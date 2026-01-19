Mirá el resumen: Boca reaccionó ante Olimpia, lo dio vuelta y ganó el amistoso de pretemporada en San Nicolás

Boca reaccionó a tiempo, dio vuelta el marcador y venció a Olimpia en San Nicolás.

Boca Juniors cerró su pretemporada con una victoria que dejó señales claras desde lo futbolístico y lo anímico . En el estadio Único de San Nicolás , el Xeneize reaccionó tras comenzar en desventaja, dio vuelta el partido y superó al Club Olimpia , en un amistoso intenso, con goles, buenos pasajes de juego y un final caliente.

El equipo paraguayo abrió el marcador a los 12 minutos del primer tiempo . La jugada se inició por la izquierda con Aníbal Chalá , que tocó hacia el medio para Hugo Quintana . El volante sacó un envío cerrado de zurda que se desvió en un defensor de Boca , tomó una parábola inesperada y superó al arquero xeneize para establecer el 1-0 .

juega la Scaloneta Mundial 2026: la TV Pública transmitirá todos los partidos de la Selección

Amistoso internacional En su primer partido del 2026, Boca obtuvo un magro empate con Millonarios

El gol obligó a Boca a adelantar líneas y asumir el protagonismo . Con Exequiel “Changuito” Zeballos como principal vía de desequilibrio, el equipo empezó a ganar metros y a generar peligro en campo rival.

La reacción tuvo premio a los 27 minutos . Zeballos encaró desde la izquierda, el rebote quedó en la puerta del área y Braida abrió hacia la derecha para Alan Velasco , que sacó un derechazo potente desde afuera del área . El remate se desvió en un defensor y descolocó al arquero paraguayo para el 1-1 .

Con el empate, Boca Juniors creció en confianza, sostuvo la presión alta y comenzó a dominar el desarrollo del partido.

Belmonte dio vuelta el resultado y llegó la tensión

A los 34 minutos, tras una pérdida de Olimpia en ataque, Zeballos ganó el duelo físico en el mediocampo, encaró decidido y lanzó un centro pinchado y preciso al segundo palo. Allí apareció Tomás “Toto” Belmonte, que ingresó sin marca y conectó un cabezazo potente para marcar el 2-1, resultado que sería definitivo.

Luego del gol se produjeron empujones, discusiones y reclamos, obligando al árbitro a intervenir para calmar los ánimos en un cierre de primer tiempo cargado de tensión.

Embed - ZEBALLOS A PURA GAMBETA, UN GOL EN CONTRA POR LADO Y TRIUNFO DE BOCA | Boca 2-1 Olimpia | RESUMEN

Boca sostuvo la ventaja y cerró con personalidad

En el complemento, Olimpia intentó reaccionar y adelantó sus líneas, pero Boca mostró orden, control y solidez defensiva. El Xeneize manejó los tiempos del partido, defendió la ventaja sin sobresaltos y neutralizó los intentos del conjunto paraguayo.

El tramo final mantuvo la intensidad, con roces y protestas, pero Boca cerró el encuentro con carácter, dejando una imagen positiva en su último amistoso antes del inicio del Torneo Apertura.