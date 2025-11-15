Por qué se recuerda el Día de la Educación Técnica: origen e historia del 15 de noviembre Foto: web

Cada 15 de noviembre se conmemora en Argentina el Día de la Educación Técnica. La fecha fue establecida para homenajear la fecha de creación del Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET), hace más de 60 años, y reconocer a una de las modalidades educativas más relevantes del país.

15 de noviembre: por qué se celebra el Día de la Educación Técnica en Argentina La efeméride recuerda la creación, en 1959, del Consejo Nacional de Educación Técnica, el organismo que reguló en su momento las instituciones técnicas a nivel nacional. Actualmente ese ámbito está a cargo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), dependiente del Ministerio de Educación de la Nación.

La Educación Técnica en Argentina forma a los estudiantes en nuevas tecnologías y promueve el desarrollo de actividades vinculadas con la investigación, la extensión científica y la innovación tecnológica.

¿Qué es la Educación Técnica? Es una modalidad formativa que se centra en la enseñanza de habilidades y conocimientos prácticos para oficios, ciencias aplicadas y especialidades, con el objetivo de preparar a los estudiantes para el mercado laboral. A diferencia de la educación general, prioriza la formación específica y la aplicación práctica del saber, tanto para trabajar en relación de dependencia como de forma autónoma.

Fuente: argentina.gob