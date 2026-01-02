Guaymallén decomisa 100 kg de pirotecnia ilegal en operativo municipal

En el marco de una política sostenida de prevención, orden y cuidado de la convivencia, el Municipio de Guaymallén llevó adelante un amplio operativo de control que permitió el decomiso de 100 kilogramos de pirotecnia ilegal en distintos puntos del departamento.

El procedimiento fue ejecutado por personal inspector municipal, con acompañamiento de efectivos policiales, y se desarrolló a partir de denuncias recibidas hasta las 02:00 horas a través de Defensa Civil, el CEO y GINA . En total, se canalizaron 36 denuncias, la mayoría de ellas con resultado positivo tras la verificación en territorio.

Los controles se desplegaron en los distritos de Rodeo de la Cruz, La Cruz, Belgrano, San José, Pedro Molina, San Francisco del Monte, Jesús Nazareno, Los Corralitos y La Primavera , reafirmando una presencia activa del municipio en todo el departamento.

La mercadería secuestrada está siendo trasladada a la Dirección correspondiente , donde quedará bajo resguardo definitivo a partir del día de mañana, conforme a los protocolos vigentes.

Desde el Municipio destacaron que este tipo de operativos forman parte de una estrategia integral de control y respuesta rápida, que combina el trabajo coordinado entre áreas municipales, fuerzas de seguridad y los sistemas de denuncia ciudadana. El objetivo es claro: proteger la seguridad de los vecinos, prevenir accidentes y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, especialmente en fechas sensibles.

Guaymallén reafirma así su compromiso con una gestión presente, preventiva y cercana, que actúa antes de que el riesgo se transforme en daño y que responde con firmeza frente a prácticas ilegales que ponen en peligro a la comunidad.

image

Canal digital para reclamos y denuncias en Guaymallén

Desde la Municipalidad destacaron la importancia de estas acciones para proteger la salud de los vecinos y garantizar condiciones comerciales adecuadas. Además, renovaron el llamado a la comunidad a realizar denuncias ante situaciones irregulares, subrayando que el trabajo conjunto es clave para mejorar la seguridad, la transparencia y el cumplimiento de las normas.

image

Para facilitar la participación ciudadana, el Municipio mantiene habilitado un formulario digital de reclamos y denuncias, destinado a comerciantes, industriales y vecinos. A través de este canal se pueden reportar comercios clandestinos, irregularidades de funcionamiento u otras actividades que afecten el normal desarrollo del comercio local. El sistema es confidencial y permite realizar el seguimiento del reclamo a través de la plataforma MuniDigital.