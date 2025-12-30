El IPV cerró el año con la entrega de 20 viviendas y nuevas familias con casa propia en Junín

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) concluyó el año con la adjudicación de nuevas casas en el departamento de Junín , donde este martes 30 de diciembre se realizó el acto de entrega. Las familias beneficiadas accedieron a las llaves de sus viviendas y dieron inicio a una nueva etapa con casa propia.

La actividad oficial fue encabezada por la vicegobernadora Hebe Casado y el intendente Mario Abed , junto a la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui ; el presidente del IPV, Gustavo Cantero ; y el vocal del Directorio, Héctor Ruiz , además de funcionarios municipales y vecinos de la zona.

Las unidades corresponden al barrio El Retamo , un desarrollo habitacional que incluyó la construcción de 20 viviendas mediante el programa Mendoza Construye – Línea I . La obra demandó una inversión superior a $2.028 millones , financiada por el Gobierno de Mendoza a través del IPV.

Durante la entrega, la vicegobernadora Hebe Casado puso en valor el trabajo articulado entre la Provincia y el Municipio y aseguró que la entrega de viviendas es uno de los momentos más significativos de la gestión pública. Además, reafirmó la continuidad de la política habitacional y sostuvo que, mientras el crédito hipotecario no alcance a todos, el Estado provincial seguirá brindando soluciones en todo el territorio mendocino.

Autoridades provinciales y municipales encabezaron la entrega de viviendas del barrio El Retamo, en Junín.

En la misma línea, la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, destacó la tarea desarrollada por el IPV a lo largo del año y precisó que las casas entregadas en Junín se suman a las 2.298 viviendas adjudicadas en la provincia durante 2025. Según señaló, el sostenimiento de esta política fue posible gracias a una combinación de decisión política, inversión y equipos técnicos comprometidos.

image Las nuevas casas cuentan con dos dormitorios y servicios básicos completos. Foto: prensa Gobierno de Mendoza

El intendente de Junín, Mario Abed, remarcó el trabajo sostenido que el departamento viene realizando desde hace años junto al IPV para avanzar en soluciones habitacionales. Explicó que el Municipio aporta cerca del 30% de cada proyecto, principalmente a través de obras de urbanización e infraestructura, y agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial, del organismo y de los equipos municipales involucrados.

La voz de las familias adjudicatarias estuvo representada por Romina, vecina del barrio El Retamo, quien expresó la emoción compartida por los beneficiarios. “Es un sueño que comenzó hace 20 años y hoy 20 familias logramos cumplirlo”, señaló, y agradeció especialmente al Municipio de Junín y a las instituciones que acompañaron el proceso hasta concretar el barrio.

Características de las viviendas

La obra fue ejecutada con sistema de construcción tradicional y estuvo a cargo de la empresa Niort SA.

Las unidades habitacionales responden a la tipología IPV oasis de dos dormitorios, con superficie cubierta aproximada de 56 metros cuadrados, y cuentan con estar-comedor integrado, cocina-lavandería, baño completo y dos dormitorios.

En cuanto a la infraestructura y urbanización, el barrio fue dotado de red de agua potable, red cloacal, red eléctrica y alumbrado público, mientras que la Municipalidad y la entidad interviniente ejecutaron las veredas, puentes peatonales, cunetas y arbolado público, garantizando condiciones adecuadas de habitabilidad y un entorno urbano consolidado.

image Emoción y alegría en las familias beneficiarias durante el acto de entrega de viviendas. Foto: prensa Gobierno de Mendoza

Con esta entrega, el IPV continúa fortaleciendo su política habitacional en el departamento de Junín, donde, entre 2016 y 2025, se entregaron 708 viviendas y 335 mejoramientos habitacionales, consolidando el acceso a la vivienda y el desarrollo urbano local.

De esta manera, el Instituto Provincial de la Vivienda cerró el año con más familias mendocinas cumpliendo el sueño de la casa propia y comenzando un nuevo año bajo techo propio, reafirmando el compromiso del Estado provincial con el derecho a la vivienda.