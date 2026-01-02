Año Nuevo: recomendaciones prácticas para desintoxicar el cuerpo tras los excesos.

Las Fiestas de Navidad y Año Nuevo son sinónimo de reencuentros, pero también de un estrés digestivo. El consumo de grasas, azúcares y alcohol deja una sensación de pesadez y fatiga que marca el inicio de enero. Frente a esto, los especialistas brindan recomendaciones para desintoxicar el cuerpo.

A continuación, presentamos una hoja de ruta esencial para desintoxicar el cuerpo y comenzar el año con vitalidad.

Existe la creencia de que no comer compensa los excesos de la noche anterior. Los expertos advierten que esto solo genera más ansiedad y desequilibrios metabólicos.

El alcohol y las bebidas azucaradas deshidratan las células. La prioridad número uno hoy es recuperar el equilibrio hídrico.

Aliados: las infusiones (té verde, boldo o hierbas) ayudan a la digestión y funcionan como diuréticos naturales, ideales para combatir la retención de líquidos.

La clave: realizar las cuatro comidas en porciones moderadas.

Consejo: beber al menos dos litros de agua mineral a lo largo del día.

Extra fresco: prepará una limonada natural (agua, limón y quizás un toque de menta). El limón es un excelente alcalinizante que ayuda a "limpiar" el sistema.

El poder del verde y los jugos naturales

Las verduras de hoja verde (espinaca, acelga, rúcula) son ricas en clorofila, un compuesto que asiste al hígado en la eliminación de toxinas.

En el plato: consumirlas crudas o al vapor para preservar sus vitaminas y antioxidantes.

En el vaso: los batidos de apio, zanahoria, manzana y pera son una "bomba" de nutrientes que hidratan y sacian sin pesadez.

Elegir proteínas livianas y granos integrales

Es momento de darle un descanso a las carnes rojas y las harinas blancas.

Carnes blancas: optá por pescado o pollo a la plancha o al horno. Son más fáciles de digerir y aportan proteínas de alta calidad.

Fibra: sumar cereales integrales ayuda a regular el tránsito intestinal, que suele verse afectado por los cambios de dieta en las Fiestas.

Menos sal, más sabor natural

El exceso de sodio es el principal responsable de la hinchazón post-fiestas.