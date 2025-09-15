Cultura lanzó el concurso para la Vendimia 2026: hay un plazo clave para participar.

El Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Cultura, dio inicio formal a la búsqueda de la propuesta artística para la Fiesta de la Vendimia 2026. El espectáculo artístico se celebrará los días 7 y 8 de marzo y destacará el 90 aniversario de la fiesta más importante de la provinica de Mendoza.
El llamado a concurso busca definir el guión, la escenografía, la dirección general y técnica, y el equipo artístico que dará vida al espectáculo. Las propuestas se recibirán en la Secretaría Privada de la Subsecretaría de Cultura (Gutiérrez 204, 2º piso, Ciudad de Mendoza) en una única fecha: el miércoles 1 de octubre de 2025, de 9 a 13.
La Fiesta de la Vendimia celebra su 90 aniversario.
Fto: Yemel Fil
Fiesta de la Vendimia: requisitos y premios
Una condición indispensable para los equipos concursantes es participar de las asesorías técnicas y administrativas obligatorias. Estas instancias, coordinadas por la Dirección de Vendimia y Producción Cultural, servirán para resolver dudas y entregar los lineamientos básicos para la presentación.
El Gobierno de Mendoza destinará $54.400.000 en premios para la Fiesta de la Vendimia. Según la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial, el equipo ganador recibirá $48.000.000, de los cuales $40.800.000 son para la puesta en escena y $7.200.000 para la explotación del guion.
Además, los equipos finalistas obtendrán un premio de $3.200.000 cada uno.
Las bases y condiciones completas del concurso están disponibles en el sitio web del Gobierno de Mendoza. La presentación de la propuesta en la fecha estipulada implica la total aceptación de las mismas.