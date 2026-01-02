2 de enero de 2026
Licitan la ampliación de la cárcel El Cerrito en San Rafael: cómo serán las obras

El Gobierno de Mendoza invertirá unos $16.700 millones para sumar casi 200 plazas y nuevos espacios para los internos en San Rafael.

El Gobierno de Mendoza lanzó la licitación para ampliar la cárcel de El Cerrito en San Rafael. Con una inversión de alrededor de $16.700 millones construirán nueva infraestructura para sumar casi 200 plazas, aumentando la superficie cubierta actual del lugar.

La Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial comenzó el proceso administrativo para transformar la Unidad X, ubicada en el sur mendocino, en un complejo penitenciario integral. Se proyecta la construcción de 7.000 metros cuadrados que incluirán modernos espacios de formación para los internos.

La obra se implantará sobre una superficie de 21.420 metros cuadrados en el predio de la Colonia Penal Sixto Segura, duplicando el terreno operativo de la Unidad X. Esta intervención tiene previsto un presupuesto oficial de $16.799.842.000, con el objetivo de "fortalecer las condiciones de seguridad y habitabilidad".

Cómo será la ampliación de la cárcel ubicada en San Rafael

El diseño arquitectónico propone una ampliación hacia el sector oeste bajo un esquema de "espejo" respecto de las estructuras existentes, permitiendo una convivencia funcional entre los sectores actuales y los nuevos edificios. El centro de este proyecto es un nuevo pabellón de alojamiento de dos niveles con capacidad para 192 internos, distribuido en dos alas independientes que garantizan control estricto y seguro.

Cárcel El Cerrito.

A su vez, el complejo sumará más de 2.200 metros cuadrados destinados exclusivamente a la educación y el trabajo. Esto incluye aulas para niveles primario y secundario, además de una nave de talleres divisibles para capacitación laboral. Estas áreas estarán conectadas por galerías de circulación cubierta y monitoreadas por puestos de control estratégicos en ambos extremos, asegurando que el flujo de internos se realice bajo normas de máxima seguridad.

Otras obras

El proyecto también contempla la creación de nuevas sedes para la Dirección y la Regional, junto con una ampliación del edificio de visitas y la creación de un sector específico para visitas íntimas.

En términos de seguridad externa, se construirá un muro de cierre perimetral de mampostería de bloque de hormigón que alcanzará los 7,20 metros de altura, complementado con nuevas torretas de control que supervisarán todo el perímetro y el sector de canchas de deportes.

Dada la ubicación rural del penal, el proyecto prevé la autosuficiencia de servicios mediante la expansión de la planta de tratamiento de efluentes cloacales y la instalación de una nueva torre de reserva de agua potable. Asimismo, se incorporará una subestación transformadora, un grupo electrógeno propio y sistemas de climatización de alta tecnología.

