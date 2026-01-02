2 de enero de 2026
Sitio Andino
Turismo y hospitalidad

San Rafael abre el verano 2026 agasajando a sus primeros turistas

Ernesto y Evangelina, de Temperley, disfrutaron de premios, vouchers y productos locales al llegar al departamento de San Rafael el 1° de enero.

San Rafael premió a los primeros turistas del 2026.

Por Sitio Andino Departamentales

Como es una costumbre, San Rafael agasajó a los primeros turistas de la temporada con una gran cantidad de regalos y vouchers aportados por prestadores y comerciantes del departamento.

Ernesto Lasmaries y Evangelina Lizarraga, oriundos de Temperley en el conurbano sur de Buenos Aires, es la primera vez que visitan nuestro departamento.

El matrimonio llegó el jueves 1 de enero. Si bien habían planificado arribar antes, inconvenientes con su vehículo los demoraron, los que los convirtió en los primeros en llegar a la Dirección de Turismo el primer día del 2026.

image

“Cuando nos dijeron que éramos los primeros turistas no entendíamos nada, estábamos medio desorientados”, contaron y plantearon que “pensamos quedarnos entre 7 y 10 días”.

Como “debutantes” en el destino contaron que “hace rato queríamos venir a conocer porque es muy lindo. Siempre nos quedábamos a mitad de camino en otro lado, pero esta vez tomamos coraje y vinimos”, agregaron. Asimismo, contaron que “íbamos mucho a la playa, pero queríamos cambiar un poco y hacer montaña y río”.

Finalmente destacaron que “por lo que vimos el lugar es hermoso. Estamos contentos y agradecidos por los regalos y los vamos a aprovechar”.

image

Muchos premios y regalos en San Rafael

Con el compromiso de todos los años, prestadores y comercios de San Rafael aportaron múltiples presentes para los primeros turistas.

Acompañada por la Cámara de Turismo y la Específica de Turismo de la CCIA, se entregaron pases de Turismo Aventura, cajas de vino, alfajores, aceite de oliva, mochilas, merchandising, productos de la pulpera y un premio en efectivo, entre otros.

“Con el acompañamiento de los privados podemos brindarles estos presentes para disfrutar del destino, para que nos sigan eligiendo y difundan el destino”, destacó la Directora de Turismo, Victoria Contardo.

image

Temporada de verano en San Rafael

De cara a la temporada de verano 2026, Contardo explicó que “venimos creciendo en reservas. Tenemos buenos números principalmente en las cabañas ubicadas en la zona del río y naturaleza”.

“Tenemos un turista que llega de manera más espontanea y no con tanta previsión, esperamos que sea una buena temporada para el departamento”, señaló.

Temas
