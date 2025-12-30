30 de diciembre de 2025
Gran Alvear vibró con el Torneo de Beach Vóley en el Polideportivo

Participaron en General Alvear 16 parejas masculinas y 7 femeninas, con un excelente marco de público durante las tres jornadas de competencia.

Beach Voley en el Polideportivo de General Alvear.

Beach Voley en el Polideportivo de General Alvear.

El certamen de voleibol contó con la participación de 16 parejas masculinas y 7 parejas femeninas, quienes disputaron partidos de zona el día viernes, continuando la competencia el sábado y cerrando el domingo con las instancias decisivas, semifinales y finales.

Calendario de verano de la Dirección de Deportes de General Alvear

La actividad formó parte del calendario de verano impulsado por la Dirección de Deportes, con el objetivo de promover el deporte, la recreación y el uso de los espacios públicos. El profesor de la Dirección de Deportes, Silvio Hernández, destacó la convocatoria y el nivel del certamen: “es un deporte que en esta época se presta mucho y tiene muchos adeptos. Estamos muy contentos porque han venido muchas parejas y el nivel ha sido muy bueno durante todo el torneo”.

En la competencia masculina, el título quedó en manos de Juan Cruz Bordano, quien se consagró campeón junto a su hermano. Tras el triunfo expresó: “me anoté con mi hermano para disfrutar y terminamos saliendo campeones, por suerte. Todos los partidos estuvieron muy peleados, fue difícil, pero pudimos salir adelante”.

Desde la organización se remarcó la importancia de este tipo de eventos para fomentar la práctica deportiva, además de fortalecer los espacios de encuentro para jóvenes y adultos.

Por último, se informó que la próxima fecha será el “Torneo Mixto de Beach Vóley”, que se disputará los días 9, 10 y 11 de enero, con inscripciones ya abiertas a los números: 2625 – 661806 y 2625 – 649235.

