Roger Federer fue contundente: "El tenis se olvida de sus leyendas"

Roger Federer analizó el presente del tenis, la uniformidad de estilos, la necesidad de recuperar la diversidad de superficies y dejó abierta la puerta a un regreso simbólico junto a Rafael Nadal.

Roger Federer volvió a hacer ruido, esta vez lejos de la cancha. En una charla profunda y distendida en el Served , conducido por Andy Roddick , el ex tenista suizo dejó una reflexión que atravesó al mundo del tenis: “Olvidamos a las leyendas de nuestro deporte” . Sus palabras apuntaron a la falta de reconocimiento histórico, la transformación del juego y el impacto físico que terminó empujándolo al retiro.

Federer, uno de los jugadores más influyentes de todos los tiempos, abordó distintos ejes que marcaron su carrera y el presente del circuito: la conexión entre generaciones , la homogeneización del juego , la ralentización de las canchas y el desgaste físico que hoy atraviesan los tenistas de elite.

a la carga Cuándo debutan el Tomba y Maipú en la Primera Nacional 2026

automovilismo Con Franco Colapinto en el foco: Alpine aclaró el rol de Briatore y marcó qué debe mejorar para 2026

El suizo fue claro al hablar de una deuda estructural del tenis con sus ídolos históricos. “En el tenis olvidamos a las leyendas. No las incluimos ni les damos un rol activo, y eso siempre me entristeció”, expresó Federer, quien explicó que esa inquietud fue el germen de la Laver Cup .

“ Siempre sentí que debíamos reunirnos, pasar tiempo juntos y darles un papel a quienes hicieron historia . Por eso existen los capitanes y asistentes en la Laver Cup”, profundizó. En ese sentido, destacó el valor de que los jóvenes compartan experiencias con figuras como Rod Laver , Andre Agassi o Björn Borg .

“Una semana juntos puede inspirar más que mil charlas técnicas”, agregó, convencido de que el legado también se transmite fuera de la competencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNtenis/status/2001668788496781355&partner=&hide_thread=false “Para mi, el mejor de la historia es Novak Djokovic. Si me decís 'la elegancia', no hay duda que Roger Federer, y si me decís 'resiliencia y tenacidad', no hay duda que es Rafael Nadal”.



José Luis Clerc a SC Shorts. pic.twitter.com/AaRBQbn8QP — ESPN Tenis (@ESPNtenis) December 18, 2025

La salud, el quiebre y la decisión de retirarse del tenis

Otro de los momentos más íntimos del diálogo fue cuando Federer habló de su retiro. “Mi rodilla se fue poniendo cada vez peor y entendí que no podía volver”, reconoció. Aunque evaluó despedirse en torneos emblemáticos como el US Open o Basilea, eligió hacerlo en la Laver Cup de Londres, acompañado y no en soledad.

“Siempre fui un jugador de equipo en el fondo. No quería estar solo en ese momento”, señaló. La lesión marcó un antes y un después: “Siempre me destaqué por no lesionarme, pero al final tuve que replantearlo todo”.

Federer también explicó por qué decidió no exponer públicamente cada etapa de su recuperación, a diferencia de otros colegas, para protegerse mentalmente y evitar dar ventajas competitivas.

Un tenis más físico y cada vez más parecido

El análisis del presente del tenis masculino ocupó un lugar central. Federer observó una pérdida de variedad de estilos, producto de la uniformidad de las superficies y la ralentización de las canchas.

“Antes todos tenían algún punto débil. Hoy todos pegan fuerte de derecha y de revés”, explicó. Según su mirada, el dominio físico actual beneficia a jugadores como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, pero empobrece el espectáculo.

“No puede ser que en pista cubierta se devuelva el saque desde tan atrás y se gane el punto. Debería ser más difícil”, ejemplificó, reclamando que los torneos vuelvan a ofrecer condiciones extremas y diferentes, como sucedía en otras épocas.

¿Un regreso junto a Nadal?

Federer también dejó abierta una puerta que ilusiona a los fanáticos: un partido simbólico junto a Rafael Nadal. “Sería hermoso volver a la pista con Rafa para inspirar a los más jóvenes”, admitió, aunque aclaró que todavía no es el momento.

Tras un tiempo de desconexión luego del retiro, el suizo reconoció que extraña la energía del público y el contacto con el tenis, y no descartó regresar de manera especial, lejos de la exigencia del circuito profesional.