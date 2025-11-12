Por qué se celebra el Día Mundial contra la Neumonía el 12 de noviembre

Cada 12 de noviembre se conmemora el Día Mundial contra la Neumonía. En esta nota te contamos toda la información sobre esta efeméride, su importancia, objetivos y aspectos fundamentales que resultan importantes para comprender mejor esta enfermedad y su impacto en la salud.

Sin título (5) Hoy es el Día Mundial contra la Neumonía 12 de noviembre: Día Mundial contra la Neumonía La neumonía es una enfermedad respiratoria que afecta especialmente a niños, niñas y adultos mayores. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta enfermedad provoca la inflamación de los pulmones debido a infecciones causadas por virus o bacterias, y es responsable del 15% de todas las muertes en menores de cinco años.

En Argentina, se estima que más de 40.000 personas mueren cada año por neumonía. Por este motivo, los profesionales de la salud recomiendan tomar las precauciones necesarias para prevenirla o tratarla a tiempo.

Cada 12 de noviembre se conmemora el Día Mundial contra la Neumonía, una iniciativa establecida en 2009 por la Coalición Mundial contra la Neumonía Infantil. Esta jornada tiene como objetivo informar sobre la enfermedad y destacar la importancia de detectarla oportunamente.

Además, busca incentivar a los países a implementar medidas de prevención, como jornadas de vacunación, inversión en equipos médicos y adquisición de medicamentos que faciliten el tratamiento. / diainternacionalde Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 12 de noviembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

