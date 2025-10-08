8 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Fuerzas Vivas

Alfredo Cornejo sobre la visita de Milei: "Este almuerzo es su ambiente para hablar del programa económico"

Este jueves, el Presidente llegará a San Rafael y compartirá un evento con empresarios mendocinos. Qué opinó Alfredo Cornejo.

Alfredo Cornejo sobre la visita de Milei: Es su ambiente para hablar del programa económico y los desafíos

Alfredo Cornejo sobre la visita de Milei: "Es su ambiente para hablar del programa económico y los desafíos"

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

"Tengo grandes expectativas porque no es usual que un Presidente, sea cual fuere su signo político, venga a un almuerzo de una organización privada. Creo que eso es un dato significativo, es bueno para Mendoza, para San Rafael, y para el sector privado", indicó el primer mandatario mendocino.

Lee además
El Jefe de Estado recorrerá la capital provincial este jueves
En campaña

No solo en San Rafael: Javier Milei tendrá otra actividad en la ciudad de Mendoza
San Rafael: avanza la obra del Canal Matriz Perrone con Fondos del Resarcimiento
Sur mendocino

San Rafael: avanza la obra del Canal Matriz Perrone con Fondos del Resarcimiento

Las tierras sanrafaelinas están comandadas por el Justicialismo de la mano de Omar Félix. El primer mandatario argentino vendrá acompañado por la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Defensa, Luis Petri, candidato a diputado nacional por Mendoza.

Javier Milei, Hebe Casado, Alfredo Cornejo 06-09-24 (01).jpg
Este jueves, los empresarios mendocinos tendrán la oportunidad de expresar sus dilemas al Presidente.

Este jueves, los empresarios mendocinos tendrán la oportunidad de expresar sus dilemas al Presidente.

Javier Milei visitará San Rafael

Cornejo opinó que el almuerzo de las Fuerzas Vivas que organiza la Cámara del Comercio de San Rafael es un buen momento para que el Presidente exponga sus proyectos. "Es su ambiente para hablar de su programa económico, y de los desafíos que tiene la Argentina por delante. Así que lo esperamos con gran expectativa y con mucha esperanza", expresó.

El Gobernador manifestó su intención de que todo el evento se desarrolle en paz. Este pedido se debe a que Milei fue abucheado en diferentes partes del país en los últimos días.

"El país está lleno de conflictos que la realidad impone. Hace muchos años que no crecemos, que tenemos una tasa de inversión muy baja como porcentaje de nuestro Producto Bruto Interno, un montón de demandas insatisfechas, un promedio salarial en Argentina muy bajo. Hay una necesidad de crecer", manifestó el mandatario mendocino.

También indicó que los instrumentos para mejorar la economía los tiene el gobierno nacional, por lo que es relevante la palabra del Presidente. "Esperemos que salga todo bien", concluyó.

Embed - EXPECTATIVAS POR LA VISITA DE MILEI
Temas
Seguí leyendo

En detalle, qué dice el Presupuesto 2026 del Gobierno de Mendoza

Tras años de postergaciones, hoy habilitan la Variante Palmira en la provincia de Mendoza

Cornejo explicó por qué Javier Milei visitará San Rafael y opinó del caso Espert

El Presupuesto 2026 y la obra pública en Mendoza: cuánto y a qué se destinará

De cuánto es la deuda que Cornejo pidió refinanciar a la Legislatura

El gobierno de Mendoza presenta el Presupuesto 2026 con equilibrio fiscal, baja de impuestos y pedido de roll over

Obras públicas en Guaymallén: así será el Plan Bianual hasta 2026

Tras el socavón en Acceso Sur, más de 100 trabajadores avanzan en una importante obra

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo son los nuevos colectivos a GNC que anunció el Gobierno de Mendoza.
Mendotran

Cómo son los nuevos colectivos a GNC que anunció el Gobierno de Mendoza

Las Más Leídas

García tenía múltiples antecedentes por robo, pero para la justicia el policía cometió un homicidio típico. 
no hubo legítima defensa

Imputaron por homicidio e irá a la cárcel el policía que mató a un supuesto ladrón

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas

El accidente vial ocurrió en Roca y Hernández de Las Heras. 
un auto terminó en la vereda

Grave accidente vial en Las Heras: una mujer herida

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre

La Policía Federal y la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico realizaron un operativo en distintos operativos de Mendoza
Operativo federal

Desbarataron una red vinculada al narcotráfico en Mendoza: 3 detenidos y 9 allanamientos

Te Puede Interesar

El Jefe de Estado recorrerá la capital provincial este jueves
En campaña

No solo en San Rafael: Javier Milei tendrá otra actividad en la ciudad de Mendoza

Por Sitio Andino Política
La cámara baja aprobó y giró al Senado otro proyecto incómodo para el oficialismo video
Cámara Baja

El Congreso limita el uso de DNU y Milei lo padece: cómo votaron los diputados mendocinos

Por Facundo La Rosa
Boca confirmó la internación domiciliaria de Miguel Ángel Russo y pidió respeto por su salud.  
Tristeza absoluta

A los 69 años murió el entrenador de Boca Juniors e ícono del fútbol argentino Miguel Ángel Russo

Por Sitio Andino Deportes