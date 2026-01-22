22 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
El hecho habría ocurrido en Uruguay

Denuncian por abuso sexual a otro ex jugador de Boca Juniors

El defensor peruano, con pasado en el Club Atlético Boca Juniors y una extensa trayectoria internacional, fue denunciado por una joven argentina de 22 años.

Carlos Zambrano en una de las formaciones del Club Atlético Boca Juniors.

Carlos Zambrano en una de las formaciones del Club Atlético Boca Juniors.

El hecho, según pudo saberse, habría ocurrido días atrás en el hotel Hyatt de Montevideo y también involucra a otros dos futbolistas peruanos del equipo, Miguel Trauco y Sergio Peña Flores.

Lee además
Kevin Serna, delantero colombiano de Fluminense que busca Boca, combina velocidad, movilidad y protagonismo ofensivo en el fútbol brasileño.
en la mira

Quién es Kevin Serna delantero por el que negocia Boca Juniors
Marino Hinestroza dejó plantado a Boca Juniors.
Operación frustrada

Boca perdió a Marino Hinestroza sobre el cierre del mercado y apostará a juveniles

Según explicó en su denuncia la joven, viajó a Uruguay junto a una amiga y mantuvo un encuentro con los jugadores en el hotel que ella se hospedaba. Allí, siempre en base a su relato, sufrió el abuso sexual.

image

Al regresar, Zambrano intentó comunicarse con ella por varios medios, pero la joven nunca respondió. Luego, hizo la denuncia en el Juzgado Correccional y Criminal N°61, a cargo del doctor Edmundo Rabbione.

Según el relato de la mujer damnificada, Zambrano la invitó a la habitación del hotel después de haberla conocido y compartir una salida en los días previos.

Una vez allí, aparecieron los otros dos futbolistas de Alianza Lima y abusaron entre los tres de la joven, quien aportó para la causa el informe médico del Hospital Muñiz (donde la atendieron) y las prendas que llevaba el día del presunto hecho.

El plantel de Alianza Lima realizó parte de su pretemporada en Uruguay, donde disputó amistosos ante Independiente, Unión de Santa Fe y Colo Colo de Chile por la Serie Río de la Plata.

image

Quien es Carlos Zambrano, el futbolista denunciado por abuso sexual por una joven argentina

Carlos Zambrano, de 36 años, es un futbolista de amplia trayectoria internacional que desarrolló su carrera en Alemania, Rusia, Ucrania, Grecia, Suiza, Argentina y Perú.

Tiene 84 partidos disputados con la selección de su país, tres participaciones en Copas América y cuatro en Eliminatorias Sudamericanas para los Mundiales de 2010, 2014, 2018 y 2022. En el equipo nacional compartió plantel con Peña Flores y Trauco, los otros denunciados.

Zambrano jugó en Boca entre marzo de 2020 y noviembre de 2022. Registró 62 encuentros y ganó cinco títulos (Superliga 2019/20, Copa Diego Maradona 2020, Copa Argentina 2021, Copa Liga Profesional y Campeonato 2022).

El Club Alianza Lima separó del plantel a los tres futbolistas involucrados

El club Alianza Lima de Perú decidió separar del plantel a los tres futbolistas que fueron denunciados por abuso sexual. Se trata del exdefensor de Boca Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña Flores.

La decisión fue comunicada este jueves por la tarde a en las redes sociales del club. “El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno”, informaron.

Embed - Diario Digital Sitio Andino en Instagram: "#Policiales | Denuncia por abuso sexual contra ex jugador de Boca El exdefensor de Boca Juniors Carlos Zambrano fue denunciado ante la Justicia argentina por una joven de 22 años, por un presunto abuso sexual ocurrido en un hotel de Montevideo durante la pretemporada de Alianza Lima. El hecho habría sucedido en el hotel Hyatt y también involucra a los futbolistas Miguel Trauco y Sergio Peña Flores. La denuncia fue radicada en el Juzgado Correccional y Criminal N°61. La joven aportó informe médico y prendas como prueba. Alianza Lima separó de manera indefinida a los tres jugadores del plantel. Leé la información completa en sitioandino.com #AbusoSexual #CarlosZambrano #BocaJuniors #AlianzaLima #Fútbol #Justicia #Policiales"
View this post on Instagram

El comunicado completo del Club Alianza Lima

Ante los hechos de público conocimiento difundidos a través de los medios de comunicación en las últimas horas, el Club Alianza Lima informa a sus hinchas y la opinión pública lo siguiente:

  1. El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno.
  2. Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes.
  3. Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto, con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad.
image
Temas
Seguí leyendo

Mirá el resumen: Boca reaccionó ante Olimpia, lo dio vuelta y ganó el amistoso de pretemporada en San Nicolás

Boca enfrenta a Olimpia en su último amistoso antes del Apertura: hora, TV y formaciones

En su primer partido del 2026, Boca obtuvo un magro empate con Millonarios

La Asociación del Fútbol Argentino anula sanciones y otorga amnistía para el inicio del Torneo Apertura

La Liga Nacional de Vóley Femenino se presenta en Mendoza con 16 equipos y ascensos en juego

Lo que hay que saber del duelo entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán por el Apertura

Los Gladiadores sellaron el pasaje al Mundial de Handball con una goleada ante Uruguay

Gimnasia debuta en Primera ante Central Córdoba: hora y dónde verlo

LO QUE SE LEE AHORA
Independiente Rivadavia vuelve al Gargantini para su estreno como local en el Apertura 2026.
juega el Azul

Lo que hay que saber del duelo entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán por el Apertura

Las Más Leídas

La víctima fue identificada como Joaquín Isaías Morales, quien ingresó sin signos vitales al hospital Lencinas
Un festejo que terminó en tragedia

"Empezó a largar tiros para todos lados": el duro relato de un joven que presenció el crimen del adolescente en Godoy Cruz

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 21 de enero: números ganadores del sorteo 3341
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 21 de enero: números ganadores del sorteo 3341

Aquel crimen desató una fuerte reacción social y política sin precedentes en la provincia
Violencia armada

Villa Hipódromo, escenario de dos crímenes que marcaron a Godoy Cruz con casi 20 años de diferencia

Dónde aprovechar las promociones y descuentos del Banco Nación en la provincia de Mendoza
ECONOMÍA FAMILIAR

Dónde aprovechar las promociones y descuentos del Banco Nación en la provincia de Mendoza

Evacuaron de urgencia el Foro Económico Mundial de Davos donde expuso Milei
Alarma en Suiza

Evacuaron de urgencia el Foro Económico Mundial de Davos donde expuso Milei