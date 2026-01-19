19 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
victoria Xeneize

Mirá el resumen: Boca reaccionó ante Olimpia, lo dio vuelta y ganó el amistoso de pretemporada en San Nicolás

El Club Atlético Boca Juniors chocó contra el Club Olimpia deParaguay y consiguió un triunfo valedero. Repasá lo acontecido.

Boca reaccionó a tiempo, dio vuelta el marcador y venció a Olimpia en San Nicolás.&nbsp;

Por Sitio Andino Deportes

Boca Juniors cerró su pretemporada con una victoria que dejó señales claras desde lo futbolístico y lo anímico. En el estadio Único de San Nicolás, el Xeneize reaccionó tras comenzar en desventaja, dio vuelta el partido y superó al Club Olimpia, en un amistoso intenso, con goles, buenos pasajes de juego y un final caliente.

El Club Olimpia sorprendió en el arranque y golpeó primero

El equipo paraguayo abrió el marcador a los 12 minutos del primer tiempo. La jugada se inició por la izquierda con Aníbal Chalá, que tocó hacia el medio para Hugo Quintana. El volante sacó un envío cerrado de zurda que se desvió en un defensor de Boca, tomó una parábola inesperada y superó al arquero xeneize para establecer el 1-0.

El gol obligó a Boca a adelantar líneas y asumir el protagonismo. Con Exequiel “Changuito” Zeballos como principal vía de desequilibrio, el equipo empezó a ganar metros y a generar peligro en campo rival.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2013068167812198717&partner=&hide_thread=false

Velasco empató y Boca Juniors empezó a inclinar la cancha

La reacción tuvo premio a los 27 minutos. Zeballos encaró desde la izquierda, el rebote quedó en la puerta del área y Braida abrió hacia la derecha para Alan Velasco, que sacó un derechazo potente desde afuera del área. El remate se desvió en un defensor y descolocó al arquero paraguayo para el 1-1.

Con el empate, Boca Juniors creció en confianza, sostuvo la presión alta y comenzó a dominar el desarrollo del partido.

Belmonte dio vuelta el resultado y llegó la tensión

A los 34 minutos, tras una pérdida de Olimpia en ataque, Zeballos ganó el duelo físico en el mediocampo, encaró decidido y lanzó un centro pinchado y preciso al segundo palo. Allí apareció Tomás “Toto” Belmonte, que ingresó sin marca y conectó un cabezazo potente para marcar el 2-1, resultado que sería definitivo.

Luego del gol se produjeron empujones, discusiones y reclamos, obligando al árbitro a intervenir para calmar los ánimos en un cierre de primer tiempo cargado de tensión.

Embed - ZEBALLOS A PURA GAMBETA, UN GOL EN CONTRA POR LADO Y TRIUNFO DE BOCA | Boca 2-1 Olimpia | RESUMEN

Boca sostuvo la ventaja y cerró con personalidad

En el complemento, Olimpia intentó reaccionar y adelantó sus líneas, pero Boca mostró orden, control y solidez defensiva. El Xeneize manejó los tiempos del partido, defendió la ventaja sin sobresaltos y neutralizó los intentos del conjunto paraguayo.

El tramo final mantuvo la intensidad, con roces y protestas, pero Boca cerró el encuentro con carácter, dejando una imagen positiva en su último amistoso antes del inicio del Torneo Apertura.

