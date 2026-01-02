2 de enero de 2026
Primeros turistas 2026: Maipú Municipio da la bienvenida con experiencias enoturística

Familias de Buenos Aires y CABA fueron recibidas con obsequios y recorridos por bodegas y complejos olivícolas de Maipú Municipio.

Primeros turistas del año en Maipú Municipio.

Los primeros turistas que arribaron a Maipú Municipio en el inicio de 2026 fueron recibidos oficialmente por el intendente Matías Stevanato, quien, como ocurre cada comienzo de año, repite este gesto de hospitalidad y promoción turística con quienes eligen al departamento como destino para sus vacaciones. La bienvenida se realizó en un clima de cercanía y cordialidad, reafirmando el compromiso del Municipio con el turismo como una política pública sostenida en el tiempo.

En esta oportunidad, los agasajados fueron grupos familiares provenientes de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes, además de recibir el saludo personal del jefe comunal, fueron obsequiados con presentes alusivos a la identidad local. Los visitantes destacaron su elección de la Cuna del Vino y del Olivo para vivir la experiencia del circuito de bodegas y complejos olivícolas, una de las propuestas más representativas de la agenda turística maipucina.

Maipú Municipio consolidado como destino nacional

En los últimos años, Maipú se ha consolidado como uno de los destinos nacionales más elegidos para el enoturismo y el oleoturismo, con más de 50 bodegas abiertas al público y 16 empresas olivícolas que ofrecen visitas guiadas, degustaciones y experiencias integrales. Este crecimiento es el resultado de una planificación sostenida que articula al sector público con el privado, promueve inversiones y pone en valor el entramado productivo y cultural del departamento.

En este camino de consolidación turística, el Municipio viene desarrollando un trabajo articulado y permanente con el sector privado del departamento, especialmente con la Cámara de Turismo de Maipú. Esta acción de articulación público-privada permite fortalecer la oferta turística, coordinar acciones de promoción, acompañar a prestadores y generar estrategias conjuntas que potencian la competitividad del destino y el desarrollo económico local.

Este enfoque se inscribe dentro del Modelo Maipú, una visión de gestión que entiende al turismo como una herramienta estratégica para el desarrollo económico local, la generación de empleo y el fortalecimiento del sentido de pertenencia. A partir de políticas que impulsan el turismo de cercanía y el agregado de valor a la producción local, Maipú continúa posicionándose como un destino competitivo, auténtico y sustentable.

