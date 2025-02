Johnny Depp llegó a la Argentina y causó furor en el Teatro Colón

Con una gran sonrisa, Depp cautivó con su presencia a todo el público presente en el icónico lugar de la Ciudad de Buenos Aires , donde varias fanáticas no dudaron en pedir una foto y una firma que, con gran predisposición, no dudó en realizar . Además de pasar tiempo en visitas guiadas por la zona porteña, el artista llegó al país con el objetivo principal para grabar nuevas canciones en el estudio La Roca Power Studio .

Además de reunirse por la música, Depp y Rodríguez trabajan en el diseño y el nombre de una marca de vino, la cual aún no fue revelada. Sin embargo, según comentó Verónica Lozano, esposa del “Corcho”, detalló que mientras se alojaba en su hogar de Punta del Este tenía una personalidad dulce: “Es un tipo muy amoroso, tranquilo, no quiere salir a ningún lado. No tengo cosas muy sabrosas para contar”.

Fuente: TN.