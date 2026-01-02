2 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Balance de gestión

Alejandro Molero: "Nos estamos preparando para ser uno de los departamentos de mayor crecimiento"

Alejandro Molero, intendente de General Alvear hizo un balance del año y detalló obras estratégicas como el parque fotovoltaico, gas, cloacas, caminos rurales y turismo.

El intendente de General Alvear, Alejandro Molero

El intendente de General Alvear, Alejandro Molero

Molero comentó sobre el año que se fue y la labor que se lleva a cabo por el Municipio junto a al comunidad: "Nosotros en General Alvear nos estamos preparando para ser uno de los departamentos de mayor crecimiento económico en la Argentina. Tendremos nuestra gran obra eléctrica con el primer Parque fotovoltaico de Alvear, vamos a tener cada uno de los barrios con gas natural y servicio de cloaca que le cambia la vida a los vecinos, vamos a seguir extendiendo el asfaltado, repavimentaremos junto a Vialidad Provincial varios kilómetros de la recomposición de caminos rurales, que tienen un deterioro de hace décadas, vendrá una etapa muy linda en la comuna".

Lee además
San Rafael premió a los primeros turistas del 2026.
Turismo y hospitalidad

San Rafael abre el verano 2026 agasajando a sus primeros turistas
Primeros turistas del año en Maipú Municipio.
Enoturismo y oleoturismo en acción

Primeros turistas 2026: Maipú Municipio da la bienvenida con experiencias enoturística

"Acá hay que recuperar la capacidad de gestión" - siguió comentando Molero ante Noticiero Andino - un municipio no modifica la situación económica de su pueblo, ni tampoco tiene las herramientas para lograr que las empresas vengan y se radiquen en General Alvear, nosotros le ofrecemos el terreno, no le cobraremos impuestos por diez años le facilitaremos todo, pero si el empresario no encuentra las condiciones macroeconómicas de invertir en Argentina no se va a radicar en ninguna parte del país", destacó.

Respecto al turismo el intendente manifestó; "en los fondos del turismo presentamos tres proyectos, el Parque de los Niños en parque Luna, el desarrollo de la Costanera del Río Atuel, el autódromo, además de los portales de ingreso al departamento que eran importantes, la semana próxima me juntaré en Buenos Aires con un grupo inversor porqué están dispuestos a llevar cabo el autódromo".

Alejandro Molero, intendente de General Alvear y el balance de su gestión en el 2025 y los proyectos para el 2026

Embed - BALANCE 2025 + OBRAS Y PROYECTOS PARA 2026

Temas
Seguí leyendo

Guaymallén decomisa 100 kg de pirotecnia ilegal en operativo municipal

Godoy Cruz promueve la tenencia responsable con operativos veterinarios

General Alvear: Bastián llegó con el 2026 y se convirtió en el primer bebé del año

La Escuela de Rock Mario Matar ofrece talleres gratuitos de música durante enero

Primer prototipo de refugio climático: innovación y protección en la ciudad de Mendoza

San Rafael reducirá más de 100 tasas municipales en 2026: de qué se trata

Decomisaron 100 kilos de pirotecnia ilegal en Guaymallén, tras recibir 36 denuncias

Godoy Cruz impulsa la inclusión laboral con un Centro de Desarrollo Textil

LO QUE SE LEE AHORA
Bastián, primer bebé nacido en General Alvear en este 2026. video
Nació a las 11.07 horas

General Alvear: Bastián llegó con el 2026 y se convirtió en el primer bebé del año

Las Más Leídas

Accidente vial en la Ruta 7: falleció uno de los ocupantes que había sido trasladado en helicóptero
VENÍAN DESDE CHILE

Tragedia en la Ruta 7: falleció uno de los ocupantes del accidente vial en Potrerillos

ARCA confirmó los valores del monotributo para enero 2026: cómo quedaron según categoría
ATENCIÓN MONOTRIBUTISTAS

ARCA confirmó los valores del monotributo para enero 2026: cómo quedaron según categoría

Cuánto cuesta ir a las termas de Cacheuta de Mendoza en enero 2026
Te puede ser útil

Cuánto cuesta ir a las termas de Cacheuta de Mendoza en enero 2026

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 2 de enero de 2026 en Mendoza.
El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 2 de enero de 2026 en Mendoza

Se viene otro premio millonario para el primer sorteo del 2026 del Quini 6.
Juegos de azar

El primer Quini 6 del año viene con aumento y sortea un pozo gigante: de cuánto es y cómo jugar