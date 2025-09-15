Edición 2026

Cultura lanzó el concurso para la Vendimia 2026: hay un plazo clave para participar

La cuenta regresiva para la Fiesta de la Vendimia 2026 comenzó. Cultura abrió la convocatoria para guionistas y directores de la provincia de Mendoza.

Cultura lanzó el concurso para la Vendimia 2026: hay un plazo clave para participar.

Cultura lanzó el concurso para la Vendimia 2026: hay un plazo clave para participar.

Por Sitio Andino Sociedad

El Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Cultura, dio inicio formal a la búsqueda de la propuesta artística para la Fiesta de la Vendimia 2026. El espectáculo artístico se celebrará los días 7 y 8 de marzo y destacará el 90 aniversario de la fiesta más importante de la provinica de Mendoza.

El llamado a concurso busca definir el guión, la escenografía, la dirección general y técnica, y el equipo artístico que dará vida al espectáculo. Las propuestas se recibirán en la Secretaría Privada de la Subsecretaría de Cultura (Gutiérrez 204, 2º piso, Ciudad de Mendoza) en una única fecha: el miércoles 1 de octubre de 2025, de 9 a 13.

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya tiene sus fechas confirmadas.
Celebración

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya tiene sus fechas confirmadas
El Gobierno nacional oficializó cambios en los feriados trasladables.
Para agendar

Feriados: así quedarán los fines de semana largo en 2026
Fiesta de la Vendimia 2025.jpeg
La Fiesta de la Vendimia celebra su 90 aniversario.

La Fiesta de la Vendimia celebra su 90 aniversario.

Fiesta de la Vendimia: requisitos y premios

Una condición indispensable para los equipos concursantes es participar de las asesorías técnicas y administrativas obligatorias. Estas instancias, coordinadas por la Dirección de Vendimia y Producción Cultural, servirán para resolver dudas y entregar los lineamientos básicos para la presentación.

El Gobierno de Mendoza destinará $54.400.000 en premios para la Fiesta de la Vendimia. Según la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial, el equipo ganador recibirá $48.000.000, de los cuales $40.800.000 son para la puesta en escena y $7.200.000 para la explotación del guion.

Además, los equipos finalistas obtendrán un premio de $3.200.000 cada uno.

concurso vendimia

Las bases y condiciones completas del concurso están disponibles en el sitio web del Gobierno de Mendoza. La presentación de la propuesta en la fecha estipulada implica la total aceptación de las mismas.

Corte de agua en Mendoza: afectará a importantes zonas de Ciudad.
Obras de mantenimiento

Corte de agua en Mendoza: afectará a importantes zonas de Ciudad

Corte de agua en Mendoza: afectará a importantes zonas de Ciudad.
Obras de mantenimiento

Corte de agua en Mendoza: afectará a importantes zonas de Ciudad

