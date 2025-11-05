Johnny Depp llega a Argentina y sorprende con su visita a un programa de televisión

La llegada de Johnny Depp a la Argentina revolucionó las redes y el mundo del espectáculo. El actor y músico estadounidense aterrizará en Buenos Aires para presentar su nueva película como director “Modigliani, tres días en Montparnasse”, y será entrevistado por Verónica Lozano en una emisión especial de Cortá por Lozano que promete dar que hablar.

El protagonista de Piratas del Caribe vuelve a ocupar el centro de la escena, esta vez como director y productor de su propio proyecto cinematográfico . El film Modigliani, tres días en Montparnasse retrata tres jornadas turbulentas en la vida del artista italiano Amedeo Modigliani, ambientadas en el París de 1916. La película fue aclamada en festivales europeos y ahora llega al país con una avant-première exclusiva.

El martes 11 de noviembre, Depp asistirá al estreno en Cinemark Palermo , acompañado por figuras locales e internacionales. Además, dictará una masterclass en La Plata junto al actor Riccardo Scamarcio, protagonista del film, en una jornada que promete convocar a estudiantes y amantes del cine.

El punto más mediático de su visita será su participación en el programa de Verónica Lozano , quien confirmó la noticia con un enigmático anuncio en su ciclo de Telefe. “Por nuestro diván han pasado grandes figuras, pero ahora tendremos una entrevista exclusivísima con Johnny Depp”, reveló la conductora ante la sorpresa de su equipo.

La entrevista saldrá al aire el martes 11 a las 14:30 horas, y abordará temas personales y profesionales del artista: su experiencia como director, su vínculo con el arte, sus hijos y hasta su vida tras el mediático juicio con Amber Heard. Pese a su limitado dominio del español, se espera una charla distendida, carismática y llena de anécdotas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Telefe (@telefe)

La amistad que une a Johnny Depp con la pareja de Verónica Lozano

La visita de Depp no es casual. El actor mantiene una estrecha amistad con Jorge “Corcho” Rodríguez, pareja de la conductora, a quien conoció en festivales internacionales de cine. Desde entonces, Rodríguez ha colaborado en la distribución del film Modigliani en América Latina y fue quien gestionó la entrevista televisiva.

Johnny Depp y El Corcho Rodríguez Johnny Depp junto a Jorge “Corcho” Rodríguez

Su vínculo trascendió lo profesional: han compartido encuentros en Punta del Este y distintos eventos culturales. Esa conexión explica por qué Johnny Depp eligió Argentina para mostrar su faceta de director y, de paso, regalarle a la televisión local uno de los momentos más esperados del año.