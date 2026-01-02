Alejandro Molero: "Nos estamos preparando para ser uno de los departamentos de mayor crecimiento"

El intendente de General Alvear, Alejandro Molero

Molero comentó sobre el año que se fue y la labor que se lleva a cabo por el Municipio junto a al comunidad: "Nosotros en General Alvear nos estamos preparando para ser uno de los departamentos de mayor crecimiento económico en la Argentina. Tendremos nuestra gran obra eléctrica con el primer Parque fotovoltaico de Alvear, vamos a tener cada uno de los barrios con gas natural y servicio de cloaca que le cambia la vida a los vecinos, vamos a seguir extendiendo el asfaltado, repavimentaremos junto a Vialidad Provincial varios kilómetros de la recomposición de caminos rurales, que tienen un deterioro de hace décadas, vendrá una etapa muy linda en la comuna".

"Acá hay que recuperar la capacidad de gestión" - siguió comentando Molero ante Noticiero Andino - un municipio no modifica la situación económica de su pueblo, ni tampoco tiene las herramientas para lograr que las empresas vengan y se radiquen en General Alvear, nosotros le ofrecemos el terreno, no le cobraremos impuestos por diez años le facilitaremos todo, pero si el empresario no encuentra las condiciones macroeconómicas de invertir en Argentina no se va a radicar en ninguna parte del país", destacó.

Respecto al turismo el intendente manifestó; "en los fondos del turismo presentamos tres proyectos, el Parque de los Niños en parque Luna, el desarrollo de la Costanera del Río Atuel, el autódromo, además de los portales de ingreso al departamento que eran importantes, la semana próxima me juntaré en Buenos Aires con un grupo inversor porqué están dispuestos a llevar cabo el autódromo".

