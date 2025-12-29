29 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Calidad de vida

Vecina de General Alvear reclama por una obra que afecta su vivienda

Una vecina de General Alvear cuestionó el desarrollo de una obra en la estación de bombeo ubicada frente a su vivienda.

Estación de bombeo en General Alvear.

Estación de bombeo en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

Una vecina del barrio Centro Empleados de Comercio de General Alvear denuncia que a raíz de la obra de refuncionalización de la estación de bombeo ubicada en la plaza René Favaloro, los ruidos son “insoportables” entre las 07.00 y las 17.00 horas, además de las vibraciones causadas por las maquinas afectan las construcciones del lugar. Pese a que se contacto con responsables de la obra, asegura que no ha obtenido respuestas.

Bibiana Di Giambatista comentó a Noticiero Andino del inconveniente que atraviesan: "Tenemos problemas con los feos olores de la planta de cloacas, que se encuentra justo enfrente de mi casa. Han existido muchas denuncias y reclamos, contrataron una empresa pero desde hace más de dos meses estamos con una situación de máquinas trabajando permanente y eso genera ruidos molestos y vibraciones dentro de mi casa, eso me preocupa mucho".

Lee además
Basura arrojada en la prolongación de Alvear Oeste. video
Servicios Públicos

General Alvear: la basura ilegal obliga a reordenar tareas y recursos municipales
Trabajaron camiones hidrantes y aviones del Plan de Manejo del Fuego.
En El Desagüe

Incendio forestal en General Alvear: el fuego fue contenido tras afectar unas 1.300 hectáreas

Feos olores y ruidos molestos en la plaza René Favaloro de General Alvear

Embed - DENUNCIA RUIDOS Y VIBRACIONES EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL B° CEC

Temas
Seguí leyendo

Alivio y justicia para Hernán Reyes: condenaron al conductor que lo atropelló

General Alvear cerró el año de talleres municipales con fuerte participación vecinal

Papá Noel llevó alegría a cientos de chicos en la colonia de verano de General Alvear

General Alvear impulsó el producto local con una nueva edición de la Feria del Regalo

Polémica en General Alvear por una nueva tasa de luz tras una decisión de la Provincia

General Alvear apuesta a talleres con salida laboral en los barrios

General Alvear destacó el impacto de los talleres para adultos mayores durante el cierre anual

La industria de General Alvear advierte por el impacto de los altos costos de energía

LO QUE SE LEE AHORA
La Garrafa en tu Barrio: cronograma del 29 de diciembre al 3 de enero.
Atención

"La garrafa en tu barrio": cuánto cuesta y dónde conseguirla del 29 de diciembre al 3 de enero

Las Más Leídas

Cuánto cuesta construir una casa de 100 m² en Mendoza y qué conviene más: obra tradicional o prefabricada
VIVIENDA PROPIA

Cuánto cuesta construir una casa de 100 m² en Mendoza y qué conviene más: obra tradicional o prefabricada

Resultados del Quini 6 hoy domingo 28 de diciembre: números ganadores del sorteo 3334
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 28 de diciembre: números ganadores del sorteo 3334

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1334 del domingo 28 de diciembre
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1334 del domingo 28 de diciembre

Un joven murió tras sufrir una puñalada en una riña en Las Heras. 
Apuñalamiento

Riña fatal en Las Heras: un joven murió y otro fue hospitalizado con heridas de arma blanca

Enterate cómo se jugará el Quini 6 de Fin de Año y de cuánto es el pozo millonario.
Juegos de Azar

Atención: cambia el horario del Quini 6 de fin de año y se celebra con copa en mano