General Alvear: Bastián llegó con el 2026 y se convirtió en el primer bebé del año

Bastián, primer bebé nacido en General Alvear en este 2026.

Ariana, madre de Bastián dialogó con Noticiero Andino y comentó: "Fue algo muy doloroso, pero muy lindo. Le agradezco a mi suegra que me estuvo aguantando en todo momento, a las doctoras que me ayudaron muchísimo. Me habían dado fechas diferentes, primero para el 26 de diciembre y luego para el 6 de enero, nunca me dijeron para el 1".

Por su parte Agustín, el padre del niño dijo: "Fue muy esperado y toda la familia está contenta. Es un orgullo que sea el primer bebé del departamento en nacer este año, presencie el parto y fue algo muy lindo, lo mejor que me pasó en la vida".

Primer nacimiento en General Alvear: Bastián nació a las 11.07