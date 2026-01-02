2 de enero de 2026
Nació a las 11.07 horas

General Alvear: Bastián llegó con el 2026 y se convirtió en el primer bebé del año

Nació este 1 de enero en el Hospital Enfermeros Argentinos de General Alvear. Sus padres destacaron la emoción del momento y el acompañamiento del personal de salud.

Bastián, primer bebé nacido en General Alvear en este 2026.

Bastián, primer bebé nacido en General Alvear en este 2026.

Desde el Hospital Enfermeros Argentinos de General Alvear informaron el nacimiento del primer bebé alvearense del año 2026. Este 1 de enero, a las 11:07 horas, nació Bastián en el servicio de Maternidad de la institución. Nació por parto normal, de sexo masculino, pesó 3.080 gramos, midió 49 centímetros y presentó un perímetro cefálico de 34,5 centímetros. Tanto el bebé como su madre se encuentran en buen estado de salud. La madre es Ariana Androschuk y el padre Agustín Escudero.

Ariana, madre de Bastián dialogó con Noticiero Andino y comentó: "Fue algo muy doloroso, pero muy lindo. Le agradezco a mi suegra que me estuvo aguantando en todo momento, a las doctoras que me ayudaron muchísimo. Me habían dado fechas diferentes, primero para el 26 de diciembre y luego para el 6 de enero, nunca me dijeron para el 1".

Por su parte Agustín, el padre del niño dijo: "Fue muy esperado y toda la familia está contenta. Es un orgullo que sea el primer bebé del departamento en nacer este año, presencie el parto y fue algo muy lindo, lo mejor que me pasó en la vida".

Primer nacimiento en General Alvear: Bastián nació a las 11.07

