Emir Félix: "Iré al Congreso a defender a la Mendoza que produce, genera empleo y trabajo"

Emir Félix, candidato a diputado nacional por Fuerza Justicialista Mendoza este domingo. Foto: Yemel Fil

El exintendente de San Rafael planteó que el objetivo es “ponerle un límite al Gobierno nacional” y cuestionó tanto al presidente Javier Milei como al gobernador Alfredo Cornejo. “No se puede sostener un sistema que destruye la educación pública, la salud y el trabajo argentino. Haber ganado una elección (por la de 2023) no da derecho a arrasar con todo”, advirtió.

Durante la campaña, Félix planteó la necesidad de abandonar el dogmatismo económico y de recuperar un modelo productivo nacional que defienda la industria y el empleo. “El mundo entero protege su trabajo y su producción; la Argentina no puede ser la excepción”, dijo. También remarcó que el Congreso debe volver a ser “un espacio de diálogo y sensatez”, en contraposición a la “polarización y el fanatismo” que, según él, caracterizan al oficialismo.

En relación con el panorama provincial, el dirigente peronista cuestionó que el Gobierno mendocino “dejara de representar los intereses de la provincia” al alinearse con La Libertad Avanza, y aseguró que el voto del domingo será “una oportunidad para defender a Mendoza y enviar un mensaje claro al país”.

Asimismo, destacó el proceso de reconstrucción interna del peronismo iniciado en 2024 y aseguró que el trabajo de estos meses “marca el comienzo de una nueva etapa para el justicialismo mendocino”. “Necesitamos un peronismo más amplio, que entienda que las diferencias internas son productivas y no divisorias”, señaló. "El domingo empieza una nueva historia: la de construir el peronismo que Mendoza necesita”, completó. En un mensaje dirigido a los mendocinos, Félix agradeció el apoyo recibido en campaña: “Tengo la posibilidad de ir al Congreso a pelear por mi tierra, por toda Mendoza, pero especialmente por las zonas productivas, que necesitan más representación. Hay demasiada voz urbana y poca presencia de la Mendoza que produce, que genera empleo y trabajo. Si los mendocinos nos acompañan, ahí voy a estar”. Embed - ELECCIONES LEGISLATIVAS - CIERRE DE CAMPAÑA DE EMIR FÉLIX