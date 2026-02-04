4 de febrero de 2026
Sitio Andino
Control sanitario

La Policía Rural secuestró 50 kilos de alimentos vencidos en un comercio de Las Heras

Como parte del Plan Estratégico contra el Abigeato, se efectuaron controles que terminaron con el decomiso de carnes y embutidos fuera de las exigencias sanitarias.

Foto: Gobierno de Mendoza
Sitio Andino Policiales

En un procedimiento de control sanitario realizado en el departamento de Las Heras, un comercio sufrió el secuestro de 50 kilos de alimentos que se encontraban vencidos o sin la rotulación exigida por la legislación vigente. En el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato, la mercadería fue trasladada a la Planta Recicladora del Borbollón, donde finalmente fue destruida.

Plan Estratégico contra el Abigeato: secuestro de alimentos en Las Heras

En un trabajo conjunto entre la Policía Rural y el área de Bromatología Municipal, se llevó a cabo un operativo de inspección en un comercio de Las Heras dedicado a la venta de productos cárnicos y alimentos.

abigeato - Las Heras (1)
Se secuestraron productos cárnicos, condimentos, embutidos y más.

Se secuestraron productos cárnicos, condimentos, embutidos y más.

Durante el control se detectaron productos vencidos y otros que carecían de la rotulación obligatoria establecida por la normativa sanitaria. Ante estas irregularidades, se procedió al secuestro de la mercadería, que incluía embutidos, chorizos, hamburguesas de pescado, pescado congelado, botellas de salsa, bolsas de fideos y condimentos.

En total, se retiraron 50 kilos de alimentos, que fueron trasladados a la Planta Recicladora del Borbollón para su pesaje y posterior desnaturalización.

El procedimiento quedó encuadrado en la Ley Nacional N.º 18.284, que tiene como objetivo proteger la salud de la población, prevenir la comercialización de alimentos sin respaldo sanitario y desalentar prácticas irregulares dentro de la cadena de comercialización.

