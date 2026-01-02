Año Nuevo: recomendaciones prácticas para desintoxicar el cuerpo tras los excesos.

Por Sitio Andino Sociedad 2 de enero de 2026 - 07:15
Las Fiestas de Navidad y
son sinónimo de reencuentros, pero también de un estrés digestivo. El consumo de grasas, azúcares y alcohol deja una sensación de pesadez y fatiga que marca el inicio de enero. Frente a esto, los especialistas brindan Año Nuevo recomendaciones para desintoxicar el cuerpo.
Año Nuevo: recomendaciones para desintoxicar el cuerpo.
Año Nuevo: recomendaciones para tener en cuenta
A continuación, presentamos una hoja de ruta esencial para desintoxicar el cuerpo y comenzar el año con vitalidad.
El mito del ayuno: No saltearse comidas
Existe la creencia de que no comer compensa los excesos de la noche anterior. Los expertos advierten que esto solo genera más ansiedad y desequilibrios metabólicos.
La clave: realizar las cuatro comidas en porciones moderadas.
Aliados: las infusiones (té verde, boldo o hierbas) ayudan a la digestión y funcionan como diuréticos naturales, ideales para combatir la retención de líquidos.
Es fundamental realizar las cuatro comidas diarias.
Hidratación profunda: el agua como protagonista
El alcohol y las bebidas azucaradas deshidratan las células. La prioridad número uno hoy es recuperar el equilibrio hídrico.
Consejo: beber al menos dos litros de agua mineral a lo largo del día.
Extra fresco: prepará una limonada natural (agua, limón y quizás un toque de menta). El limón es un excelente alcalinizante que ayuda a "limpiar" el sistema. El poder del verde y los jugos naturales
Las verduras de hoja verde (espinaca, acelga, rúcula) son ricas en clorofila, un compuesto que asiste al hígado en la eliminación de toxinas.
En el plato: consumirlas crudas o al vapor para preservar sus vitaminas y antioxidantes.
En el vaso: los batidos de apio, zanahoria, manzana y pera son una "bomba" de nutrientes que hidratan y sacian sin pesadez. Elegir proteínas livianas y granos integrales
Es momento de darle un descanso a las carnes rojas y las harinas blancas.
Carnes blancas: optá por pescado o pollo a la plancha o al horno. Son más fáciles de digerir y aportan proteínas de alta calidad.
Fibra: sumar cereales integrales ayuda a regular el tránsito intestinal, que suele verse afectado por los cambios de dieta en las Fiestas.
Menos sal, más sabor natural
El exceso de sodio es el principal responsable de la hinchazón post-fiestas.