La contundente respuesta de OSEP a un comunicado del Círculo Médico de Mendoza

La Obra Social de los Empleados Públicos ( OSEP ) salió a responder el comunicado difundido por el Círculo Médico de Mendoza el martes 30 de diciembre y realizó una serie de aclaraciones para "brindar información precisa y transparente" sobre la situación del sistema de prestaciones y pagos.

Desde la entidad provincial negaron tener vínculo institucional con el Círculo Médico , explicaron cuál es la modalidad vigente de cancelación de prestaciones y justificaron las bajas de profesionales mencionadas por la entidad médica.

En primer lugar, desde la obra social remarcaron que " OSEP no mantiene convenio alguno con el Círculo Médico de Mendoza ". Según detallaron, la relación contractual de la entidad se establece de manera directa con instituciones y profesionales prestadores debidamente habilitados , a través de convenios específicos.

De este modo, desvincularon al Círculo Médico de cualquier rol formal dentro del esquema contractual que regula la prestación de servicios de salud para los afiliados.

En relación con los cuestionamientos por presuntas deudas, OSEP indicó que la modalidad vigente de pago es a 60 días desde la presentación de la factura, tal como está estipulado en los convenios firmados con los prestadores.

En ese marco, la obra social reconoció que actualmente existe una demora administrativa de aproximadamente 20 días, pero aseguró que la situación será normalizada durante el mes de enero. Desde la entidad rechazaron atrasos estructurales o falta de pago prolongada, como plantea el comunicado del Círculo Médico.

Respecto a la salida de profesionales del sistema, uno de los puntos más sensibles del reclamo médico, OSEP fue categórica al señalar que las desvinculaciones registradas responden al incumplimiento de los convenios vigentes.

Según explicaron, las bajas se produjeron por la realización de cobros indebidos a afiliados, una práctica expresamente prohibida y contraria a los principios del sistema solidario de salud. En ese sentido, la obra social sostuvo que tiene "la obligación legal e institucional de resguardar los derechos de sus afiliados y garantizar el acceso equitativo a las prestaciones".