Un actor de “House of the Dragon” sorprende a los fans al pasear por Buenos Aires

Por Analía Martín







El actor británico Matt Smith, conocido por sus papeles en House of the Dragon, The Crown y Doctor Who, fue visto paseando por las calles de Palermo, en Buenos Aires. Su presencia en Argentina desató una auténtica revolución entre los fanáticos que no podían creer lo que estaban viendo. El encuentro casual se volvió viral en cuestión de horas.

El actor británico que revoluciona a Palermo El fenómeno comenzó cuando una usuaria de TikTok compartió un video de Smith cruzando la esquina de Serrano y Niceto Vega. “P.O.V.: andás por Palermo y te encontrás a Daemon Targaryen”, escribió, en alusión a su personaje más reciente en la exitosa serie de HBO. En las imágenes se lo ve relajado, sin guardaespaldas ni asistentes, disfrutando del barrio como un vecino más.

La grabación rápidamente se replicó en redes sociales y los comentarios no se hicieron esperar. “Primero Emilia Clarke y ahora Matt”, “Me lo cruzo y me desmayo”, “Qué bendición vivir en Buenos Aires”, fueron algunas de las frases que expresaron la euforia del público. La presencia del actor confirmó el furor que Buenos Aires despierta entre las estrellas internacionales.

Por su presencia en Argentina pic.twitter.com/10mUW0idZ9 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 12, 2025 El ex Doctor Who no solo se ganó el cariño del público por su talento, sino también por su humildad. En el clip, se lo ve saludando con amabilidad y accediendo a selfies. Su actitud cercana conquistó aún más a los argentinos, que compartieron las imágenes como si se tratara de una escena sacada de una serie. Mientras tanto, Smith continúa cosechando éxitos. Será el villano principal de la nueva entrega de Star Wars: Starfighter, dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Ryan Gosling. Con esta incursión, reafirma su versatilidad y su vigencia en la industria.

