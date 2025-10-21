21 de octubre de 2025
Javier Milei confirmó que hará cambios en su Gabinete y criticó a "los enojaditos de Macri"

El presidente Javier Milei anticipó que realizará modificaciones entre sus ministros después de las elecciones 2025, a las que calificó de "muy importantes".

El presidente Javier Milei anticipó cambios en el Gabinete a partir del próximo lunes 27 de octubre, luego de las elecciones 2025 del próximo domingo, y cuestionó a "los enojaditos de Macri" a los que responsabilizó de permitir "que vuelva el kirchnerismo".

El mandatario, en una entrevista grabada con la TV Pública, habló de cara a los comicios legislativos que se aproximan. Reconoció que hará modificaciones entre los ministros del Gobierno nacional y apuntó contra algunos macristas.

"Tengo un contrato con la población y lo voy a cumplir. En este segundo tramo de este mandato voy a reacomodar el Gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El día 26, a la noche, con todos los números veré que tipo de entramado necesito para hacerlo", afirmó Milei.

"Hay cambios que van a tener lugar naturalmente. Hay ministros que tienen otras funciones. El segundo punto es, soy bilardista y tengo un contrato con los argentinos cuando me eligieron en 2023, y hemos cumplido con el 99% de las promesas de campaña en 20 meses", sostuvo el Presidente.

"Los enojaditos de Macri"

En otro pasaje de la entrevista, en un mensaje a la juventud, Milei manifestó: "De esta experiencia los más grandes ya aprendimos. Los enojaditos de Macri permitieron que vuelva el kirchnerismo. Del otro lado volvieron los gremlins, les tiran agua y se convierten en monstruos. El agua es cuando llegan al poder".

"Cuando uno es joven es idealista y tiene la sensación de que las cosas se pueden hacer de manera instantánea. Lo primero hay que entender es que no es instantáneo. A veces uno se olvida de las condiciones en las que llegamos, cree que los resultados se pueden dar antes y se ignoran las restricciones", agregó.

Javier Milei y Mauricio Macri.

Sobre las elecciones 2025

Asimismo, el mandatario sostuvo que las elecciones "son muy importantes", y calificó el momento de "bisagra" en la composición por el Congreso Nacional:"Nos va a permitir poder viabilizar ciertos proyectos que están empantanados y que acciones que intenten romper el trabajo que estamos haciendo podamos bloquearlas".

“Una de las estrategias del kirchnerismo es subestimar el valor de la elección para que la gente no vaya a votar. Es mucho más importante de lo que creemos por el formato de sistema de representación que tenemos. La composición de las Cámaras es muy importante, si uno no cambia esa composición es muy difícil después pasar proyectos”, reflexionó.

Javier Milei analizó su gestión

Milei aseveró que la administración libertaria "ha hecho un montón", y, aunque admitió que hay problemáticas no resueltas, precisó que "es el sendero correcto". "Hoy la inflación es del 30%. Es alta, pero es muchísimo menor. Vamos por el camino correcto. Esta es la senda correcta. Para mediados del año que viene la inflación va a estar al 0", destacó.

"No podemos tirar este esfuerzo a la basura y volver a lo que hacían los kirchneristas. Las mejora son sustanciales. Hay que elegir: la libertad o la esclavitud. Entre estabilidad económica y la inflación desbordante", afirmó, y sumó: "Es si abrazamos o no las ideas de la libertad. Estamos a mitad de camino. Por eso le pedimos a la gente que no afloje, que entendemos que es duro, que falta, pero la tendencia es la correcta".

Por último, volvió a calificar al candidato a diputado de Fuerza Patria, Jorge Taiana, de "terrorista, pone bomba, asesino", y lo acusó de estar alineado con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela: "Fue preso en el año 75, Estela Martínez lo metió preso. Fue vacunado VIP y no desconocía el entramado con Venezuela. Eso es lo que está del otro lado. Los atajos no llevan a ningún lado". Fuente: NA.

