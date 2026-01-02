General Alvear: Bastián llegó con el 2026 y se convirtió en el primer bebé del año

Desde elHospital Enfermeros Argentinos de General Alvear informaron el nacimiento del primer bebé alvearense del año 2026.Este 1 de enero, a las 11:07 horas, nació Bastián en el servicio de Maternidad de la institución. Nació por parto normal, de sexo masculino, pesó 3.080 gramos, midió 49 centímetros y presentó un perímetro cefálico de 34,5 centímetros. Tanto el bebé como su madre se encuentran en buen estado de salud. La madre es Ariana Androschuk y el padre Agustín Escudero.
Ariana, madre de Bastián dialogó con Noticiero Andino y comentó: "Fue algo muy doloroso, pero muy lindo. Le agradezco a mi suegra que me estuvo aguantando en todo momento, a las doctoras que me ayudaron muchísimo. Me habían dado fechas diferentes, primero para el 26 de diciembre y luego para el 6 de enero, nunca me dijeron para el 1".
Por su parte Agustín, el padre del niño dijo: "Fue muy esperado y toda la familia está contenta. Es un orgullo que sea el primer bebé del departamento en nacer este año, presencie el parto y fue algo muy lindo, lo mejor que me pasó en la vida".
