22 de octubre de 2025
Javier Milei celebra su cumpleaños con la mirada puesta en el tramo final de la campaña

El presidente Javier Milei cumple 55 años en medio de las elecciones 2025. Cómo será la agenda del mandatario.

Foto: Prensa La Libertad Avanza
El presidente Javier Milei celebra este jueves su cumpleaños número 55, en una jornada en la cual aún no tenía agenda de actividades confirmada, antes de que el jueves encabece en Rosario el cierre de la campaña de la Libertad Avanza para las elecciones 2025 del domingo.

El mandatario nació el 22 de octubre de 1970, y por su cumpleaños, los festejos incluirían una celebración íntima en la residencia de Olivos.

El jueves, Milei se trasladará a Rosario, Santa Fe, para encabezar su última caravana proselitista de cara a la votación del 26 de octubre. Allí, desde las 19, irá al Parque de España. A su vez, en la provincia de Buenos Aires, el cierre será en Ezeiza, con los candidatos, Diego Santilli y Karen Reichardt, candidatos en esa jurisdicción.

Lo que se viene tras las elecciones 2025

Después de las elecciones legislativas, el Presidente avanzará con los cambios en el Gabinete para encarar la segunda mitad de su mandato. "En este segundo tramo de este mandato voy a reacomodar el Gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El día 26, a la noche, con todos los números veré que tipo de entramado necesito para hacerlo", afirmó Milei el pasado martes.

"Hay cambios que van a tener lugar naturalmente. Hay ministros que tienen otras funciones. El segundo punto es, soy bilardista y tengo un contrato con los argentinos cuando me eligieron en 2023, y hemos cumplido con el 99% de las promesas de campaña en 20 meses", sostuvo el Presidente.

El mandatario señaló que las elecciones "son muy importantes", y calificó el momento de "bisagra" en la composición por el Congreso Nacional:"Nos va a permitir poder viabilizar ciertos proyectos que están empantanados y que acciones que intenten romper el trabajo que estamos haciendo podamos bloquearlas".

El cumpleaños de Javier Milei

Javier Milei nació en Palermo, Buenos Aires, el 22 de octubre de 1970. Desde 2004 se desempeñó como docente en universidades argentinas y del exterior, dictando materias como Macroeconomía y Teoría Monetaria. En el ámbito privado, trabajó como economista en el HSBC, Máxima AFJP y el Estudio Broda.

Fue asesor del Estado ante el CIADI y, entre 2008 y 2021, ejecutivo en la Corporación América. En 2012 se incorporó a la Fundación Acordar, dirigida por Guillermo Francos, y junto a Diego Giacomini publicó Política económica contrarreloj (2014). Desde 2021 hasta 2023 fue diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, antes de ser Presidente. Fuente: NA.

