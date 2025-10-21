Argentina será sede del Mundial de Peluquería 2025: innovación, talento y orgullo en la Expoestética

En el marco de una nueva edición de la Expoestética 2025 , Argentina será sede del Mundial de Peluquería , el evento que reúne a los máximos referentes del sector de la belleza y la estética de América Latina. El evento será el 1 y 2 de noviembre en La Rural, Buenos Aires . El reconocido estilista de Mendoza , Pascual Porco participará en el Mundial .

En la 28ª edición, se presentarán las últimas tendencias y lanzamientos exclusivos para Spa´s y Centros de Estéticas. También se realizarán talleres que ofrecerán los más reciente en maquillaje, aromaterapia, tratamientos faciales y corporales, entre otras. En el evento participará la Confederación Mundial Libre (CML) presidida por Pascual Porco .

“ Para mí es un orgullo estar al frente de esta institución y llevarla adelante . Me gustaría no abandonarla, pero sí dejarle el puesto al vicepresidente, o a alguna otra persona, ya que hay 23 países que participan. Me gustaría que otro país ocupe ese lugar, pero no me dejan, siempre me piden que continúe ", expresó a Sitio Andino Porco, entre risas.

El dirigente recordó que Argentina fue campeona en la edición anterior del Mundial, celebrada en Brasil , y anticipó que Puerto Rico sería la próxima sede en 2026 . “Queríamos hacerlo en Buenos Aires para estar de locales. El año pasado nos trajimos la copa y este año queremos revalidar ese título”, destacó.

"Estar en la Institución hace que cambiemos a veces de pensamientos en cómo enfrentamos las cosas y eso también nos ayuda a avanzar un poco más rápido. Lo importante, en mi caso, fue haber participado en varios mundiales y campeonatos nacionales y eso derivó en que me eligieron como presidente, para mí fue un orgullo", afirmó Pascual.

Un país con tradición y creatividad en la peluquería

Argentina ocupa un lugar destacado en los campeonatos internacionales. “Nuestro país siempre participa de los mundiales de distintas organizaciones, y es reconocido por su diseño y creatividad. Muchos esperan ver qué nuevas imágenes o tendencias traen los argentinos”, señaló Porco.

Sobre las tendencias 2025, explicó que los colores siguen marcando el pulso de la moda capilar: “En invierno predominan los tonos cálidos y oscuros, mientras que en verano resurgen los colores claros y fantasía, aunque duren menos por el sol y el lavado frecuente. Este año vuelven con fuerza los tonos bitonales y tritonales”.

De oficio a profesión: el desafío pendiente

Uno de los grandes objetivos del sector, según el referente, es lograr que la peluquería sea reconocida como una profesión. “Estamos luchando para que lo nuestro sea una profesión. Para eso primero debemos lograr que todos los peluqueros terminen la secundaria, y luego avanzar hacia una tecnicatura de uno o dos años. Ya presentamos el proyecto en el Senado y esperamos que se apruebe pronto”, explicó.

Un mensaje a las nuevas generaciones y próximos compromisos

El reconocido estilista también aprovechó la entrevista con este medio para enviar un mensaje a los jóvenes que se inician en la peluquería: “Muchos aprenden por tutoriales y abren barberías sin formación. La barbería se limita al trabajo en la cara, pero ser peluquero requiere técnica, estudio y compromiso. Les diría que se capaciten, que estudien, porque solo así van a destacarse y no quedar en el montón”.

Además del Mundial, el estilista adelantó que participará en la Fiesta de la Vendimia, donde su equipo se encargará de peinar a las candidatas de distintos departamentos. “A fines de noviembre empezamos con las chicas de Godoy Cruz y continuamos durante todo el verano con los peinados de las reinas y virreinas”, detalló.

Con orgullo y compromiso, Argentina se prepara para recibir a los mejores estilistas en una nueva edición del Mundial de Peluquería, reafirmando su liderazgo y pasión por el arte de transformar el cabello en una forma de expresión y cultura.

Por último, Porco manifestó: "Vamos con todas las expectativas para ganar, hay dos o tres países que se están preparando muy bien y creo que es con Puerto Rico con quienes vamos a estar compitiendo cabeza a cabeza".