2 de enero de 2026
Año Nuevo: recomendaciones prácticas para desintoxicar el cuerpo tras los excesos

Después de las cenas copiosas, el brindis y los dulces típicos de Navidad y Año Nuevo, el organismo pide un respiro.

Las Fiestas de Navidad y Año Nuevo son sinónimo de reencuentros, pero también de un estrés digestivo. El consumo de grasas, azúcares y alcohol deja una sensación de pesadez y fatiga que marca el inicio de enero. Frente a esto, los especialistas brindan recomendaciones para desintoxicar el cuerpo.

navidad, año nuevo, comida, cena.jpg
Año Nuevo: recomendaciones para tener en cuenta

A continuación, presentamos una hoja de ruta esencial para desintoxicar el cuerpo y comenzar el año con vitalidad.

El mito del ayuno: No saltearse comidas

Existe la creencia de que no comer compensa los excesos de la noche anterior. Los expertos advierten que esto solo genera más ansiedad y desequilibrios metabólicos.

  • La clave: realizar las cuatro comidas en porciones moderadas.

  • Aliados: las infusiones (té verde, boldo o hierbas) ayudan a la digestión y funcionan como diuréticos naturales, ideales para combatir la retención de líquidos.

Ensalada ensaladas alimentos
Es fundamental realizar las cuatro comidas diarias.

Hidratación profunda: el agua como protagonista

El alcohol y las bebidas azucaradas deshidratan las células. La prioridad número uno hoy es recuperar el equilibrio hídrico.

  • Consejo: beber al menos dos litros de agua mineral a lo largo del día.

  • Extra fresco: prepará una limonada natural (agua, limón y quizás un toque de menta). El limón es un excelente alcalinizante que ayuda a "limpiar" el sistema.

El poder del verde y los jugos naturales

Las verduras de hoja verde (espinaca, acelga, rúcula) son ricas en clorofila, un compuesto que asiste al hígado en la eliminación de toxinas.

  • En el plato: consumirlas crudas o al vapor para preservar sus vitaminas y antioxidantes.

  • En el vaso: los batidos de apio, zanahoria, manzana y pera son una "bomba" de nutrientes que hidratan y sacian sin pesadez.

Elegir proteínas livianas y granos integrales

Es momento de darle un descanso a las carnes rojas y las harinas blancas.

  • Carnes blancas: optá por pescado o pollo a la plancha o al horno. Son más fáciles de digerir y aportan proteínas de alta calidad.

  • Fibra: sumar cereales integrales ayuda a regular el tránsito intestinal, que suele verse afectado por los cambios de dieta en las Fiestas.

cereales-integrales.webp

Menos sal, más sabor natural

El exceso de sodio es el principal responsable de la hinchazón post-fiestas.

  • El truco: reemplazá la sal de mesa por especias y hierbas frescas. El jengibre, el perejil y la albahaca no solo aportan sabor, sino que tienen propiedades antiinflamatorias.

