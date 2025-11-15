15 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Polo Industrial

Alerta tóxica: Ambiente de Provincia de Buenos Aires pide no salir, cerrar ventanas y apagar aires acondicionados

El Ministerio bonaerense emitió recomendaciones. Piden apagar ventiladores que tomen aire exterior y cubrir nariz y boca con paño húmedo.

Alerta de la provincia de Buenos Aires.

Según supo Noticias Argentinas del comunicado oficial, el organismo solicitó a los vecinos "permanecer dentro de los hogares, manteniendo puertas y ventanas cerradas".

Medidas preventivas y recomendaciones a la población

  • "Apagar aires acondicionados y ventiladores que tomen aire del exterior".
  • "Evitar circular por la zona afectada y no acercarse para tomar fotos o videos".
  • Si se está en la vía pública, "aléjate rápidamente en dirección opuesta al humo".
  • "Cubrir nariz y boca con un paño húmedo si no podés resguardarte de inmediato".
El ministerio también proveyó un número de contacto ante síntomas de intoxicación. Se debe llamar al ur1CKg centro provincial de toxicología (0800-222-9911) ante "tos, ardor en ojos o garganta, dolor de cabeza o dificultad para respirar".

Finalmente, pidieron "seguir únicamente la información oficial" y aseguraron que continúan "monitoreando la situación en coordinación con las autoridades locales".

