Emir Félix: "Dos años más de este modelo y no queda nada en Mendoza"

Desde que asumió la presidencia del Partido Justicialista de Mendoza , en diciembre de 2024, Emir Félix se propuso recuperar la identidad local del peronismo , bajo un esquema que respete las diferencias internas pero promueva el debate puertas adentro; tras la traumática experiencia en las elecciones del 2023 .

Luego de lograr la unidad de su espacio para los comicios legislativos del 26 de octubre , en los que participará como primer candidato a diputado nacional por Fuerza Justicialista Mendoza , el exintendente de San Rafael evaluó ese proceso en el ciclo "Voces de Gestión" de Medios Andinos. En la entrevista, también evaluó la gestión de Javier Milei y el respaldo de Alfredo Cornejo al gobierno libertario .

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Entrevista | Emir Félix (@emirfelixok) habló sin filtros: analizó la gestión de Javier Milei, la crisis económica y el presente del peronismo mendocino. Crítico y reflexivo, advirtió sobre el impacto de las políticas nacionales en las economías regionales, pidió pragmatismo al Gobierno y aseguró que “hay que hacer un Estado más eficiente, no destruirlo”. Además, el candidato a Diputado Nacional por Fuerza Justicialista Mendoza expresó: "La economía de Mendoza es la más perjudicada por esta política económica"”. Mirá la entrevista completa en Andino Streaming y descubrí cómo se prepara el peronismo para las elecciones sitioandino.com @facularosa_ #EmirFelix #VocesDeGestión #SitioAndino #PolíticaArgentina #Mendoza #Elecciones2025 #JavierMilei #Peronismo #EconomíaArgentina #FuerzaJusticialista"

Además, defendió la necesidad de avanzar con la autonomía municipal en San Rafael , recordó el crítico episodio de salud que atravesó en pandemia y reveló sus aspiraciones políticas a futuro .

Va a ser una gran oportunidad para San Rafael que venga el presidente y pueda explicar una política que está devastando a Mendoza, que la está destruyendo . Desde lo político, me parece una instancia importante para escuchar de primera mano su visión.

El valor de nuestros productos está destruido y las economías regionales atraviesan una crisis muy grave generada por esta política económica. La caída del consumo y de las ventas afecta a todo lo que produce el Sur y la provincia en general. Espero que Milei llegue con una propuesta concreta que dé salida a esta angustia que viven los productores.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#PingPong | El candidato a diputado nacional @emirfelixok repasó algunos de los momentos más significativos de su trayectoria y le dirigió unas palabras a los mendocinos. También se animó a hablar de sus referentes políticos en Mendoza y a definir, en una sola palabra, a figuras nacionales como Anabel Sagasti, Hebe Casado, Alfredo Cornejo, Cristina Fernández, Javier Milei y Karina Milei. No te pierdas la entrevista exclusiva con Emir Félix en Andino Streaming. @gaspariflor #AndinoStreaming #EmirFélix #Félix #política #PingPong" View this post on Instagram A post shared by Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

- A casi dos años de gestión, ¿cómo evaluás el gobierno de Javier Milei?

Dos años más como estos y no queda nada en Mendoza. La provincia es una de las más perjudicadas por esta política económica, algo que ya vivimos en otra época. El Gobierno todavía tiene la oportunidad de cambiar este rumbo dogmático y fanático que está aplicando.

Ojalá los mendocinos puedan expresarlo, y si es en San Rafael, mejor: será una gran oportunidad para el presidente de escuchar el reclamo. Esta política económica está haciendo perder empleo y generando angustia. Espero que el Gobierno entienda y reciba ese mensaje con apertura.

Emir Félix, sitio andino streaming, voces de gestión Emir Félix pasó por el ciclo Voces de Gestión y analizó la gestión de Javier Milei. Foto: Yemel Fil

Fuerza Justicialista Mendoza y las elecciones del 26 de octubre

- ¿Por qué el electorado mendocino debería votar a Fuerza Justicialista Mendoza?

Porque somos la única fuerza política capaz de ponerle un límite a este fanatismo y a esta locura que lleva adelante Milei, con el apoyo de Alfredo Cornejo. El Gobierno provincial está tan debilitado que ya ni pelea por la economía de Mendoza, solo busca ventajas electorales. Defender los intereses de la economía mendocina es clave, y esta elección es una gran oportunidad para hacerlo.

Si el Gobierno nacional recibe un mensaje contundente en las urnas, va a tener que cambiar su política. En el mundo ya no existen sistemas económicos dogmáticos: Estados Unidos protege su industria, Europa también y China tiene un capitalismo con fuerte presencia del Estado. Nosotros somos el único país que aplica un dogma ideológico en lugar de ser pragmáticos y defender el trabajo argentino.

Emir Félix, sitio andino streaming, voces de gestión Emir Félix participó del ciclo "Voces de Gestión" de Andino Streaming: la visita de Javier Milei a San Rafael y su futuro político. Foto: Yemel Fil

- Pero Javier Milei tilda al peronismo de comunista...

El peronismo es el anticomunismo más expreso; es industrialista por naturaleza. Siempre defendimos la producción y el empleo. Hoy, esta política está devastando a los industriales, que son los verdaderos generadores de trabajo. Dos años más de este modelo serían la destrucción de la industria y de la República. Cada vez hay menos empleo, menos consumo y menos recaudación, lo que obliga a hacer una “motosierra” cada vez más grande. Es un círculo vicioso que destruye el sistema productivo argentino.

Dos años más de este modelo serían la destrucción de la industria y de la República Dos años más de este modelo serían la destrucción de la industria y de la República

- Sin embargo, aun habiendo tenido varias derrotas electorales, el mensaje fue "vamos a profundizar la política de gobierno"...

Los mendocinos tienen la oportunidad de dar un mensaje claro en las urnas. No se trata de voltear un gobierno, sino de convencerlo de que cambie el rumbo económico. Hay que dejar de lado lo ideológico y adoptar una mirada pragmática, como hacen los países más desarrollados del mundo.

- Hablás de pragmatismo. Posiblemente te toque ir al Congreso. ¿Cómo creés que se resolvería esta situación de una oposición que maneja la agenda parlamentaria, sanciona leyes y el Gobierno las veta?

Es la oposición poniéndole un límite a la locura, porque hay un ámbito de fanatismo del gobierno y el presidente, que no tiene gabinete, más que tres o cuatro que manejan todo. No hay gestión pública: desarmaron el ANMAT, se les metió el fentanilo contaminado y eso generó muertes.

Emir Félix, sitio andino streaming, voces de gestión Foto: Yemel Fil

Hay que construir un Estado más eficiente, no destruirlo. Todo lo que signifique mejorar su funcionamiento va a contar con nuestro apoyo. Pero si se insiste en vaciarlo y generar este deterioro en la calidad de vida de los argentinos, vamos a oponernos con firmeza.

- Has sido intendente de San Rafael más de trece años. ¿Se puede gobernar con equilibrio fiscal, sin necesidad de motosierra profunda?

Uno siempre tiene la necesidad de ir adaptando el Estado, pero es falso el relato del equilibrio fiscal. No sirve tener plata en la cuenta trasladando el dinero de los argentinos a cuentas bursátiles o bancos internacionales para pagar alquiler de dólares. Eso es lo que han hecho últimamente: traen dólares caros, pagan intereses carísimos y el sistema se vuelve destructivo.

Yo recorro la provincia y veo el daño que esto genera. En Malargüe, por ejemplo, las empresas están pidiendo gente de forma desesperada porque trasladaron áreas de YPF a firmas sin capacidad operativa ni financiera, lo que baja la producción y deja a mendocinos sin trabajo. En vez de un Gobierno provincial que defienda a Mendoza, tenemos uno que convalida esta situación. Por eso, votarnos en Fuerza Justicialista es poner un límite a este nivel de destrucción. En el Congreso vamos a defender a los trabajadores, industriales, comerciantes y productores.

La situación del peronismo en Mendoza y las encuestas

- ¿En qué situación se encuentra el peronismo mendocino, a dos años de las traumáticas elecciones 2023?

Hace un año empezamos a construir un peronismo amplio, con mucha discusión interna, donde aún tenemos diferencias, pero las debatimos con apertura. Eso nos da fuerza y la posibilidad de que el peronismo vuelva a ser lo que alguna vez fue en Mendoza. Esta elección es una etapa más, y vamos a seguir trabajando de cara a 2027 para tener un peronismo competitivo, que le devuelva a los mendocinos la confianza que se perdió en los últimos años.

Emir Félix, sitio andino streaming, voces de gestión Foto: Yemel Fil

- Cuando decís 'recuperar el peronismo que fue en algún momento', ¿eso implica un peronismo con características propias, no tan alineado al justicialismo nacional?

Por supuesto. Necesitamos un peronismo que exprese el sentimiento de los mendocinos, y eso se perdió. Mendoza tuvo gobernadores que discutían con los presidentes nacionales cuando se trataba de defender los intereses de la provincia, algo que hoy ya no ocurre. Ese es el espíritu que queremos volver a encarnar.

Necesitamos un peronismo que exprese el sentimiento de los mendocinos, y eso se perdió Necesitamos un peronismo que exprese el sentimiento de los mendocinos, y eso se perdió

- ¿Qué valor le das a las encuestas?

Le doy bola, pero no ando mostrándolas por todos lados. Trabajo con ellas para entender qué sienten los mendocinos, no solo por lo electoral. Nos sirven para leer la realidad: quienes se quedan sin empleo, los que no consiguen atención en los hospitales, o los que reciben mal trato en las comisarías. Estamos creciendo mucho, y para mí lo importante es el análisis cualitativo más que la exhibición pública de números.

- ¿Y qué te dice la gente? En el Sur sos muy conocido, pero ¿qué pasa con el área metropolitana?

Los sanrafaelinos me pagaron trece años y medio como intendente. Transformamos San Rafael y dejamos un cambio notorio. Hoy represento a mi fuerza política en Mendoza. Veo mendocinos observadores e indecisos, muchos aturdidos por la situación actual. Algunos me dicen: “Voté a este gobierno, pero nunca pensé que iba a hacer esto, creíamos que era parte de una campaña.” Hay un gran descreimiento en las instituciones, y todos somos responsables de recuperar esa credibilidad.

Emir Félix, sitio andino streaming, voces de gestión Emir Félix defendió la autonomía municipal en San Rafael y anticipó que podría ser convencional constituyente. Foto: Yemel Fil

Emir Félix y la autonomía municipal en San Rafael

- ¿Por qué es necesaria la autonomía municipal en San Rafael?

Cuando hablamos de autonomía, nos referimos a la autonomía en la gestión, no a separar departamentos. La ley orgánica de municipalidades, que es la que rige a los municipios, no diferencia chicos de grandes. Hoy necesitan pedir autorización al gobierno central incluso para tareas básicas, como cortar un árbol. Esto genera problemas graves de jurisdicción que incluso cuestan vidas, como ocurrió en Maipú. La última reforma constitucional nacional pedía avanzar en autonomías municipales, pero Mendoza nunca lo hizo. Por eso buscamos dar más capacidad de decisión a los municipios, incluso en temas ambientales o de habilitaciones comerciales, para que cada territorio pueda gestionar lo suyo de manera más eficiente y moderna.

- ¿Se van a crear impuestos como dice el gobierno?

Es totalmente falso, los municipios no pueden crear impuestos, solo cobran tasas de servicio. Lo que buscamos es que la provincia no cobre impuestos donde no corresponde, respetando lo que establece la Constitución Nacional para generar un Estado más moderno y representativo. Este gobierno provincial solo quiere concentrar el poder en los espacios que domina, sin permitir discusión.

- ¿Vas a ser convencional constituyente para el diagrama de la carta orgánica?

Es una posibilidad y me encantaría, porque conozco bien cómo funciona un municipio y estoy formado en ese sentido. Pero no es una decisión que dependa de mí.

Emir Félix, sitio andino streaming, voces de gestión Emir Félix se prestó a una entrevista en Andino Streaming: su candidatura y el futuro del peronismo en Mendoza. Foto: Yemel Fil

Su internación y el futuro político

- Te retrotaigo febrero de 2022, una situación difícil de salud para vos. Estuviste internado y delicado. ¿Qué te acordás de ese momento?

Fueron siete meses de internación, recuperación y rehabilitación, con casi 40 días en coma farmacológico. Fue muy difícil, pero no me quedé atrapado en esa situación crítica. Prometí a mi médico que, al salir, renunciaría a la intendencia y empezaría otra etapa, aunque le incumplí (risas). Y mirame dónde estoy hoy.

Siento que uno genera compromisos con su propia historia y lo que cree importante. Ser diputado nacional no es lo que más me gusta, me atraen más los cargos ejecutivos, pero en este momento es imperioso comprometerse donde el Estado está en una situación de destrucción absoluta. No entiendo a quienes han defendido la salud o educación pública toda su vida y hoy acompañan proyectos que la destruyen; mi compromiso va por otro lado.

(Sobre su internacón) No me quedé en esa situación crítica (Sobre su internacón) No me quedé en esa situación crítica

- ¿Te cambió algo, la forma de ver la vida?

Sí, la vida te cambia absolutamente. Sobre todo en lo emocional, con mis hijos, mi esposa y mi hermano. Discutir sobre volver a la política después de haber estado al borde de la muerte fue un gran desafío. Siento la fuerza de seguir dando la pelea por lo que creo, aunque no todos en mi familia estén contentos. Ellos entienden que el objetivo es que nuestra región y nuestra provincia estén bien.

- ¿Te gustaría ser gobernador de Mendoza?

Todos los que estamos en política soñamos con gobernar, pero mi foco no es personal ni mesiánico. Lo que quiero es que mi fuerza política ponga al próximo gobernador que saque a Mendoza del deterioro actual. Voy a trabajar para eso y elegiremos al mejor candidato.