De la "Revolución de lo sencillo" a la construcción de un esquema de poder propio: los seis años de Cornejo gobernador

El paso de Alfredo Cornejo por la máxima función política de Mendoza no quedará en el olvido. El dirigente radical, quien este martes cumple su sexto mandato (no consecutivo) como primer mandatario , sin dudas dejará huella cuando se despida del cargo, en diciembre de 2027.

El exintendente de Godoy Cruz llegó formalmente a la gobernación a fines de 2015, pero comenzó a "ejercerla" mucho tiempo antes . Desde su liderazgo en la UCR de Mendoza, jugó fuerte para el debilitamiento de un peronismo que nunca logró recuperarse de aquellos embates que recibió durante la gestión de Francisco Pérez . A través de los legisladores que le respondían, bloqueó los proyectos más ambiciosos de "Paco" , como la reforma constitucional, la nueva ley educativa y los presupuestos con endeudamiento, entre otros.

Asimismo, a fines de 2011 (en el tramo final del mandato de Celso Jaque), impulsó el rechazo al proyecto minero San Jorge, el cual hoy mismo podría marcar un hito para la conducción cornejista, cuando el Senado trate —y seguramente apruebe— la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ Cobre Mendocino, que marcará el inicio de una nueva etapa para la diversificación de la matriz productiva local, con la minería como eje.

Tras ordenar a la tropa propia en el recordado congreso radical de diciembre de 2014 , Cornejo tejió alianzas con casi todo el arco opositor para alcanzar la gobernación en 2015. Desde entonces encabezó un proceso que bautizó como "Revolución de lo sencillo" , con un estilo de conducción marcadamente personalista , que le valió enojos (y en más de una ocasión, rupturas) de sus aliados no radicales, pero que le redituó políticamente. Sí dejó claro que no arribó al cargo improvisado , sino que preparó el terreno durante años para ocupar el sillón de San Martín. Con aciertos y errores, libró su propia "batalla cultural" , tan en boga por estos días, y se llevó más triunfos que disgustos .

Esa primera gestión fue más reformista que la actual, con modificaciones estructurales en materia judicial, de seguridad, educación, servicios públicos y funcionamiento del Estado; además de un orden de las cuentas públicas —endeudamiento en dólares mediante—, que trajo cierto alivio tras un cierre de gobierno peronista traumático, principalmente por el enfrentamiento entre su antecesor Pérez y la administración de Cristina Fernández de Kirchner.

En esos cuatro años, también, consolidó un esquema de poder político que no se vio afectado durante la gobernación de Rodolfo Suarez. Parte por contexto (la jubilación de varios funcionarios) y parte por pericia (aceleró algunas de esas salidas), nombró funcionarios en puestos fijos clave en la Justicia, como la Corte y su procuración, además de juzgados y fiscalías vacantes. Lo propio hizo en el Tribunal de Cuentas, la Contaduría General y la Asesoría de Gobierno. De ese modo, se aseguró una influencia que seguirá vigente, tal como ocurrió en la era suarista, aun después de entregar los atributos.

Rodolfo Suarez asunción gobernador, traspaso de mando Alfredo Cornejo 09-12-2019 - Investidura En 2019, Cornejo le entregó los atributos a Rodolfo Suarez, pero su influencia política se mantuvo por los próximos cuatro años. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La segunda gestión, con la minería como eje

Tras un paso de alto perfil por el Congreso durante la administración de Alberto Fernández, y la presidencia nacional de la UCR, en 2023 Cornejo jugó conservador y decidió volver a la gobernación de Mendoza cuando vio frustrada su aspiración de competir por un cargo de mayor jerarquía en el plano federal —la Presidencia o la Vicepresidencia—. Una vez electo, formó un equipo de dirigentes jóvenes, con un destacado perfil técnico, y alta fidelidad a su conducción.

Una de sus dos grandes apuestas en esta etapa fue la reactivación de la obra pública, herida casi de muerte por decisión del gobierno mileísta. Para ello, se ancló en una acción que abordó en su primera gestión y cuyos efectos capitalizó en la segunda: la transferencia de Nación de 1.023 millones de dólares como compensación por el perjuicio que generó la Promoción Industrial menemista. Con la billetera "gorda" como ninguno de sus pares, abrió el juego para licitar una serie de obras viales/productivas en todos los rincones de la geografía provincial, en tiempos de escasez de recursos.

Pero, consciente de que los fondos —incluso los excepcionales del Resarcimiento— son finitos, Cornejo puso la mira en una actividad relegada durante décadas en Mendoza y que quedó muy por detrás de provincias vecinas como San Juan: la minería. Una empresa por la que Suarez fracasó al inicio de su gestión, pero en la que el actual gobernador decidió jugar todas sus fichas.

Para ello, impulsó cambios en normativa antigua, como el Código de Procedimientos Mineros y la Ley de Regalías; pero principalmente avanzó en el debate público, fundamental para no tropezar con las mismas piedras del pasado. Justamente fue una piedra (o, más bien, una roca mineralizada) la que utilizó en su recordado discurso del 1° de mayo como símbolo de la necesidad de ampliar la matriz productiva y desarrollar esa industria "para darle la riqueza que a Mendoza le hace falta".

1 de Mayo 2025, Alfredo Cornejo, discurso, cobre, minería, Hebe Casado apertura sesiones ordinarias, legislatura de Mendoza, INVESTIDURA La imagen con la que Cornejo buscó simbolizar su segunda gestión, con el impulso de la minería como eje. Foto: prensa Gobierno de Mendoza

Este martes, justamente en un nuevo aniversario de su gestión como gobernador, tendrá —quizás— su mayor prueba de fuego desde que asumió el cargo. Será cuando el Senado trate la DIA de PSJ Cobre Mendocino y abra una nueva etapa productiva en la provincia, inexplorada en los últimos años. De prosperar, habrá sentado las bases del legado que pretende dejar. No solo del control político/judicial, sino también de un cambio del modelo económico.