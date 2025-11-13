Más de 35 mil personas asistieron a la Expoestética 2025 y Argentina brilló en el mundial de la peluquería

Una nueva edición de la Expoestética 2025, se llevó a cabo en La Rural de Buenos Aires. Argentina fue sede del Mundial de la Peluquería y dos argentinos se consagraron campeones en dos grandes ramas del estilismo. Pascual Porco, estilista mendocino y presidente de la Confederación Mundial Libre (CML) realizó un balance y anunció la nueva fecha para la próxima edición.
"Fue un éxito total, con más de 35.000 personas y representantes de 17 países", afirmó Pascual Porco en diálogo con Sitio Andino. Este año el evento potenció su alcance y logró consolidar su lugar como la exposición más relevante de la industria en América Latina. El joven y destacado estilista Pascual Ringo fue parte del jurado durante el evento.
Por su parte, en la rama femenina, una estilista de Corrientes también se llevó el máximo galardón, destacándose en las pruebas de corte de cabello, peinado glamour y estilo libre.
"El mayor puntaje en las tres disciplinas define al campeón mundial", explicó Porco, quien celebró por partida doble los títulos conseguidos.
Nuevas tendencias: el auge de las trenzas urbanas
Entre las 13 especialidades que formaron parte de la competencia, una de las más comentadas fue la incorporación de la disciplina de trenzas, impulsada por una institución argentina dedicada a esta técnica.