Denuncian por abuso sexual a otro ex jugador de Boca Juniors

Carlos Zambrano en una de las formaciones del Club Atlético Boca Juniors.

El exfutbolista del Club Atlético Boca Juniors Carlos Zambrano fue denunciado ante la Justicia argentina por haber abusado sexualmente de una joven argentina de 22 años en un hotel de Uruguay durante la pretemporada de su actual equipo, Club Alianza Lima de Perú .

El hecho, según pudo saberse, habría ocurrido días atrás en el hotel Hyatt de Montevideo y también involucra a otros dos futbolistas peruanos del equipo, Miguel Trauco y Sergio Peña Flores .

Operación frustrada Boca perdió a Marino Hinestroza sobre el cierre del mercado y apostará a juveniles

en la mira Quién es Kevin Serna delantero por el que negocia Boca Juniors

Según explicó en su denuncia la joven, viajó a Uruguay junto a una amiga y mantuvo un encuentro con los jugadores en el hotel que ella se hospedaba. Allí, siempre en base a su relato, sufrió el abuso sexual .

Al regresar, Zambrano intentó comunicarse con ella por varios medios, pero la joven nunca respondió. Luego, hizo la denuncia en el Juzgado Correccional y Criminal N°61, a cargo del doctor Edmundo Rabbione .

Según el relato de la mujer damnificada, Zambrano la invitó a la habitación del hotel después de haberla conocido y compartir una salida en los días previos.

Una vez allí, aparecieron los otros dos futbolistas de Alianza Lima y abusaron entre los tres de la joven, quien aportó para la causa el informe médico del Hospital Muñiz (donde la atendieron) y las prendas que llevaba el día del presunto hecho.

El plantel de Alianza Lima realizó parte de su pretemporada en Uruguay, donde disputó amistosos ante Independiente, Unión de Santa Fe y Colo Colo de Chile por la Serie Río de la Plata.

image

Quien es Carlos Zambrano, el futbolista denunciado por abuso sexual por una joven argentina

Carlos Zambrano, de 36 años, es un futbolista de amplia trayectoria internacional que desarrolló su carrera en Alemania, Rusia, Ucrania, Grecia, Suiza, Argentina y Perú.

Tiene 84 partidos disputados con la selección de su país, tres participaciones en Copas América y cuatro en Eliminatorias Sudamericanas para los Mundiales de 2010, 2014, 2018 y 2022. En el equipo nacional compartió plantel con Peña Flores y Trauco, los otros denunciados.

Zambrano jugó en Boca entre marzo de 2020 y noviembre de 2022. Registró 62 encuentros y ganó cinco títulos (Superliga 2019/20, Copa Diego Maradona 2020, Copa Argentina 2021, Copa Liga Profesional y Campeonato 2022).

El Club Alianza Lima separó del plantel a los tres futbolistas involucrados

El club Alianza Lima de Perú decidió separar del plantel a los tres futbolistas que fueron denunciados por abuso sexual. Se trata del exdefensor de Boca Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña Flores.

La decisión fue comunicada este jueves por la tarde a en las redes sociales del club. “El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno”, informaron.

Embed - Diario Digital Sitio Andino en Instagram: "#Policiales | Denuncia por abuso sexual contra ex jugador de Boca El exdefensor de Boca Juniors Carlos Zambrano fue denunciado ante la Justicia argentina por una joven de 22 años, por un presunto abuso sexual ocurrido en un hotel de Montevideo durante la pretemporada de Alianza Lima. El hecho habría sucedido en el hotel Hyatt y también involucra a los futbolistas Miguel Trauco y Sergio Peña Flores. La denuncia fue radicada en el Juzgado Correccional y Criminal N°61. La joven aportó informe médico y prendas como prueba. Alianza Lima separó de manera indefinida a los tres jugadores del plantel. Leé la información completa en sitioandino.com #AbusoSexual #CarlosZambrano #BocaJuniors #AlianzaLima #Fútbol #Justicia #Policiales" View this post on Instagram

El comunicado completo del Club Alianza Lima

Ante los hechos de público conocimiento difundidos a través de los medios de comunicación en las últimas horas, el Club Alianza Lima informa a sus hinchas y la opinión pública lo siguiente:

El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno. Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto, con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad.