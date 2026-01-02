Cuántas viviendas entregó el IPV en 2025 y cuál es la meta para 2026

Cuántas casas entregó el Instituto Provincial de la Vivienda en 2025 y cuál es la meta para 2026.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) realizó en 2025 unas 1.773 viviendas nuevas y, de esta manera, el gobernador Alfredo Cornejo superó lo hecho en 2024, cuando la cifra no superó las 773. Cuánto invirtió el Gobierno de Mendoza y cuál es la meta para este año.

Según los datos oficiales, fueron 2.298 las soluciones habitacionales entregadas en la provincia, a través de distintos programas como Mendoza Construye Línea 1, Construyo Mi Casa, Mejoro Mi Casa e IPV Mi Casa, "consolidando uno de los años de mayor ritmo de ejecución de los últimos tiempos".

CASA PROPIA El IPV cerró el año con la entrega de 20 viviendas y nuevas familias con casa propia en Junín

El IPV celebró que 2025 cerró con un total de 1.773 viviendas nuevas y 525 mejoramientos , lo que representa un crecimiento de casas realizadas del 130% con respecto al 2024 , en el que se entregaron 773 (1.985 soluciones), número cercano a los de la gestión de Rodolfo Suárez durante la pandemia en 2020 y 2021 .

Estas viviendas fueron construidas en 52 barrios nuevos , distribuidos en 16 de los 18 departamentos de la provincia de Mendoza, en zonas urbanas y rurales. "Esto equivale a un promedio de un barrio por semana, reflejando un ritmo sostenido de ejecución a lo largo de todo el año" e "implicó la finalización de más de seis viviendas por día", indicaron desde el instituto.

El gobernador Alfredo Cornejo en una entrega de viviendas en San Martín durante el 2025.

Cuánto invirtió la Provincia en construir viviendas

La inversión realizada por el Gobierno fue de unos $138 mil millones, tanto para construcciones nuevas como para mejoramientos habitacionales. Además, la Provincia se hizo cargo con recursos propios del financiamiento y la finalización de siete barrios correspondientes a programas nacionales -unas 163 viviendas- para "evitar que las obras quedaran inconclusas y garantizar su entrega a las familias adjudicatarias".

Al respecto, el presidente del IPV, Gustavo Cantero, explicó: “Mendoza pudo sostener su política habitacional porque desde hace años decidió desarrollar planes propios, adaptados a la realidad de la provincia, sin depender exclusivamente del financiamiento nacional”.

IPV,viviendas El Gobierno de Mendoza invirtió alrdedor de $138 mil millones en 2025.

Cuántas casas proyecta el Gobierno de Mendoza para 2026

Actualmente, el IPV tiene en ejecución, 2156 soluciones habitacionales, entre viviendas nuevas y mejoramientos; las ya licitadas son alrededor de 1100 y se prevé nuevos llamados a licitación.

En ese sentido, Cantero afirmó: "Para 2026 tendremos cerca de 3.200 soluciones habitacionales en marcha. La posibilidad de ampliar ese número dependerá de la estabilidad económica y de la llegada de mayores recursos".

