Javier Milei en la Cumbre del Mercosur: del saludo distante con Lula al pedido de liberación de Nahuel Gallo

Este sábado, el presidente argentino Javier Milei participó de una nueva cumbre de líderes del Mercosur , realizada en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú . Con la presencia de la mayoría de los mandatarios de América del Sur , el encuentro tuvo como eje principal el debate sobre el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea , una negociación que lleva más de 20 años sin resolverse y que continúa estancada .

En ese marco, Milei sostuvo una postura a favor de una mayor apertura comercial del bloque . Su agenda estuvo marcada por el respaldo a Donald Trump en relación con la situación en Venezuela , el pedido de excarcelación del gendarme argentino Nahuel Gallo y fuertes críticas al Mercosur, al que reclamó una “ reforma institucional integral ” para reducir su costo económico .

Crisis de la economía real Endeudamiento, morosidad y caída de ingresos récord: el costo social del orden macroeconómico de Javier Milei

La Cumbre del Mercosur comenzó este sábado por la mañana en Foz de Iguazú con la tradicional “ foto de familia ” frente a las Cataratas. El encuentro, que se inició minutos después de las 09.30 , reunió a los jefes de Estado del bloque con el objetivo de definir una postura común frente a las demoras de la Unión Europea en la firma del acuerdo de libre comercio .

El Presidente Javier Milei participó de la tradicional foto oficial de la 67° Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, en Foz de Iguazú. pic.twitter.com/6F5hM0uUKf

El clima previo estuvo atravesado por el malestar de los países miembros ante una nueva postergación del tratado , ahora condicionada por presiones de sectores agrícolas de Francia e Italia . En ese contexto, el canciller paraguayo Rubén Ramírez advirtió que, si bien se respetan los tiempos institucionales europeos, “ los plazos no son infinitos ”.

La llegada de Javier Milei y sus objetivos

Milei arribó a la cumbre acompañado por el canciller Pablo Quirno y se sumó a las deliberaciones a las 09.40, una vez finalizada la instancia protocolar. Su agenda en Brasil fue deliberadamente acotada al no mantuvo reuniones bilaterales ni participó de almuerzos de camaradería, reforzando un perfil estrictamente institucional.

Durante su participación, el mandatario argentino planteó como eje central la necesidad de avanzar hacia una mayor apertura comercial del bloque y de habilitar acuerdos bilaterales por fuera del esquema actual del Mercosur.

El encuentro de Milei con Lula da Silva: un saludo cordial pero distante

La imagen que dejó la foto oficial reflejó la frialdad del vínculo entre los presidentes de Argentina y Brasil. Milei y Luiz Inácio Lula da Silva intercambiaron un saludo protocolar, sin gestos de cercanía ni diálogo posterior. El apretón de manos fue breve y distante, en contraste con el clima más distendido que Lula mantuvo con otros mandatarios, como los presidentes de Paraguay y Uruguay.

Durante la previa, Milei se mantuvo mayormente apartado, ubicado entre el presidente paraguayo Santiago Peña y el mandatario panameño José Raúl Mulino, sin participar de las charlas informales.

Embed El Presidente @JMilei invitó al Presidente y amigo @SantiPenap a una próxima Visita de Estado a Argentina.



pic.twitter.com/Li8H7LtEbi — Pablo Quirno (@pabloquirno) December 20, 2025

Las críticas severas de Milei al Mercosur

En su discurso ante los líderes del bloque, el mandatario nacional lanzó duras críticas al funcionamiento del Mercosur y reclamó una “reforma institucional integral” que reduzca costos y elimine lo que consideró una estructura ineficiente.

Embed Discurso del Presidente Javier Milei en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, en Foz de Iguazú. pic.twitter.com/GxCE4R1bTe — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) December 20, 2025

“El Mercosur nació con una misión clara de promover el comercio, aumentar la prosperidad e integrar mercados, pero ninguno de esos objetivos centrales se cumplió”, afirmó. En esa línea, cuestionó la falta de libre circulación efectiva, coordinación macroeconómica, armonización normativa y apertura al mundo. “No hay mercado común. Sí hay una burocracia sobredimensionada e ineficaz que se expandió sobre sí misma”, sostuvo.

El respaldo a Donald Trump, Venezuela y el pedido por Nahuel Gallo

En el tramo final de su exposición, Milei se refirió al escenario internacional y expresó su respaldo a la postura de Estados Unidos frente al régimen venezolano. “La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y de Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de los acercamientos tímidos se ha agotado”, afirmó.

Además, el Presidente pidió la excarcelación del gendarme argentino Nahuel Gallo y solicitó el acompañamiento del resto de los países del bloque en el reclamo por la restauración del orden democrático en Venezuela.

Fuente: TN y NA