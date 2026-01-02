Godoy Cruz promueve la tenencia responsable con operativos veterinarios

El Municipio de Godoy Cruz , a través de la Unidad Veterinaria Móvil , sigue desarrollando operativos territoriales para tu mascota . Así, el objetivo es garantizar el acceso a la salud animal y fomentar la tenencia responsable en cada barrio del departamento.

Entonces, el operativo se realizará en el barrio CEC, en el Poli social y deportivo Nº 2. El mismo, se encuentra ubicado en la intersección de Quijote de la Mancha y Juncal . Por lo tanto, la cita es para el lunes 6, de 09.00 a 11.00 horas.

Asimismo, durante la jornada, se brindará atención primaria gratuita a perros y gatos. En esta oportunidad, incluirá desparasitación interna, vacunación antirrábica, colocación de pipetas y tratamientos para sarna . También, se entregarán turnos para castración. Es que, estas acciones son fundamentales para el cuidado y bienestar de las mascotas.

Cabe destacar que, la vacunación antirrábica y la desparasitación están destinadas a perros y gatos a partir de los 4 meses de edad. Para ello, es necesario que se encuentren en buen estado de salud.

Por otra parte, en todos los casos, las personas deberán presentarse con DNI que acredite domicilio en Godoy Cruz.

Más información en Godoy Cruz

Para más información sobre el recorrido de la Unidad Veterinaria Móvil, se podrá consultar a los siguientes teléfonos: 4131830 / 261 3064927.

Compromiso con la salud pública y el bienestar animal

A través de este tipo de operativos, Godoy Cruz reafirma su compromiso con la salud pública, el bienestar animal y la implementación de políticas preventivas. De manera tal que, se promueven una convivencia responsable entre vecinos y sus mascotas.