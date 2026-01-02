2 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Juegos de azar

El primer Quini 6 del año viene con aumento y sortea un pozo gigante: de cuánto es y cómo jugar

La edición 3336 del Quini 6, primera de 2026, pone en juego otro pozo increíble. Enterate de cuánto es, a qué hora sortea y hasta cuándo podés hacer tu jugada.

Se viene otro premio millonario para el primer sorteo del 2026 del Quini 6.

Se viene otro premio millonario para el primer sorteo del 2026 del Quini 6.

 Por Luis Calizaya

El próximo sorteo del Quini 6, que lleva el número 3336 y se llevará a cabo el domingo 4 de enero, acumula un pozo estimado de 9.700 millones de pesos. El concurso, el primero del año 2026, se llevará adelante a las 21.15 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

En la edición anterior del Quini 6, sorteo de Año Nuevo Nº 3335 del 31 de diciembre, los pozos máximos de las tres principales modalidades (Tradicional, La Segunda y Revancha) quedaron vacantes, aunque hubo ganadores con 5 y 4 aciertos; así como en la modalidad Siempre Sale.

Lee además
Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335
El Quini 6 de fin de año viene con un pozo espectacular y horario especial.
Juegos de azar

De cuánto es el pozo y cómo jugar al último Quini 6 de 2025
pozo 4-01-26
El espectacular pozo que sortea el Quini 6 el próximo domingo 4 de enero de 2026.

El espectacular pozo que sortea el Quini 6 el próximo domingo 4 de enero de 2026.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

¿Hasta qué hora puedo jugar al Quini 6 de este domingo 4 de enero de 2026?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor actualizado de $3.000 (Tradicional y La Segunda $1.500 + Revancha $750 + Siempre Sale $750). La venta de apuestas se cierra el sábado a las 20 (el horario puede variar según la jurisdicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

¿Cuándo y dónde se sortea el Quini 6?

El Quini 6 se sortea todos los miércoles y domingos a partir de las 21.15. La transmisión podés seguirla en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Temas
Seguí leyendo

Atención: cambia el horario del Quini 6 de fin de año y se celebra con copa en mano

Resultados del Quini 6 hoy domingo 28 de diciembre: números ganadores del sorteo 3334

Quini 6: de cuánto es el espectacular pozo y a qué hora se sortea este domingo 28 de diciembre

El Quini 6 acumula un pozo de casi 8 mil millones de pesos: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de diciembre: números ganadores del sorteo 3333

De cuánto es el pozo y a qué hora se juega el Quini 6 del miércoles 24 de diciembre

Reyes Magos: la feria del juguete regresa a Guaymallén con más de 150 puestos habilitados

Año Nuevo: recomendaciones prácticas para desintoxicar el cuerpo tras los excesos

LO QUE SE LEE AHORA
Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 2 de enero de 2026 en Mendoza.
El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 2 de enero de 2026 en Mendoza

Las Más Leídas

El rincón secreto de Mendoza que todos quieren visitar este verano 2026
Experiencia única

El rincón secreto de Mendoza que todos quieren visitar este verano 2026

Así quedan los valores del boleto de media y larga distancia en Mendoza desde enero.
Atención

Así quedan los valores del boleto de media y larga distancia en Mendoza desde enero

Homicidio en Las Heras: un hombre fue apuñalado y hay una mujer detenida.
Investigación

Homicidio en Las Heras: un hombre fue apuñalado y hay una mujer detenida

Accidente vial en la Ruta 7: falleció uno de los ocupantes que había sido trasladado en helicóptero
VENÍAN DESDE CHILE

Tragedia en la Ruta 7: falleció uno de los ocupantes del accidente vial en Potrerillos

Tragedia en Suiza: decenas de muertos tras una explosión durante los festejos de Año Nuevo.
Alarmante

Tragedia en Suiza: decenas de muertos tras una explosión durante los festejos de Año Nuevo