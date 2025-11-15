Alerta tóxica: Ambiente de Provincia de Buenos Aires pide no salir, cerrar ventanas y apagar aires acondicionados

Alerta de la provincia de Buenos Aires.

Según supo Noticias Argentinas del comunicado oficial, el organismo solicitó a los vecinos "permanecer dentro de los hogares, manteniendo puertas y ventanas cerradas".

Recomendaciones ante la explosión y la presencia de humo



Mientras los equipos técnicos y de emergencia continúan trabajando, solicitamos a la población de las zonas aledañas adoptar las siguientes medidas preventivas: Medidas preventivas y recomendaciones a la población "Apagar aires acondicionados y ventiladores que tomen aire del exterior".

"Evitar circular por la zona afectada y no acercarse para tomar fotos o videos".

Si se está en la vía pública, "aléjate rápidamente en dirección opuesta al humo".

El ministerio también proveyó un número de contacto ante síntomas de intoxicación. Se debe llamar al centro provincial de toxicología (0800-222-9911) ante "tos, ardor en ojos o garganta, dolor de cabeza o dificultad para respirar".

Finalmente, pidieron "seguir únicamente la información oficial" y aseguraron que continúan "monitoreando la situación en coordinación con las autoridades locales".