1 de enero de 2026
El rincón secreto de Mendoza que todos quieren visitar este verano 2026

Descubrí un rincón histórico de Mendoza en Uspallata. Un sitio imperdible que combina turismo, encanto e historia para vivir una experiencia única.

 Por Juan Pablo Strappazzon

La provincia de Mendoza no solo destaca con sus paisajes, sino que guarda rincones únicos llenos de historia. En esta nota, te mostramos un sitio imperdible en Uspallata, perfecto para el turismo, donde cada detalle invita a descubrir su encanto y tradición.

Las Bóvedas de Uspallata, el rincón histórico que no te podés perder

Las Bóvedas de Uspallata, un conjunto histórico compuesto por cuatro salas, se encuentran en la localidad de Uspallata, dentro del departamento de Las Heras, a 122 km de la Ciudad de Mendoza, lo que equivale a aproximadamente 1 hora y 52 minutos en auto.

Bóvedas de Uspallata
Las Bóvedas de Uspallata, un viaje al pasado

Se atribuye su construcción a los jesuitas a finales del siglo XVIII, y hoy representan uno de los pocos conjuntos mineros coloniales que se conservan en Argentina. El complejo incluye hornos, acueductos, molinos y diversas herramientas utilizadas para la extracción y procesamiento de minerales, especialmente zinc y plata, ofreciendo un testimonio tangible de la actividad minera de la época colonial.

Bóvedas de Uspallata (2)
Historia, misterio y belleza: todo sobre Las Bóvedas de Uspallata

Cómo llegar a las Bóvedas de Uspallata

Durante la Campaña Libertadora liderada por el General José de San Martín, Las Bóvedas adquirieron un nuevo rol estratégico, funcionando como oficinas y almacenes que contribuyeron al éxito logístico de la expedición, consolidando su importancia dentro de la historia argentina.

Bóvedas de Uspallata (3)
Las Bóvedas de Uspallata, un destino que fascina por su historia

Hoy, Las Bóvedas de Uspallata invitan a los visitantes a sumergirse en un recorrido único donde se combina patrimonio, arquitectura y legado histórico. ¿Querés descubrir los rincones más fascinantes que tiene la provincia de Mendoza? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta tiene para ofrecerte.

