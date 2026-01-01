Jimena Latorre repudió a ambientalistas tras la vandalización de un cartel

Por Sitio Andino Política







La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, repudió a través de su cuenta de X la vandalización de un cartel institucional de concientización ambiental en Mendoza. El cartel, que exhibía la frase “Montaña sin basura”, fue intervenido con la inscripción “y sin megaminería”, pintada con aerosol.

Embed Estos son los que se arrogan las banderas del ambientalismo y la única que verdaderamente enarbolan es la de la incongruencia!



Vandalizan los carteles de una campaña que busca concientizar sobre la responsabilidad que individualmente también tenemos en el cuidado del ambiente pic.twitter.com/7RGaCu9Xqx — Jimena Latorre (@JimehLatorre) January 1, 2026 El descargo de Jimena Latorre En su cuenta de X, la ministra calificó a los responsables de incongruentes: "Estos son los que se arrogan las banderas del ambientalismo y la única que verdaderamente enarbolan es la de la incongruencia".

Latorre continuó su descargo y señaló: “Piden cuidados y sanciones pero contaminan; quieren controles pero no ser parte de ellos; piden cuidar los bienes de los mendocinos y los vandalizan”. "Los que piden cuidar los bienes de los mendocinos y los vandalizan; Los que usan redes, IA, energía eléctrica, etc, etc... pero no quieren minería!", completó.

Finalmente, la ministra cerró su serie de mensajes calificando a los responsables de ser “traidores a lo más elemental, su propia honestidad intelectual”.