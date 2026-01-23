Rally Dakar 2026: Bruno Jacomy, el mendocino que confirmó su crecimiento con un gran cuarto puesto

El Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita confirmó a Bruno Jacomy como uno de los navegantes argentinos más sólidos del rally raid mundial. El mendocino cerró la competencia con un cuarto puesto final , dos victorias de etapa y la certeza de que el resultado no fue casualidad, sino la consecuencia de años de trabajo, desarrollo técnico y sacrificio personal .

“Creo que el resultado fue en un 95% lo esperado”, explicó Jacomy, que venía de coronar una gran temporada con el Campeonato de Medio Oriente y buenos resultados internacionales. “Obviamente uno quiere ganar, pero el cuarto puesto nos deja contentos , porque sabíamos que todo venía dándose para tener un buen Dakar”, puntualizó en una nota con Sitio Andino.

Jacomy fue claro al explicar que el Dakar no se improvisa. El vehículo con el que compitió es parte de un proyecto de desarrollo que lleva tiempo: “Es un auto relativamente nuevo, yo tuve la suerte de verlo crecer . Al principio tenía muchas fallas mecánicas normales de desarrollo, son carreras muy duras, hacemos muchos kilómetros”, precisó.

Ese crecimiento quedó reflejado en los números: “ Del equipo terminaron los ocho autos , eso habla de que hoy es un auto muy fuerte”. Y agregó: “Las fallas mecánicas son normales, pero en nuestro caso fueron cosas de solución rápida ”.

Bruno Jacomy, navegante dakar Bruno Jacomy, navegante mendocino, fue protagonista del Rally Dakar 2026 con un sólido cuarto puesto. Foto: Yemel Fil

El rol invisible del navegante

Lejos del foco mediático, Jacomy explicó con claridad qué hace un navegante en el Dakar. “Mi trabajo se divide en tres grandes ramas: navegación, mecánica y logística”, detalló. “Todo lo que es necesario para que el auto se mueva y compita está a cargo mío: el combustible, el timing, los controles, que nada se exceda”.

Incluso, en plena carrera: “En caso de una rotura liviana, yo estoy capacitado para arreglar, es parte del trabajo. La idea es que el piloto esté enfocado solo en el rendimiento deportivo”.

Bruno Jacomy, navegante dakar El mendocino Bruno Jacomy cerró su mejor Dakar y confirmó su crecimiento en el rally raid mundial. Foto: Yemel Fil

Qué faltó para pelear el Rally Dakar

El mendocino fue autocrítico al analizar por qué no llegaron al podio. “Cuidamos un poco de más en algunas etapas, especialmente antes de una maratón, porque estábamos bien posicionados, y ahí perdimos bastante”.

Y aclaró una de las situaciones clave del rally: “Después de ganar la etapa 2, en la 3 se accidentó un Ford Raptor T1 adelante nuestro. Tuvimos que parar a ayudar, que es lo que corresponde. Nos devolvieron el tiempo, pero en autos el polvo y el orden de largada te hacen perder mucho”.

Jacomy lo resumió con una frase que pinta al Dakar de cuerpo entero: “Existe un efecto mariposa en el Dakar: una pequeña acción cambia todo el resto”.

Bruno Jacomy, navegante dakar Jacomy, orgullo mendocino: dos triunfos de etapa y un cuarto lugar que lo dejó cerca del podio en el Dakar. Foto: Yemel Fil

Ultramotivado y con los pies en la tierra

Lejos de relajarse, Jacomy dejó en claro que el hambre sigue intacta. “Ya estaba ultramotivado”, dijo entre risas. “Ahora toca descansar y compartir con la familia, porque fue un año demencial, pero las ganas de correr el Dakar siguen intactas”.

La idea es continuar junto al chileno Lucas del Río: “Nos llevamos muy bien, además de competir creamos una amistad muy linda. Hacemos un gran equipo y los resultados están”.

Bruno Jacomy, navegante dakar Bruno Jacomy, una pieza clave del Dakar 2026, combinó rendimiento, sacrificio y experiencia en el desierto. Foto: Yemel Fil

El mensaje para los que sueñan

Cuando habló de los más chicos, el oriundo de San Rafael fue directo y sincero, sin frases armadas: “Hay que seguir la pasión y jugársela por lo que uno quiere. No es fácil, hay sacrificio, pero cuando uno hace algo que ama, es más llevadero”, afirmó.

Al hablar del futuro y de los chicos que sueñan con llegar, Bruno Jacomy fue directo y sin frases armadas: “Hay que animarse y moverse. Si uno se queda quieto esperando, no pasa nada. No es imposible, pero hay sacrificio”. Y añadió una reflexión que resume su recorrido: “Yo no me siento un ejemplo de nada, pero vivo de lo que amo, y eso vale la pena”.

Y cerró con una reflexión que resume su camino: “La única forma de que pasen cosas es moverse. Si uno se queda quieto esperando, no llega. Hay que animarse”.

Su buena energía para Yacopini tras el accidente que lo marginó del Dakar

Bruno Jacomy también tuvo un momento profundamente emotivo al referirse a Juan Cruz Yacopini, ausente en este Dakar. “Fue un golpe muy fuerte para todos”, confesó el mendocino, al recordar el accidente que sufrió su amigo. “Te demuestra que la vida te cambia en un segundo, no solo para vos sino para todos los que te rodean”.

El mendocino Jacomy contó que pensó en él durante toda la carrera y lamentó no haberlo tenido cerca en los momentos más importantes: “Me hubiese encantado que estuviera ahí cuando subí a recibir las medallas. Se lo extraña mucho, en Mendoza y en todo el ambiente del Dakar, porque es de esas personas que dejan huella”, tiró.

dakar Bruno Jacomy volvió a dejar bien alto el nombre de Mendoza con una actuación consistente y protagonista en el Rally Dakar 2026.

Jacomy, Mendoza, la vida fuera del Dakar y los afectos

Más allá del resultado deportivo, Bruno Jacomy dejó en claro que su camino está atravesado por lo humano. El mendocino habló de los sacrificios de estar lejos de la familia, de lo que no se ve cuando el Dakar aparece por televisión. “Se ve como algo divertido de quince días, pero atrás hay años de trabajo, mucho sacrificio y estar lejos de los tuyos”, explicó.

También se permitió mostrarse como uno más. Contó que le apasionan los deportes al aire libre, que entrena mucho en bicicleta, que sigue ligado a la moto, aunque hoy con más cuidados, y que disfruta de lo simple: amigos, asados y tiempo compartido. “Siempre hay tiempo para los amigos”, aseguró.

En lo futbolero, se definió hincha de River, con afecto por el fútbol mendocino y una mirada amplia: “Cuando ganó Gimnasia me puse contento, todo lo que sea pro Mendoza me pone bien”. Incluso contó que vive cerca de la cancha de Independiente Rivadavia y disfruta el ritual popular: “La cancha, el chori, la coca, la gente… me fascina”, concluyó.

