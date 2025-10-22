Cuándo planea el Gobierno nacional enviar al Congreso el proyecto de reforma laboral.

Durante el debate del proyecto de Presupuesto 2026 en comisiones, integrantes del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado del Gobierno nacional , a cargo de Federico Sturzenegger , defendieron las medidas tomadas por Javier Milei en este área y anticiparon las iniciativas que impulsarán antes de fin de año: reforma laboral y tributaria, y "Ley Bases 2 ".

Se trata de iniciativas que el Ejecutivo enviará al Congreso de la Nación Argentina , en búsqueda de realizar profundas modificaciones en el Estado. En la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Alejandro Cacace , secretario de Desregulación, invitó a los legisladores a "trabajar juntos en la desregulación que viene".

Semanas atrás, Milei anunció una reforma laboral y tributaria . “Necesitamos más empresas contratando y más trabajadores trabajando, con un marco jurídico claro, que deje ser un obstáculo. Queremos dar flexibilidad para que pueda haber más puestos de trabajo y mejores salarios", declaró el mandatario, y prometió “terminar de una vez y para siempre con la nefasta industria del juicio “. Además, dijo que impulsará la eliminación de “20 impuestos” .

Durante su exposición, Cacace explicó que los ejes del denominado Consejo de Mayo “no son puntos solo ideados por el Presidente, sino que fueron suscriptos por 18 gobernadores y se están discutiendo en ese ámbito”. En ese contexto, adelantó que el 15 de diciembre el Gobierno enviará al Congreso dichos proyectos, “con la idea de que los trabajemos juntos” . Además, aseguró que desde el Ejecutivo tendrán “plena apertura para venir a dialogar acá las veces que sea”.

Las reformas que Javier Milei enviará al Congreso

Cacace anticipó que el Poder Ejecutivo planea enviar un proyecto de "Ley Bases 2", que contemple numerosos temas que quedaron fuera del texto original: "Hay temas que quedaron de la Ley de Bases 1 por falta de consenso o porque no se llegaron a tratar, como juicio por jurados, reforma de la justicia, Código Civil, los divorcios, las sucesiones, defensa de la competencia".

A su vez, el funcionario comentó: "Hay un decálogo de puntos en los que se está trabajando: la inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal innegociable; la reducción del gasto público hasta llegar a 25% del PBI; una educación inicial, primaria y secundaria moderna; la reforma tributaria; la rediscusión de la coparticipación; la explotación de los recursos naturales; una reforma laboral moderna; una reforma previsional; y la apertura del comercio internacional".

Por su parte, el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, sostuvo que los pilares del Gobierno son el superávit fiscal y la desregulación, y defendió los recortes aplicados en la estructura estatal. Detalló que el Ejecutivo redujo un 40% las autoridades superiores y eliminó 400 áreas duplicadas, generando un ahorro estimado en $23.000 millones. Además, aseguró que en un año y medio se redujo en 54 mil la cantidad de empleados públicos y se eliminaron más de 25 fondos fiduciarios.

Cruces con la oposición

El debate legislativo incluyó cruces entre oficialismo y oposición. El diputado Sergio Palazzo (Unión por la Patria) cuestionó el uso de decretos y pidió “no repetir los errores” en la próxima Ley Bases. En tanto, Rodrigo de Loredo (UCR) reconoció los avances del área, aunque advirtió sobre la necesidad de respetar la institucionalidad.

En un tono más crítico, Julia Strada ironizó sobre la ausencia de Sturzenegger, mientras que Vilma Ripoll (Frente de Izquierda) denunció que “la desregulación mata” y acusó al Gobierno de legislar en favor de los sectores privados. Fuente: El Parlamentario.