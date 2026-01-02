2 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Gestión municipal

Godoy Cruz promueve la tenencia responsable con operativos veterinarios

Atención primaria gratuita y campañas preventivas en Godoy Cruz buscan garantizar la salud y bienestar de las mascotas del departamento.

Godoy Cruz y el bienestar animal.

Godoy Cruz y el bienestar animal.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz, a través de la Unidad Veterinaria Móvil, sigue desarrollando operativos territoriales para tu mascota. Así, el objetivo es garantizar el acceso a la salud animal y fomentar la tenencia responsable en cada barrio del departamento.

Entonces, el operativo se realizará en el barrio CEC, en el Poli social y deportivo Nº 2. El mismo, se encuentra ubicado en la intersección de Quijote de la Mancha y Juncal. Por lo tanto, la cita es para el lunes 6, de 09.00 a 11.00 horas.

Lee además
Capacitación industria textil en Godoy Cruz.
Inclusión laboral

Godoy Cruz impulsa la inclusión laboral con un Centro de Desarrollo Textil
Plan integral de gestión en Godoy Cruz.
Transformación urbana

Godoy Cruz consolidó un plan integral de gestión territorial durante 2025

Servicios veterinarios gratuitos en Godoy Cruz

Asimismo, durante la jornada, se brindará atención primaria gratuita a perros y gatos. En esta oportunidad, incluirá desparasitación interna, vacunación antirrábica, colocación de pipetas y tratamientos para sarna. También, se entregarán turnos para castración. Es que, estas acciones son fundamentales para el cuidado y bienestar de las mascotas.

Requisitos para acceder a la atención en Godoy Cruz

Cabe destacar que, la vacunación antirrábica y la desparasitación están destinadas a perros y gatos a partir de los 4 meses de edad. Para ello, es necesario que se encuentren en buen estado de salud.

Por otra parte, en todos los casos, las personas deberán presentarse con DNI que acredite domicilio en Godoy Cruz.

Más información en Godoy Cruz

Para más información sobre el recorrido de la Unidad Veterinaria Móvil, se podrá consultar a los siguientes teléfonos: 4131830 / 261 3064927.

Compromiso con la salud pública y el bienestar animal

A través de este tipo de operativos, Godoy Cruz reafirma su compromiso con la salud pública, el bienestar animal y la implementación de políticas preventivas. De manera tal que, se promueven una convivencia responsable entre vecinos y sus mascotas.

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz: chocó en su moto contra el cordón, cayó a la calzada y sufrió una fractura expuesta

108 familias de Godoy Cruz recibieron sus viviendas en el Barrio Jardín Sarmiento II

Godoy Cruz impulsa empleo y emprendimientos con formación integral

Godoy Cruz se consolida como referente en manejo de residuos

Godoy Cruz mejora seguridad de barrios frente a lluvias intensas

Compromiso con la limpieza: Godoy Cruz refuerza medidas de higiene urbana

Un incendio se desató en un basural de Godoy Cruz y un camión cayó por un barranco

Van Gogh y el impresionismo se viven en el Espacio Arizu de Godoy Cruz

LO QUE SE LEE AHORA
Bastián, primer bebé nacido en General Alvear en este 2026. video
Nació a las 11.07 horas

General Alvear: Bastián llegó con el 2026 y se convirtió en el primer bebé del año

Las Más Leídas

Accidente vial en la Ruta 7: falleció uno de los ocupantes que había sido trasladado en helicóptero
VENÍAN DESDE CHILE

Tragedia en la Ruta 7: falleció uno de los ocupantes del accidente vial en Potrerillos

ARCA confirmó los valores del monotributo para enero 2026: cómo quedaron según categoría
ATENCIÓN MONOTRIBUTISTAS

ARCA confirmó los valores del monotributo para enero 2026: cómo quedaron según categoría

Cuánto cuesta ir a las termas de Cacheuta de Mendoza en enero 2026
Te puede ser útil

Cuánto cuesta ir a las termas de Cacheuta de Mendoza en enero 2026

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 2 de enero de 2026 en Mendoza.
El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 2 de enero de 2026 en Mendoza

Se viene otro premio millonario para el primer sorteo del 2026 del Quini 6.
Juegos de azar

El primer Quini 6 del año viene con aumento y sortea un pozo gigante: de cuánto es y cómo jugar