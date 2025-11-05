5 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Una visita de Hollywood

Johnny Depp llega a Argentina y sorprende con su visita a un programa de televisión

El actor de Hollywood Johnny Depp aterriza en Buenos Aires para presentar su nueva película y conceder una entrevista exclusiva en Telefe.

Johnny Depp llega a Argentina y sorprende con su visita a un programa de televisión

Johnny Depp llega a Argentina y sorprende con su visita a un programa de televisión

 Por Analía Martín

La llegada de Johnny Depp a la Argentina revolucionó las redes y el mundo del espectáculo. El actor y músico estadounidense aterrizará en Buenos Aires para presentar su nueva película como director “Modigliani, tres días en Montparnasse”, y será entrevistado por Verónica Lozano en una emisión especial de Cortá por Lozano que promete dar que hablar.

Johnny Depp, entre el cine y el show televisivo

El protagonista de Piratas del Caribe vuelve a ocupar el centro de la escena, esta vez como director y productor de su propio proyecto cinematográfico. El film Modigliani, tres días en Montparnasse retrata tres jornadas turbulentas en la vida del artista italiano Amedeo Modigliani, ambientadas en el París de 1916. La película fue aclamada en festivales europeos y ahora llega al país con una avant-première exclusiva.

Lee además
A cuánto se venden las entradas para el show de AC/DC en Argentina 2026
Regreso legendario

A cuánto se venden las entradas para el show de AC/DC en Argentina 2026
Wanda Nara dio la cara y aclaró con Valentina Cervantes los rumores sobre Enzo Fernández video
Cruce picante

Wanda Nara dio la cara y aclaró con Valentina Cervantes los rumores sobre Enzo Fernández

El martes 11 de noviembre, Depp asistirá al estreno en Cinemark Palermo, acompañado por figuras locales e internacionales. Además, dictará una masterclass en La Plata junto al actor Riccardo Scamarcio, protagonista del film, en una jornada que promete convocar a estudiantes y amantes del cine.

Embed

La entrevista más esperada con Verónica Lozano

El punto más mediático de su visita será su participación en el programa de Verónica Lozano, quien confirmó la noticia con un enigmático anuncio en su ciclo de Telefe. “Por nuestro diván han pasado grandes figuras, pero ahora tendremos una entrevista exclusivísima con Johnny Depp”, reveló la conductora ante la sorpresa de su equipo.

La entrevista saldrá al aire el martes 11 a las 14:30 horas, y abordará temas personales y profesionales del artista: su experiencia como director, su vínculo con el arte, sus hijos y hasta su vida tras el mediático juicio con Amber Heard. Pese a su limitado dominio del español, se espera una charla distendida, carismática y llena de anécdotas.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Telefe (@telefe)

La amistad que une a Johnny Depp con la pareja de Verónica Lozano

La visita de Depp no es casual. El actor mantiene una estrecha amistad con Jorge “Corcho” Rodríguez, pareja de la conductora, a quien conoció en festivales internacionales de cine. Desde entonces, Rodríguez ha colaborado en la distribución del film Modigliani en América Latina y fue quien gestionó la entrevista televisiva.

Johnny Depp y El Corcho Rodríguez
Johnny Depp junto a Jorge “Corcho” Rodríguez

Johnny Depp junto a Jorge “Corcho” Rodríguez

Su vínculo trascendió lo profesional: han compartido encuentros en Punta del Este y distintos eventos culturales. Esa conexión explica por qué Johnny Depp eligió Argentina para mostrar su faceta de director y, de paso, regalarle a la televisión local uno de los momentos más esperados del año.

Temas
Seguí leyendo

MasterChef Celebrity: quién se salvó y quiénes irán a la tercera gala de eliminación

Ni George Clooney ni Chris Hemsworth: un actor británico fue elegido como el hombre más sexy del mundo

Qué pasó entre Wanda Nara y Evangelina Anderson: la reconciliación en MasterChef Celebrity

"Es un plato sanador": la historia detrás del plato de MasterChef que conmovió e hizo llorar a todos

Ensamble Kamishibai esta de vuelta en la Sala Ana Frank, con tres nuevas funciones

AC/DC confirma show en River y sorprende con regreso histórico

MasterChef Celebrity: quién se salvó de la gala de eliminación el domingo 2 de noviembre

La causa por la que la influencer Juanita Tinelli activó un botón antipánico tras recibir amenazas

LO QUE SE LEE AHORA
MasterChef Celebrity: quién se salvó y quiénes irán a la tercera gala de eliminación video
Definición

MasterChef Celebrity: quién se salvó y quiénes irán a la tercera gala de eliminación

Las Más Leídas

Modifican la Ley de Tránsito: los cambios clave que se vienen en la provincia de Mendoza.
Atención conductores

Modifican la Ley de Tránsito: los cambios clave que se vienen en la provincia de Mendoza

Ingreso a  la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el CUC, Martín Zapata, DAD y Magisterio.
Ciclo Lectivo 2026

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el CUC, Martín Zapata, DAD y Magisterio

Escándalo en General Alvear: policías habrían cargado cervezas a un móvil, tras un accidente vial video
Investigación en marcha

Escándalo en General Alvear: policías habrían cargado cervezas a un móvil, tras un accidente vial

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué.
Atención

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

El accidente vial dejó heridos. 
susto

Grave accidente vial en el oeste de la Ciudad de Mendoza

Te Puede Interesar

En los próximos días se incorporarán más pruebas
La decisión de la Justicia

Otorgan prisión domiciliaria a la mujer de 82 años que causó el fatal accidente en el Parque San Martín

Por Carla Canizzaro
El Gobierno define un diciembre legislativo: Presupuesto 2026 y reformas en la mira del Congreso
Del 10 hasta el 31 de diciembre

El Gobierno define un diciembre legislativo: Presupuesto 2026 y reformas en la mira del Congreso

Por Sitio Andino Política
El nuevo triunviro, de raíz moyanista.
Hubo acuerdo

Nuevo triunvirato en la CGT: quiénes son los tres sindicalistas que liderarán la central obrera hasta 2029

Por Sitio Andino Política