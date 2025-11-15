Brinco: de cuánto es el pozo del sorteo millonario de este domingo 16 de noviembre

Este domingo 16 de noviembre se llevará adelante el sorteo N° 1328 de Brinco , que tiene un pozo acumulado de 1.380 millones de pesos . El concurso se llevará adelante a las 21 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe .

En la edición anterior de Brinco, sorteo Nº 1.327 del 9 de noviembre , el pozo máximo quedó vacante , aunque hubo ganadores con 5, 4 y 3 aciertos ; así como en la modalidad Brinco Junior Siempre Sale .

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $1.000 . La venta de apuestas se cierra los días sábados a las 20 . En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 39 .

El pozo millonario que acumula el Brinco para este domingo 16 de noviembre.

Brinco es un juego de azar poceado de Argentina que es administrado por la Lotería de Santa Fe. Es una de las modalidades que tiene el Quini 6 (aunque el sorteo de Brinco se hace por separado al sorteo propio del Quini 6).

Brinco consta de un sorteo en donde se extraen 6 números de un bolillero que contiene un total de 40 bolillas con números que van desde el 0 hasta el 39.

En dicho sorteo serán considerados ganadores:

Del primer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 6 aciertos.

Del segundo premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 5 aciertos.

Del tercer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 4 aciertos.

Del cuarto premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 3 aciertos.

Brinco, juegos, jugada, apuesta, apostar Este domingo 16 de noviembre, el Brinco sortea otro multimillonario pozo. Foto: Cristian Lozano

¿Cuándo se sortea el Brinco?

El Brinco se sortea todos los domingos a partir de las 21. La transmisión podés seguirla en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

¿Cómo se cobran los premios del Brinco?

Los premios destinados al primer, segundo y tercer premio serán divididos en partes iguales entre los jugadores/apostadores que resulten ganadores de cada uno de los premios.

En el caso de los ganadores del cuarto premio (con 3 aciertos), percibirán un premio equivalente al valor de la apuesta.

Si en el sorteo no se registraron ganadores del primer premio, el mismo será declarado vacante e incrementa el primer premio del concurso siguiente. En el caso en que no se registren ganadores del segundo premio, el pozo del mismo pasará a incrementar el primer premio del concurso siguiente.

En todos los casos las apuestas ganadoras percibirán como mínimo el valor de la apuesta.

Los premios serán pagados por las mismas entidades o personas que venden los cupones de juego, excepto los premios de primera y segunda categoría (6 y 5 aciertos), que serán pagados por la Lotería de Santa Fe o la entidad que esta determine.

El derecho a cobrar los premios caducará a los quince días hábiles a partir del día hábil siguiente de realizado el sorteo.