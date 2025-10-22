22 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Desregulación

Cuándo planea el Gobierno nacional enviar al Congreso el proyecto de reforma laboral

El Gobierno nacional también impulsará una reforma tributaria y la "Ley Bases 2", claves para la gestión de Javier Milei.

Cuándo planea el Gobierno nacional enviar al Congreso el proyecto de reforma laboral.
Cuándo planea el Gobierno nacional enviar al Congreso el proyecto de reforma laboral. Foto: AFP
Por Sitio Andino Política

Durante el debate del proyecto de Presupuesto 2026 en comisiones, integrantes del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado del Gobierno nacional, a cargo de Federico Sturzenegger, defendieron las medidas tomadas por Javier Milei en este área y anticiparon las iniciativas que impulsarán antes de fin de año: reforma laboral y tributaria, y "Ley Bases 2".

Se trata de iniciativas que el Ejecutivo enviará al Congreso de la Nación Argentina, en búsqueda de realizar profundas modificaciones en el Estado. En la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, invitó a los legisladores a "trabajar juntos en la desregulación que viene".

Lee además
Javier Milei confirmó que hará cambios en su Gabinete.
En una entrevista

Javier Milei confirmó que hará cambios en su Gabinete y criticó a "los enojaditos de Macri"
El Gobierno nacional promulgó las leyes de financiamiento universitario y pediátrico, pero suspendió su aplicación.
Boletín Oficial

El Gobierno nacional promulgó las leyes de financiamiento universitario y pediátrico, pero suspendió su aplicación

Semanas atrás, Milei anunció una reforma laboral y tributaria. “Necesitamos más empresas contratando y más trabajadores trabajando, con un marco jurídico claro, que deje ser un obstáculo. Queremos dar flexibilidad para que pueda haber más puestos de trabajo y mejores salarios", declaró el mandatario, y prometió “terminar de una vez y para siempre con la nefasta industria del juicio“. Además, dijo que impulsará la eliminación de “20 impuestos”.

Envío de proyectos y apertura al diálogo

Durante su exposición, Cacace explicó que los ejes del denominado Consejo de Mayo “no son puntos solo ideados por el Presidente, sino que fueron suscriptos por 18 gobernadores y se están discutiendo en ese ámbito”. En ese contexto, adelantó que el 15 de diciembre el Gobierno enviará al Congreso dichos proyectos, “con la idea de que los trabajemos juntos”. Además, aseguró que desde el Ejecutivo tendrán “plena apertura para venir a dialogar acá las veces que sea”.

A días de las elecciones legislativas, el gobernador Alfredo Cornejo se sumó a nuevo encuentro del Consejo de Mayo, convocado por el Gobierno nacional. El mendocino fue en representación de todos los gobernadores.

Consejo de Mayo Alfredo Cornejo
Reunión del Consejo de Mayo.

Reunión del Consejo de Mayo.

Las reformas que Javier Milei enviará al Congreso

Cacace anticipó que el Poder Ejecutivo planea enviar un proyecto de "Ley Bases 2", que contemple numerosos temas que quedaron fuera del texto original: "Hay temas que quedaron de la Ley de Bases 1 por falta de consenso o porque no se llegaron a tratar, como juicio por jurados, reforma de la justicia, Código Civil, los divorcios, las sucesiones, defensa de la competencia".

A su vez, el funcionario comentó: "Hay un decálogo de puntos en los que se está trabajando: la inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal innegociable; la reducción del gasto público hasta llegar a 25% del PBI; una educación inicial, primaria y secundaria moderna; la reforma tributaria; la rediscusión de la coparticipación; la explotación de los recursos naturales; una reforma laboral moderna; una reforma previsional; y la apertura del comercio internacional".

Javier Milei, Federico Sturzenegger.jpg
Javier Milei y Federico Sturzenegger.

Javier Milei y Federico Sturzenegger.

Por su parte, el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, sostuvo que los pilares del Gobierno son el superávit fiscal y la desregulación, y defendió los recortes aplicados en la estructura estatal. Detalló que el Ejecutivo redujo un 40% las autoridades superiores y eliminó 400 áreas duplicadas, generando un ahorro estimado en $23.000 millones. Además, aseguró que en un año y medio se redujo en 54 mil la cantidad de empleados públicos y se eliminaron más de 25 fondos fiduciarios.

Cruces con la oposición

El debate legislativo incluyó cruces entre oficialismo y oposición. El diputado Sergio Palazzo (Unión por la Patria) cuestionó el uso de decretos y pidió “no repetir los errores” en la próxima Ley Bases. En tanto, Rodrigo de Loredo (UCR) reconoció los avances del área, aunque advirtió sobre la necesidad de respetar la institucionalidad.

En un tono más crítico, Julia Strada ironizó sobre la ausencia de Sturzenegger, mientras que Vilma Ripoll (Frente de Izquierda) denunció que “la desregulación mata” y acusó al Gobierno de legislar en favor de los sectores privados. Fuente: El Parlamentario.

Temas
Seguí leyendo

El gobierno nacional inició negociaciones para la recompra de deuda soberana

Cornejo en la Casa Rosada: el Gobierno citó al Consejo de Mayo a días de las elecciones

Malargüe cierra la campaña con el debate de candidatos a concejales

Elecciones 2025: cuándo empieza la veda electoral

Dónde voto en San Carlos: consultá el padrón electoral

Capacitaciones para las elecciones 2025 ponen foco en la Boleta Única Papel

Javier Milei celebra su cumpleaños con la mirada puesta en el tramo final de la campaña

Cambios en el Gabinete: los ministros que se van, los que están en la mira y los que podrían sumarse

LO QUE SE LEE AHORA
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Las Más Leídas

El joven fue fundador de la comunidad de choferes y aficionados al transporte público
Tristeza

Emotivos mensajes de despedida a Gastón Moyano, el joven colectivero que murió durante un asado familiar en Guaymallén

La ministra de Seguridad firmó la resolución tras la condena contra el efectivo de la Policía de Mendoza. 
decisión oficial

Echaron a un Subcomisario de la Policía de Mendoza por un falso allanamiento

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: hubo mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general

Cuándo tiene previsto el Gobierno de Mendoza iniciar las obras en la Ruta Nacional 143.
Conexión regional

Cuándo tiene previsto el Gobierno de Mendoza iniciar las obras en la Ruta Nacional 143

San Rafael lidera la innovación educativa en Argentina con dos escuelas reconocidas por Microsoft video
Educación del futuro

San Rafael lidera la innovación educativa en Argentina con dos escuelas reconocidas por Microsoft

Te Puede Interesar

El gobernador recibió al equipo de Sitio Andino en Casa de Gobierno, a días de las elecciones legislativas.
Entrevista con Sitio Andino

Cornejo: "Si se hubiera seguido la estrategia de Mendoza, La Libertad Avanza tendría más triunfos"

Por Cecilia Zabala y Facundo La Rosa
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Julieta Silva fue condenada por segunda vez en su vida. 
juicio abreviado

Condenaron a Julieta Silva en San Rafael: los detalles de la sentencia

Por Cristian Pérez Barceló