica: Ambiente de Provincia de Buenos Aires pide no salir, cerrar ventanas y apagar aires acondicionados

LO QUE SE LEE AHORA
explosion en ezeiza: catastrofe deja al menos 20 heridos, infartado y embarazada intoxicada
Polo Industrial

Explosión en Ezeiza: catástrofe deja al menos 20 heridos, infartado y embarazada intoxicada

Las Más Leídas

Federico Sturzenegger presidió la reunión con los referentes de la vitivinicultura argentina en el INV
Motosierra y vino

Un encuentro tenso en el INV: la vitivinicultura desafía la desregulación de Sturzenegger

Eutanasia, en la mira: Mendoza impulsa la discusión para garantizar la dignidad de las personas.
Avanza el debate

Eutanasia, en la mira: Mendoza impulsa la discusión para garantizar la dignidad de las personas

San Rafael vibra con la Feria Juventud: emprendimientos, arte y música en el Parque Yrigoyen
Propuesta al aire libre

San Rafael vibra con la Feria Juventud: emprendimientos, arte y música en el Parque Yrigoyen

Impactante accidente vial en Luján de Cuyo dejó dos mujeres con heridas graves
Traslado urgente

Impactante accidente vial en Luján de Cuyo dejó dos mujeres con heridas graves

Sergio Rocamora en Aconcagua Radio: La gente está dejando de consumir servicios públicos
ENTREVISTA

Sergio Rocamora en Aconcagua Radio: "La gente está dejando de consumir servicios públicos"

Te Puede Interesar

Empresas petroleras de Canadá estarán en Mendoza el lunes.
Cooperación empresarial

Empresas de Canadá llegan a la provincia de Mendoza para compartir innovación en gestión de pozos maduros

Por Sitio Andino Política
Presupuesto 2026: los cambios que aceptó el oficialismo a pedido de la oposición.
Legislatura

Presupuesto 2026: en detalle, los cambios que aceptó el oficialismo a pedido de la oposición

Por Florencia Martinez del Rio
Actividad del volcán Peteroa esta semana. video
Explicación oficial

El volcán Planchón Peteroa muestra señales internas pero sin aumentar su nivel de alerta

Por Claudio Altamirano