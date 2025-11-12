12 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Efemérides

Por qué se celebra el Día Mundial contra la Neumonía el 12 de noviembre

Cada 12 de noviembre, se conmemora el Día Mundial contra la Neumonía. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Por qué se celebra el Día Mundial contra la Neumonía el 12 de noviembre

Por qué se celebra el Día Mundial contra la Neumonía el 12 de noviembre

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 12 de noviembre se conmemora el Día Mundial contra la Neumonía. En esta nota te contamos toda la información sobre esta efeméride, su importancia, objetivos y aspectos fundamentales que resultan importantes para comprender mejor esta enfermedad y su impacto en la salud.

Sin título (5)
Hoy es el Día Mundial contra la Neumonía

Hoy es el Día Mundial contra la Neumonía

12 de noviembre: Día Mundial contra la Neumonía

La neumonía es una enfermedad respiratoria que afecta especialmente a niños, niñas y adultos mayores. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta enfermedad provoca la inflamación de los pulmones debido a infecciones causadas por virus o bacterias, y es responsable del 15% de todas las muertes en menores de cinco años.

Lee además
Pioneros de la década del 30 (Foto gentileza Archivo Histórico Malargüe).   video
Aniversario Departamental

Malargüe abre su cápsula del tiempo y revive los sueños del año 2000
Pruebas Aprender: alumnos de Mendoza demuestran sus conocimientos en Lengua y Matemática.
Evaluación

Pruebas Aprender: alumnos de Mendoza demuestran sus conocimientos en Lengua y Matemática

En Argentina, se estima que más de 40.000 personas mueren cada año por neumonía. Por este motivo, los profesionales de la salud recomiendan tomar las precauciones necesarias para prevenirla o tratarla a tiempo.

Cada 12 de noviembre se conmemora el Día Mundial contra la Neumonía, una iniciativa establecida en 2009 por la Coalición Mundial contra la Neumonía Infantil. Esta jornada tiene como objetivo informar sobre la enfermedad y destacar la importancia de detectarla oportunamente.

Además, busca incentivar a los países a implementar medidas de prevención, como jornadas de vacunación, inversión en equipos médicos y adquisición de medicamentos que faciliten el tratamiento. / diainternacionalde

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 12 de noviembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Temas
Seguí leyendo

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 12 de noviembre: números ganadores del sorteo 3321

¿Cómo trabaja Mendoza la lucha contra la obesidad en niños y adultos?

Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad: origen e historia del 12 de noviembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 12 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy miércoles 12 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 12 de noviembre

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este miércoles 12 de noviembre en Mendoza

Los medicamentos esenciales que Mendoza adquirirá en 2026 y generan un ahorro histórico

LO QUE SE LEE AHORA
Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este miércoles 12 de noviembre en Mendoza
El clima

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este miércoles 12 de noviembre en Mendoza

Las Más Leídas

Piastrellini arriesga una pena de hasta 6 años de cárcel, por el trágico accidente vial. 
muerte de ariel gustavo andía

La situación procesal del joven que causó un accidente vial fatal en Guaymallén

Sin clases en un departamento de Mendoza este martes.
Educación

Por fuerte Zonda, suspenden las clases del turno tarde y vespertino en un departamento de Mendoza

Una visita que revoluciona: ¿a qué vino Johnny Depp a la Argentina? video
Furor internacional

Una visita que revoluciona: ¿a qué vino Johnny Depp a la Argentina?

Así se observa el volcán Peteroa esta tarde (Gentileza). video
Al suroeste de Malargüe

El viento lleva cenizas del volcán Planchón-Peteroa hasta Bardas Blancas

La CONADU Histórica convoca a una huelga de 72 horas en todo el país. ¿Qué días?
Cuáles son los reclamos

Paro de universidades nacionales por 72 horas: qué ocurrirá en Mendoza

Te Puede Interesar

Importante operativo en San Rafael por un hombre que se atrincheró cerca de la Municipalidad. 
Importante operativo

San Rafael: redujeron con pistolas taser a un ex futbolista que se atrincheró

Por Pablo Segura
El Presupuesto 2026 de Alfredo Cornejo se votará hoy en Diputados.
Legislatura

El Presupuesto 2026 de Cornejo se votará hoy y saldría con deuda y roll over

Por Cecilia Zabala
Pruebas Aprender: alumnos de Mendoza demuestran sus conocimientos en Lengua y Matemática.
Evaluación

Pruebas Aprender: alumnos de Mendoza demuestran sus conocimientos en Lengua y Matemática

Por Natalia Mantineo