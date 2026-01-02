Reyes Magos: la feria del juguete regresa a Guaymallén con más de 150 puestos habilitados

En la previa de la llegada de los Reyes Magos, vuelve la Feria del Juguete a Guaymallén.

En la víspera de la llegada de los Reyes Magos , el Predio de la Virgen se transformará una vez más en el escenario de la tradicional feria del juguete . Tras el éxito alcanzado en ediciones anteriores, la iniciativa regresa a Guaymallén con una oferta que combina precios accesibles, producción local y entretenimiento para todas las edades.

De acuerdo con la información oficial, la feria abrirá sus puertas desde el sábado 3 hasta el martes 6 de enero , funcionando en horario corrido de 10 a 0 . La elección del Predio de la Virgen no es casual: su cercanía con la Terminal de Ómnibus y los accesos Este y Sur facilita la llegada de visitantes de diversos puntos de la provincia.

Para evitar complicaciones en el tránsito, la organización confirmó que no se realizarán cortes de calles , garantizando la fluidez vehicular en la zona durante las jornadas.

Con más de 150 puestos , los asistentes podrán encontrar una amplia gama de productos que incluyen:

Feria del Juguete en Guaymallén: habrá más de 150 puestos instalados.

Juguetes artesanales e industriales.

Bicicletas e indumentaria.

Artículos electrónicos e inflables.

Propuestas de 20 artesanos locales impulsados por la comuna.

Además de la variedad de rubros, uno de los pilares de esta edición es la facilidad de pago, aceptando todas las modalidades financieras para asegurar que cada familia encuentre el regalo ideal de acuerdo a su presupuesto.

feria del juguete, parque o'higgins, reyes magos, navidad, juguetes, dia del niño, regalos.jpg Habrá juguetes artesanales e industriales. Foto: Yemel Fil

Más que un centro de compras

El evento, organizado por la Asociación Feria del Juguete con el respaldo operativo de la Municipalidad de Guaymallén, trasciende lo comercial. El predio contará con patios gastronómicos y espectáculos infantiles en vivo, consolidándose como un paseo familiar integral.

Feria del juguete Maipú 2 (1).jpeg El predio contará con patios gastronómicos y espectáculos infantiles en vivo.

Este modelo de gestión, que ya atrajo a más de 30.000 personas en ediciones pasadas en otros puntos de la provincia, reafirma su compromiso con la seguridad y el orden, ofreciendo un entorno cuidado para el disfrute de la comunidad.