Descenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este domingo 16 de noviembre en Mendoza

El tiempo en la provincia de Mendoza para este domingo 16 de noviembre. Foto: Yemel Fil

Además, entre las 14 y las 18, probabilidad de lluvias débiles a moderadas muy puntuales en el oeste del Gran Mendoza, zona de Tupungato y sectores del oeste del Valle de Uco. A partir del atardecer, mejora generalizada con cielo despejado durante la noche.

En alta montaña, cielo mayormente nublado durante el día, con probabilidad de precipitaciones en algunos sectores de la cordillera.

Temperatura promedio en el llano: Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 11 °C.

Mínima (zona Sur, Norte y Este): 15 °C.

Máxima promedio provincial: 23 °C. El pronóstico del tiempo extendido para la provincia Mendoza Para el lunes 17 de noviembre , la jornada estará algo nublado con ascenso de la temperatura. Los vientos serán moderados del noreste. La máxima rondaría los 33 grados y la mínima a los 13 grados.

, la jornada estará algo nublado con ascenso de la temperatura. Los vientos serán moderados del noreste. La máxima rondaría los 33 grados y la mínima a los 13 grados. En cuanto al martes, 18 de noviembre , el día estará caluroso y algo inestable hacia la noche con vientos leves del sector sur. Parcialmente nublado en cordillera. La temperatura máxima llegaría a los 35 grados y la mínima a los 18 grados.

, el día estará caluroso y algo inestable hacia la noche con vientos leves del sector sur. Parcialmente nublado en cordillera. La temperatura máxima llegaría a los 35 grados y la mínima a los 18 grados. El miércoles, 19 de noviembre, la jornada estará parcialmente nublada y ventoso con descenso de la temperatura. La máxima rondaría los 28 grados y la mínima de 18 grados.