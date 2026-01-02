Durante Año Nuevo, se duplicaron los controles de alcoholemia en rutas y accesos provinciales

Durante los festejos de Año Nuevo, el Gobierno de Mendoza desplegó un operativo especial de control y prevención vial enfocado en la alcoholemia, duplicando la cantidad de testeos realizados en comparación con Navidad. A continuación, te contamos todos los detalles.

Año Nuevo en Mendoza: así se realizó el operativo de prevención vial El operativo se llevó a cabo en rutas, accesos y zonas de alta concurrencia en toda la provincia, en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y los municipios.

Entre el martes 31 de diciembre y el miércoles 1 de enero, se realizaron 1.224 controles de alcoholemia, de los cuales 54 resultaron positivos: 31 conductores registraron menos de un gramo de alcohol en sangre y el resto superó ese nivel.

control policial, controles policiales, Las Heras, Policía de Mendoza, Tránsito 26-12-25 (02) El operativo se llevó a cabo en rutas, accesos y zonas de alta concurrencia en toda la provincia. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza Además, se controlaron 1.344 vehículos, entre autos y motos, lo que derivó en el labrado de 515 actas viales en 48 horas. De estas, 91 correspondieron a faltas gravísimas, mientras que el resto se distribuyó entre infracciones leves y graves. También se retuvieron 42 vehículos, 28 motocicletas y 31 licencias de conducir por distintas irregularidades.

Finalmente, se destacó que los controles de alcoholemia aumentaron un 240% en 2024 en comparación con el año anterior y que en 2025 continuaron en ascenso, con un incremento del 0,5%. A pesar del aumento sostenido de los controles, la positividad se mantiene baja, registrando en 2024 una disminución del 8,8%, tendencia que persiste en 2025.