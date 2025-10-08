Alfredo Cornejo sobre la visita de Milei: "Este almuerzo es su ambiente para hablar del programa económico"

Alfredo Cornejo sobre la visita de Milei: "Es su ambiente para hablar del programa económico y los desafíos"

Este jueves llega a la provincia Javier Milei , para reforzar la golpeada campaña electoral del oficialismo. En un comienzo, sorprendió que el escenario elegido fuera el almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael , pero Alfredo Cornejo opinó que es un lugar propicio para el Presidente.

"Tengo grandes expectativas porque no es usual que un Presidente, sea cual fuere su signo político, venga a un almuerzo de una organización privada. Creo que eso es un dato significativo, es bueno para Mendoza, para San Rafael , y para el sector privado", indicó el primer mandatario mendocino.

Las tierras sanrafaelinas están comandadas por el Justicialismo de la mano de Omar Félix . El primer mandatario argentino vendrá acompañado por la secretaria de la Presidencia, Karina Milei , y el ministro de Defensa, Luis Petri , candidato a diputado nacional por Mendoza.

Cornejo opinó que el almuerzo de las Fuerzas Vivas que organiza la Cámara del Comercio de San Rafael es un buen momento para que el Presidente exponga sus proyectos . "Es su ambiente para hablar de su programa económico, y de los desafíos que tiene la Argentina por delante. Así que lo esperamos con gran expectativa y con mucha esperanza", expresó.

Este jueves, los empresarios mendocinos tendrán la oportunidad de expresar sus dilemas al Presidente.

El Gobernador manifestó su intención de que todo el evento se desarrolle en paz. Este pedido se debe a que Milei fue abucheado en diferentes partes del país en los últimos días.

"El país está lleno de conflictos que la realidad impone. Hace muchos años que no crecemos, que tenemos una tasa de inversión muy baja como porcentaje de nuestro Producto Bruto Interno, un montón de demandas insatisfechas, un promedio salarial en Argentina muy bajo. Hay una necesidad de crecer", manifestó el mandatario mendocino.

También indicó que los instrumentos para mejorar la economía los tiene el gobierno nacional, por lo que es relevante la palabra del Presidente. "Esperemos que salga todo bien", concluyó.