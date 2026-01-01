El rincón secreto de Mendoza que todos quieren visitar este verano 2026

La provincia de Mendoza no solo destaca con sus paisajes, sino que guarda rincones únicos llenos de historia. En esta nota, te mostramos un sitio imperdible en Uspallata, perfecto para el turismo, donde cada detalle invita a descubrir su encanto y tradición.
Las Bóvedas de Uspallata, el rincón histórico que no te podés perder
Las Bóvedas de Uspallata, un conjunto histórico compuesto por cuatro salas, se encuentran en la localidad de Uspallata, dentro del departamento de Las Heras, a 122 km de la Ciudad de Mendoza, lo que equivale a aproximadamente 1 hora y 52 minutos en auto.
Se atribuye su construcción a los jesuitas a finales del siglo XVIII, y hoy representan uno de los pocos conjuntos mineros coloniales que se conservan en Argentina. El complejo incluye hornos, acueductos, molinos y diversas herramientas utilizadas para la extracción y procesamiento de minerales, especialmente zinc y plata, ofreciendo un testimonio tangible de la actividad minera de la época colonial.
Cómo llegar a las Bóvedas de Uspallata
Durante la Campaña Libertadora liderada por el General José de San Martín, Las Bóvedas adquirieron un nuevo rol estratégico, funcionando como oficinas y almacenes que contribuyeron al éxito logístico de la expedición, consolidando su importancia dentro de la historia argentina.