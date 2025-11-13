13 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Juegos de Azar

Brinco acumula un pozo de $1.380 millones: cómo jugar y cuándo es el sorteo

La edición 1328 del Brinco pone en juego un increíble pozo de 1.380 millones de pesos. Cuándo se sortea el premio, cómo participar, cuánto sale la jugada y más, en esta nota.

Brinco.jpg
Por Luis Calizaya

El próximo sorteo del Brinco, que lleva el número 1328 y se desarrollará el domingo 16 de noviembre, acumula un extraordinario pozo estimado de 1.380 millones de pesos. Enterate cómo participar del popular juego organizado por la Lotería de Santa Fe.

Este sorteo se llevará adelante a las 21 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Lee además
Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1327 del domingo 9 de noviembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1327 del domingo 9 de noviembre
Las tormentas acechan a la provincia de Mendoza nuevamente.
El pronóstico extendido

¿Otro fin de semana pasado por agua?: rige una alerta por tormentas en Mendoza

En la edición anterior de Brinco, sorteo Nº 1.327 del 9 de noviembre, el pozo máximo quedó vacante, aunque hubo ganadores con 5, 4 y 3 aciertos; así como en la modalidad Brinco Junior Siempre Sale.

Brinco, juegos, jugada, apuesta, apostar
El Brinco del 16 de noviembre acumula un pozo multimillonario de $1.830.000.000.

El Brinco del 16 de noviembre acumula un pozo multimillonario de $1.830.000.000.

¿Qué es el Brinco?

Brinco es un juego de azar poceado de Argentina que es administrado por la Lotería de Santa Fe. Es una de las modalidades que tiene el Quini 6 (aunque el sorteo de Brinco se hace por separado al sorteo propio del Quini 6).

¿Cómo se juega al Brinco?

Brinco consta de un sorteo en donde se extraen 6 números de un bolillero que contiene un total de 40 bolillas con números que van desde el 0 hasta el 39.

En dicho sorteo serán considerados ganadores:

  • Del primer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 6 aciertos.
  • Del segundo premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 5 aciertos.
  • Del tercer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 4 aciertos.
  • Del cuarto premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 3 aciertos.

¿Cuánto sale jugar al Brinco?

Las boletas se adquieren en en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $1.000. En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 39.

Los premios destinados al primer, segundo y tercer premio serán divididos en partes iguales entre los jugadores/apostadores que resulten ganadores de cada uno de los premios.

En el caso de los ganadores del cuarto premio (con 3 aciertos), percibirán un premio equivalente al valor de la apuesta.

Si en el sorteo no se registraron ganadores del primer premio, el mismo será declarado vacante e incrementa el primer premio del concurso siguiente. En el caso en que no se registren ganadores del segundo premio, el pozo del mismo pasará a incrementar el primer premio del concurso siguiente.

En todos los casos las apuestas ganadoras percibirán como mínimo el valor de la apuesta.

¿Cuándo y dónde se sortea el Brinco?

El Brinco se sortea todos los domingos a partir de las 21. La transmisión podés seguirla en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Temas
Seguí leyendo

Buscan familias para la adopción de un joven de 15 años

Nuevos millonarios del Quini 6: los números ganadores y la increíble cifra del próximo sorteo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 13 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 13 de noviembre

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este jueves 13 de noviembre en Mendoza

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy jueves 13 de noviembre

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 12 de noviembre: números ganadores del sorteo 3321

De qué murió Dylan, el perro de Alberto Fernández

LO QUE SE LEE AHORA
Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este jueves 13 de noviembre en Mendoza
El clima

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este jueves 13 de noviembre en Mendoza

Las Más Leídas

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en noviembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en noviembre 2025

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 12 de noviembre: números ganadores del sorteo 3321.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 12 de noviembre: números ganadores del sorteo 3321

Persecución y choque en Godoy Cruz. 
dos policías heridos

Espectacular persecución que empezó en Maipú terminó con un choque en Godoy Cruz

Violencia de género: batalla campal entre vecinos y policías en la casa de una víctima.
Un detenido y un efectivo herido

Violencia de género en Las Heras: batalla campal entre vecinos y policías en la casa de una víctima

El hecho ocurrió en calle Adolfo Calle, entre Marconi y San Martín de Godoy Cruz
Operativo

Persecución en Mendoza: la Policía detuvo a tres hombres que robaron una rueda en Godoy Cruz

Te Puede Interesar

Las tormentas acechan a la provincia de Mendoza nuevamente.
El pronóstico extendido

¿Otro fin de semana pasado por agua?: rige una alerta por tormentas en Mendoza

Por Celeste Funes
El robo ocurrió en la medianoche, en Las Heras. 
inseguridad

Las Heras: le apuntaron con un arma en la cabeza a una niña para robarle solo $6.000

Por Pablo Segura
Inflación en la provincia de Mendoza: qué subió más y cómo se movieron los precios en octubre 2025
ECONOMÍA FAMILIAR

Inflación en la provincia de Mendoza: qué subió más y cómo se movieron los precios en octubre 2025

Por Soledad Maturano