13 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Más de 35 mil personas asistieron a la Expoestética 2025 y Argentina brilló en el mundial de la peluquería

Con la participación de 17 países, la Expoestética fue un éxito rotundo en Buenos Aires. El reconocido estilista mendocino Pascual Porco anunció los ganadores y las nuevas tendencias.

El reconocido estilista mendocino participó de la Expoestética un año más

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

Una nueva edición de la Expoestética 2025, se llevó a cabo en La Rural de Buenos Aires. Argentina fue sede del Mundial de la Peluquería y dos argentinos se consagraron campeones en dos grandes ramas del estilismo. Pascual Porco, estilista mendocino y presidente de la Confederación Mundial Libre (CML) realizó un balance y anunció la nueva fecha para la próxima edición.

"Fue un éxito total, con más de 35.000 personas y representantes de 17 países", afirmó Pascual Porco en diálogo con Sitio Andino. Este año el evento potenció su alcance y logró consolidar su lugar como la exposición más relevante de la industria en América Latina. El joven y destacado estilista Pascual Ringo fue parte del jurado durante el evento.

Pascual Porco, peluqueria
El joven y destacado estilista Pascual Ringo fue parte del jurado durante el evento

Campeones mundiales argentinos

La competencia internacional estuvo dividida en dos grandes ramas: peluquería masculina y peluquería femenina.

En la categoría masculina, el mendocino Mario Alvarado, oriundo de San Martín, se consagró campeón mundial tras obtener el mayor puntaje en las tres disciplinas evaluadas: barba, graffiti y fade.

Por su parte, en la rama femenina, una estilista de Corrientes también se llevó el máximo galardón, destacándose en las pruebas de corte de cabello, peinado glamour y estilo libre.

"El mayor puntaje en las tres disciplinas define al campeón mundial", explicó Porco, quien celebró por partida doble los títulos conseguidos.

Jueves 19 de Junio, Pascual Porco Peluqueros, estilistas, ciudad de Mendoza
El reconocido estilista mendocino Pascual Porco anunció los ganadores y las nuevas tendencias

Nuevas tendencias: el auge de las trenzas urbanas

Entre las 13 especialidades que formaron parte de la competencia, una de las más comentadas fue la incorporación de la disciplina de trenzas, impulsada por una institución argentina dedicada a esta técnica.

Compitieron 23 trenzadoras, quienes mostraron innovaciones en trenzas al nivel del cuero cabelludo, creando formas y diseños urbanos.

"Las trenzas van a pegar muy fuerte el próximo año, especialmente en el estilo callejero y urbano", anticipó Pascual sobre las próximas tendencias para la temporada 2026.

Mirada al futuro: la próxima cita será en Puerto Rico

Tras el éxito en Buenos Aires, ya se confirmó la próxima sede: la Expoestética 2026 se celebrará en noviembre de ese año en Puerto Rico.

El objetivo será continuar promoviendo la formación, creatividad y proyección internacional de profesionales de la peluquería y la estética.

"Esta edición fue histórica: Argentina volvió a demostrar su talento y liderazgo en el mundo de la belleza”, concluyó Porco.

