¿Cuánto ganará el campeón del Mundial 2026? La cifra récord que repartirá la FIFA y genera impacto

El Mundial 2026 marcará un antes y un después también en lo económico. La FIFA oficializó cuánto dinero repartirá entre las selecciones participantes, con cifras récord que consolidan a la próxima Copa del Mundo como la más lucrativa de la historia y elevan de manera notable el premio para el campeón.
La Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, no solo ampliará el número de selecciones a 48 equipos, sino que también elevará de forma histórica los premios económicos. Así lo resolvió el Consejo de la FIFA, que aprobó una contribución financiera sin precedentes para los países participantes.
El reparto contempla una escala progresiva según la posición final:
Campeón: 50 millones de dólares
Subcampeón: 33 millones
Tercer puesto: 29 millones
Cuarto puesto: 27 millones
Del 5° al 8°: 19 millones
Del 9° al 16°: 15 millones
Del 17° al 32°: 11 millones
Del 33° al 48°: 9 millones
Ingreso mínimo garantizado y el Mundial más lucrativo de la historia
Además de los premios por posición, cada selección clasificada recibirá 1,5 millones de dólares adicionales para gastos de preparación, lo que asegura un ingreso mínimo de 10,5 millones de dólares para todas las asociaciones participantes.
“La Copa Mundial de la FIFA 2026 también será innovadora en términos de su contribución financiera a la comunidad futbolística mundial”, destacó Infantino, al presentar la iniciativa.
De esta manera, el Mundial 2026 no solo será el más grande en cantidad de equipos, sino también el más rentable jamás organizado, reflejando el crecimiento comercial del torneo y su impacto global, con el objetivo de fortalecer a las federaciones y potenciar el desarrollo del fútbol a nivel mundial.