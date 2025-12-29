Vecina de General Alvear reclama por una obra que afecta su vivienda

Una vecina del barrio Centro Empleados de Comercio de General Alvear denuncia que a raíz de la obra de refuncionalización de la estación de bombeo ubicada en la plaza René Favaloro, los ruidos son “insoportables” entre las 07.00 y las 17.00 horas, además de las vibraciones causadas por las maquinas afectan las construcciones del lugar. Pese a que se contacto con responsables de la obra, asegura que no ha obtenido respuestas.