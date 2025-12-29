29 de diciembre de 2025
General Alvear: la basura ilegal obliga a reordenar tareas y recursos municipales

Desde Servicios Públicos instaron a denunciar a quienes arrojan basura y recordaron los puntos habilitados para su disposición en General Alvear.

Basura arrojada en la prolongación de Alvear Oeste.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de General Alvear volvió a intervenir este lunes en la continuidad de la avenida Alvear Oeste, en dirección a la costa del río, luego de que se registrara nuevamente la disposición ilegal de basura en la vía pública. Desde la Dirección de Servicios Públicos advirtieron que se aplicarán multas elevadas a los responsables.

El director del área, Mauricio Martínez, explicó que la situación fue advertida desde el día anterior y confirmada en horas de la mañana. “Nos hemos encontrado esta mañana temprano con una noticia bastante ingrata. Ayer a la tarde ya nos habían anunciado que gente había tirado basura en la continuidad de lo que es la avenida”, señaló.

Martínez indicó que estos hechos generan un impacto directo en la organización del trabajo municipal. “Esto genera un malestar importante, no solo a la sociedad, sino también a nosotros como municipio, que estamos trabajando constantemente para mantener estos espacios”, afirmó. En ese sentido, precisó que debió destinarse un camión y personal que estaban asignados a otras tareas. “Ese camión y ese personal estaban previstos para otra zona y tuvimos que modificar el trabajo planificado para limpiar el lugar”, explicó.

Se avanzarán en los controles en General Alvear para identificar a los responsables

Desde el área de Servicios Públicos confirmaron que se avanzará con medidas de control para identificar a los responsables. “Las cámaras todavía no están colocadas, pero está previsto que se instalen en estos días, después de las fiestas. Eso nos va a permitir detectar con mayor facilidad a quienes arrojan residuos”, adelantó el funcionario.

Asimismo, Martínez confirmó que se aplicarán sanciones económicas. “Van a haber multas, y van a ser multas elevadas, porque estas acciones generan costos, pérdida de tiempo y reordenamiento del personal”, remarcó.

Por último, el director pidió la colaboración de la comunidad para erradicar este tipo de prácticas. “Esta es la cuarta o quinta vez que hablamos de la erradicación de este basural. Si los vecinos conocen o ven a alguien tirando basura, les pedimos que nos informen y nos llamen”, expresó. Los vecinos pueden llevar sus residuos de manera particular a la planta de residuos sólidos urbanos que se encuentra ubicada en calle 7 y P.

En cuanto al cronograma de trabajo para la fiesta de Año Nuevo, Martínez informó que el lunes la recolección será normal, mientras que el miércoles el servicio se prestará hasta las 14 horas y el jueves no habrá recolección. “Se va a trabajar el miércoles hasta las 14 horas, tanto con el servicio tipo A como el tipo B, por lo que pedimos a la gente que saque los residuos dentro de esos horarios”, concluyó.

Embed - ARROJARON BASURA EN LA PROLONGACIÓN DE AV. ALVEAR OESTE

