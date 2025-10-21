22 de octubre de 2025
{}
En Córdoba, Javier Milei pidió no ir hacia "la esclavitud populista del kirchnerismo"

El Presidente realizó una nueva caravana junto al candidato local y otras figuras libertarias. Qué dijo Javier Milei.

En Córdoba, Javier Milei pidió no ir hacia la esclavitud populista del kirchnerismo

En Córdoba, Javier Milei pidió no ir hacia "la esclavitud populista del kirchnerismo"

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei encabezó una nueva caravana en el centro de la ciudad de Córdoba, a cinco días de las elecciones legislativas nacionales, y pidió a los votantes no ir hacia “la esclavitud populista del kirchnerismo”.

Rodeado por una gran cantidad de militantes libertarios, el mandatario dio un mensaje con un megáfono sobre la parte trasera de una camioneta, junto a la presidenta de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei y el candidato a diputado nacional por Córdoba, Gonzalo Roca.

El apoyo de las figuras de La Libertad Avanza

Debajo del vehículo, la diputada oficialista Lilia Lemoine se fotografió con varios seguidores del jefe de Estado, mientras que también estuvo el referente libertario de Córdoba, el diputado nacional Gabriel Bornoroni.

En las inmediaciones se movilizó también un grupo de manifestantes de partidos de izquierda para protestar contra la presencia del mandatario, pero quedaron detrás de una valla que los separó de los militantes libertarios y no se registraron incidentes, a diferencia de lo sucedido en anteriores recorridas de campaña del mandatario.

“Yo nunca dije que iba a ser fácil. No se pueden quebrar de la noche a la mañana cien años de populismo, les pido que nos acompañen porque vamos en la dirección correcta. La inflación hoy es del 30 y para mitad del año que viene habrá desparecido; terminamos con los piquetes; tenemos los índices de inseguridad más bajos de la historia, estamos exterminando la inseguridad”, planteó en su breve mensaje.

Recordó además que Córdoba fue la provincia que más lo ayudó en el balotaje de 2023 “para ganarle a (Sergio) Massa”. “No aflojen, La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, cerró sus palabras el Presidente con su habitual frase de esta campaña.

Tras sus palabras, Milei se quedó un rato más sobre la camioneta, saludando y firmado gorras y remeras violetas que le acercaron los militantes que lograron llegar a los más cerca del vehículo. Este jueves, el Presidente encabezará la última de estas caravanas en la ciudad santafesina de Rosario, en lo que será el cierre de campaña de LLA de cara a la votación del domingo.

