11 de noviembre de 2025
{}
Furor internacional

Una visita que revoluciona: ¿a qué vino Johnny Depp a la Argentina?

Johnny Depp llegó a la Argentina y generó una ola de emoción entre sus seguidores. Su paso por Buenos Aires causó furor. Los momentos inolvidables.

Una visita que revoluciona: ¿a qué vino Johnny Depp a la Argentina?

Una visita que revoluciona: ¿a qué vino Johnny Depp a la Argentina?

Johnny Depp, entre el arte y la emoción

El actor estadounidense aterrizó en Ezeiza el lunes 10 de noviembre y, desde ese momento, la “Johnnymanía” se apoderó de Buenos Aires. Cientos de fans se concentraron en las puertas de Telefe para verlo participar del programa Cortá por Lozano, donde ofreció su primera entrevista en Argentina. Algunos seguidores incluso acamparon desde temprano, llevando carteles, banderas y disfraces inspirados en sus icónicos personajes, como Jack Sparrow o Edward Scissorhands.

Durante la charla con Verónica Lozano, el protagonista de Piratas del Caribe habló de su vínculo con la ciudad, del arte argentino y de por qué eligió Buenos Aires para la avant première de Modigliani. “La energía artística de esta ciudad es única en el mundo”, aseguró el actor. Su sinceridad y carisma terminaron de conquistar a todos los presentes.

Argentina celebra al artista y al director

Además de su paso por los estudios de Telefe, Johnny Depp fue distinguido como visitante ilustre en La Plata, donde recorrió el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha y participó de actividades culturales en el Teatro Coliseo Podestá. Acompañado por el actor italiano Riccardo Scamarcio, el estadounidense se mostró entusiasmado con el recibimiento del público y la calidez de los argentinos.

Su agenda también incluyó la avant première en el Cinemark Palermo, evento que reunió a celebridades locales y medios nacionales. Allí presentó oficialmente Modigliani, su segundo trabajo como director, una película inspirada en el pintor italiano Amedeo Modigliani, producida con el apoyo de Al Pacino. El filme fue aclamado en festivales europeos y ahora tiene su estreno latinoamericano en nuestro país.

Johnny Depp en las puerta de Telefe

Un artista que renace

El paso de Johnny Depp por la Argentina llega en un momento clave de su carrera. Tras años de conflictos legales y una pausa mediática, el actor resurge con proyectos que lo conectan con sus verdaderas pasiones: la música, la pintura y el cine independiente. En la entrevista, reveló que prepara una exposición artística en Tokio y que planea retomar la actuación en producciones más personales.

Johnny Depp revolucionó la farándula argentina con su carisma, su humildad y su conexión con el arte. Entre entrevistas, homenajes y encuentros con fans, el actor demostró que sigue siendo una figura que jamás pasará desapercibido.

