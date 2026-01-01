1 de enero de 2026
Jimena Latorre repudió a ambientalistas tras la vandalización de un cartel

Jimena Latorre repudió el vandalismo sobre un cartel institucional de concientización ambiental y cuestionó la coherencia de quienes lo modificaron.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, repudió a través de su cuenta de X la vandalización de un cartel institucional de concientización ambiental en Mendoza. El cartel, que exhibía la frase “Montaña sin basura”, fue intervenido con la inscripción “y sin megaminería”, pintada con aerosol.

El descargo de Jimena Latorre

En su cuenta de X, la ministra calificó a los responsables de incongruentes: "Estos son los que se arrogan las banderas del ambientalismo y la única que verdaderamente enarbolan es la de la incongruencia".

Latorre continuó su descargo y señaló: “Piden cuidados y sanciones pero contaminan; quieren controles pero no ser parte de ellos; piden cuidar los bienes de los mendocinos y los vandalizan”. "Los que piden cuidar los bienes de los mendocinos y los vandalizan; Los que usan redes, IA, energía eléctrica, etc, etc... pero no quieren minería!", completó.

Finalmente, la ministra cerró su serie de mensajes calificando a los responsables de ser “traidores a lo más elemental, su propia honestidad intelectual”.

