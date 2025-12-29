29 de diciembre de 2025
El Parque Central suma una nueva y atractiva propuesta gastronómica

Central Park combina café de especialidad, opciones sin TACC y un entorno natural ideal para relajarse y compartir.

image

Ulpiano Suarez visitó el flamante local junto a la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim, y el subsecretario de Desarrollo Comercial, Pablo Levín. Fueron recibidos por su propietaria, Berna Barbera acompañada por su madre, la reconocida María Teresa Barbera.

Central Park es un café de especialidad inaugurado hace un par de semanas, en el marco de una concesión comercial que tiene como objetivo fortalecer la oferta gastronómica y promover el uso activo del espacio público. El emprendimiento, ubicado junto al Anexo MMAMM, se integra al entorno del Parque Central consolidándolo como un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

image

El proyecto está liderado por Berna Barbera, gastronómica con amplia trayectoria en el sector y experiencia en concesiones ubicadas en puntos estratégicos y turísticos de la Ciudad, como el Parque General San Martín y el Cerro de la Gloria.

Durante la visita, Berna destacó el valor de trabajar en un entorno natural y el vínculo con el espacio público. “Me gusta mucho estar rodeada de la naturaleza. Veníamos de trabajar en el Parque, en la Fuente de los Continentes, y cuando supimos que este espacio estaba disponible, lo elegimos por la vista, por el tipo de público y por el clima que se genera. La gente viene más calmada, relajada, dispuesta a disfrutar, y eso también se transmite al trabajo cotidiano”, expresó.

image

Una propuesta diseñada para acompañar a los usuarios habituales del Parque Central

La propuesta fue diseñada para acompañar tanto a los vecinos de la Primera Sección como a familias, trabajadores y usuarios habituales del parque. El local ofrece café de especialidad, productos dulces y salados, bebidas frescas y aperitivos de baja graduación alcohólica. Además, cuenta con una oferta inclusiva con opciones sin TACC, elaboradas bajo protocolos de manipulación diferenciados.

En ese sentido, agregó que formar parte del crecimiento del Parque Central es uno de los principales motores del proyecto: “Espero poder integrarme a un espacio que está creciendo y mejorándose, colaborar con ese proceso, que al emprendimiento le vaya bien y, a partir de eso, seguir generando puestos de trabajo”, finalizó la propietaria.

image

Daniela, una vecina de Las Heras que disfruta del Parque Central a diario, mostró su alegría por la apertura de esta cafetería: “Estoy muy contenta de que haya abierto este café, vengo todos los días con mis perros y como es pet friendly disfrutan del parque y también del agua que les convidan, mientras yo me tomo un rico café”.

En términos de impacto, el proyecto generó ocho puestos de trabajo directos, con personal recientemente incorporado y capacitado. Actualmente, el emprendimiento se encuentra en una etapa de consolidación operativa y posicionamiento de marca, con una estrategia de comunicación orientada al entorno barrial y a los complejos habitacionales cercanos.

