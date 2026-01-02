2 de enero de 2026
Sitio Andino
Medida

Ulpiano Suarez limita la contratación de personal y establece reducción de gastos en Ciudad

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez firmó un decreto en el que dispuso medidas para garantizar el equilibrio de las cuentas públicas.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Política

Con el objetivo de sostener la prestación de servicios públicos de calidad, con criterios de eficiencia y austeridad, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, firmó un decreto que establece una serie de medidas de ordenamiento administrativo y fiscal que comenzaron a regir el 1 de enero de 2026.

La decisión se tomó en armonía con la resolución que sacó el gobierno provincial el 31 de diciembre de 2025 con la idea de hacer más eficiente el uso de los fondos públicos. Y tiene la necesidad de mantener el equilibrio entre los ingresos y los egresos corrientes del municipio, asegurando una gestión responsable de los recursos públicos y priorizando las áreas esenciales para la comunidad.

Ulpiano Suarez limita la contratación de personal

Entre las principales disposiciones, se establece el congelamiento de la planta de personal municipal, lo que implica que no se realizarán nuevas incorporaciones, salvo en aquellos casos que el Departamento Ejecutivo determine como imprescindibles para la prestación de servicios esenciales. Esta medida alcanza tanto a designaciones como a contrataciones.

29 de Octubre de 2025. Argentina Mining Cuyo 2025, Ulpiano Suárez, Intendente Capital de Mendoza
Ulpiano Suarez, intendente de la Ciudad de Mendoza.

Asimismo, el decreto determina que la autorización de los adicionales salariales vigentes deberá contar con la aprobación previa del Departamento Ejecutivo, con la intervención de la Secretaría de Gestión Pública y Hacienda. En la misma línea, se suspende el otorgamiento de nuevos adicionales por Mayor Dedicación y Función Crítica, excepto para las áreas consideradas esenciales.

Las excepciones a estas limitaciones deberán ser debidamente justificadas y contarán con autorización expresa del Departamento Ejecutivo, con la correspondiente intervención de la Secretaría de Gestión Pública y Hacienda.

Las medidas dispuestas tendrán vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.

