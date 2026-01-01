El Gobierno nacional impulsa una reforma del sistema de inteligencia por DNU.

El Gobierno Nacional prepara una reforma integral de la Secretaría de Inteligencia que será implementada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) , que podría publicarse en las próximas horas. La iniciativa apunta a otorgar mayor poder a la SIDE , actualmente conducida por Cristian Auguadra .

Según el texto al que accedió NA , el DNU establece que todas las actividades de la Inteligencia Nacional tendrán carácter encubierto , en función de su sensibilidad y con el objetivo de reducir el Riesgo Estratégico Nacional . Esta definición generó cuestionamientos desde sectores de la oposición por el alcance y la falta de debate parlamentario.

Uno de los puntos más controvertidos habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de orden judicial o delito en flagrancia , con obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad. Además, se autoriza a los organismos del sistema a proteger sus instalaciones, bienes y personal , incluso repeliendo agresiones durante operativos o desplazamientos.

La reforma también incluye una reorganización institucional : la Agencia de Seguridad pasará a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia , la Agencia Federal de Ciberseguridad será reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia y la División de Asuntos Internos se transformará en la Inspectoría General de Inteligencia .

Separación entre ciberseguridad y ciberinteligencia

Otro eje central del DNU es la separación entre ciberseguridad y ciberinteligencia. La protección de redes y sistemas quedará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, a través del Centro Nacional de Ciberseguridad, mientras que la ciberinteligencia dependerá de la SIDE, enfocada en la detección de amenazas estratégicas.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reforma moderniza y legitima el sistema, lo adapta a amenazas tecnológicas, políticas y cognitivas y refuerza los controles internos. El DNU también habilita a la inteligencia a solicitar apoyo técnico a las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad, elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y asigna esa función al Estado Mayor Conjunto.